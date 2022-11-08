美國擴大AI晶片禁令，台積電要求中國客戶自報規格、簽署免責聲明，避免掃到颱風尾
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美國正在打擊中國人工智慧（AI）產業，而台積電（TSMC）為了避免掃到「美國禁令」的颱風尾，要求中國客戶自行申報規格，還要簽署免責聲明。
美中科技戰角力持續，日前白宮發布晶片限制命令，禁止圖形處理器（GPU）輸入中國，扼殺其人工智慧產業的發展，而中國企業為迴避禁令影響，主動降低最先進的晶片設計；晶片製造龍頭——台積電（TSMC）避免掃到颱風尾，要求中國客戶自報規格，並簽署免責聲明。
美國擴大AI晶片禁令
今（2022）年10月，美國發動擴大對中國禁令限制，延伸打擊至高速應用（HPC）、車市以及軍工方面。研究調查機構集邦科技（TrendForce）表示，高階運算晶片市場，如中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）首當其衝。
此外，相關記憶體如DRAM，NAND Flash等的業者也面臨潛在的供應影響，而受到影響的不只是中國業者，也包含美系廠商，預計仰賴高強度運算等人工智慧領域業者，將面臨較大的審視。
近日，知情人士告訴英國《金融時報》，中國物聯網龍頭——阿里巴巴（Alibaba）和新創公司壁仞科技（Biren Technology）正調整旗下先進產品的設計方式，試圖降低運行速度，從而避開美國的制裁。
阿里巴巴、壁仞和其它晶片設計公司花費了多年時間，透入了巨額資金研發先進處理器，推動中國人工智慧發展，而此些處理器正是由台積電所製造，但10月美國宣布，再沒有許可證的情況下，禁止出口至中國，強力打擊了中國業者的發展AI藍圖。
知情人士指出，阿里巴巴和壁仞等已經著手修改設計圖，企圖迴避美國制裁。而目前已中國製造晶片水準，要生產它們所設計的晶片還需要數十年的時間。
台積電要求客戶證明「合規」才發貨
諮詢機構ASG科技政策主管保羅特廖洛（Paul Triolo）說：「試圖凍結一個國家的製造技術是一件大事⋯⋯這正是美國限制銷售，堵住先進製程的用意。」特廖洛強調，高階處理器是AI的基礎，它涵蓋自動駕駛、藥物研究各項領域。
根據《金融時報》報導，此些無廠晶圓設計公司，是以壁仞最先進，也最張揚，它從知名的紅衫中國、（Sequoia Capital China）、啟明創投（Qiming Venture Partners）以及中國和俄羅斯國家基金等在內籌資了6.95億美元的資金，並試圖開發出比輝達（Nvida）更出色的處理器。
今年，美國終於開始發動，即刻且全面的「限制令」，大致是以每秒600GB傳輸速度作為判斷區間，BR100原本的規格超乎該標準。目前，壁仞科技官網新顯示的規格已降低至標準被，顯示為每秒576GB。
而為了怕掃到颱風尾，台積電要求中國業者自行申報晶片產量和輸出功率，並且簽署免責聲明，要求客戶證明產品是美國的規範下，才願意發貨。
事實上，中國在AI領域的發展，已經和美國並駕齊驅。根據《日經亞洲》於2021年引述美國史丹佛大學報告指出，中國在20年內逆轉了美國主導的AI領域，尤其是研究方面，2020年中國論文引用次數上達到20.7%，首次超過了美國的19.8%，其中圖像識別、生成取得重大突破。
另外，觀察世界最高水平AI國際會議「NeurIPS」的發言情況，中國出身者比例達到29%，排在首位，高於美國的20%。對此，美國人工智慧國家安全保障委員會近年也不斷示警：「可能被中國奪走AI的主導權。」在可預知的未來，美國對中國的制裁會越來越廣泛。
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核稿編輯：翁世航
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
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本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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