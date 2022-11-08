美國擴大AI晶片禁令，台積電要求中國客戶自報規格、簽署免責聲明，避免掃到颱風尾

美中科技戰角力持續，日前白宮發布晶片限制命令，禁止圖形處理器（GPU）輸入中國，扼殺其人工智慧產業的發展，而中國企業為迴避禁令影響，主動降低最先進的晶片設計；晶片製造龍頭——台積電（TSMC）避免掃到颱風尾，要求中國客戶自報規格，並簽署免責聲明。

美國擴大AI晶片禁令

今（2022）年10月，美國發動擴大對中國禁令限制，延伸打擊至高速應用（HPC）、車市以及軍工方面。研究調查機構集邦科技（TrendForce）表示，高階運算晶片市場，如中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）首當其衝。

此外，相關記憶體如DRAM，NAND Flash等的業者也面臨潛在的供應影響，而受到影響的不只是中國業者，也包含美系廠商，預計仰賴高強度運算等人工智慧領域業者，將面臨較大的審視。

近日，知情人士告訴英國《金融時報》，中國物聯網龍頭——阿里巴巴（Alibaba）和新創公司壁仞科技（Biren Technology）正調整旗下先進產品的設計方式，試圖降低運行速度，從而避開美國的制裁。

阿里巴巴、壁仞和其它晶片設計公司花費了多年時間，透入了巨額資金研發先進處理器，推動中國人工智慧發展，而此些處理器正是由台積電所製造，但10月美國宣布，再沒有許可證的情況下，禁止出口至中國，強力打擊了中國業者的發展AI藍圖。

知情人士指出，阿里巴巴和壁仞等已經著手修改設計圖，企圖迴避美國制裁。而目前已中國製造晶片水準，要生產它們所設計的晶片還需要數十年的時間。

台積電要求客戶證明「合規」才發貨

諮詢機構ASG科技政策主管保羅特廖洛（Paul Triolo）說：「試圖凍結一個國家的製造技術是一件大事⋯⋯這正是美國限制銷售，堵住先進製程的用意。」特廖洛強調，高階處理器是AI的基礎，它涵蓋自動駕駛、藥物研究各項領域。

根據《金融時報》報導，此些無廠晶圓設計公司，是以壁仞最先進，也最張揚，它從知名的紅衫中國、（Sequoia Capital China）、啟明創投（Qiming Venture Partners）以及中國和俄羅斯國家基金等在內籌資了6.95億美元的資金，並試圖開發出比輝達（Nvida）更出色的處理器。

今年，美國終於開始發動，即刻且全面的「限制令」，大致是以每秒600GB傳輸速度作為判斷區間，BR100原本的規格超乎該標準。目前，壁仞科技官網新顯示的規格已降低至標準被，顯示為每秒576GB。

而為了怕掃到颱風尾，台積電要求中國業者自行申報晶片產量和輸出功率，並且簽署免責聲明，要求客戶證明產品是美國的規範下，才願意發貨。

事實上，中國在AI領域的發展，已經和美國並駕齊驅。根據《日經亞洲》於2021年引述美國史丹佛大學報告指出，中國在20年內逆轉了美國主導的AI領域，尤其是研究方面，2020年中國論文引用次數上達到20.7%，首次超過了美國的19.8%，其中圖像識別、生成取得重大突破。

另外，觀察世界最高水平AI國際會議「NeurIPS」的發言情況，中國出身者比例達到29%，排在首位，高於美國的20%。對此，美國人工智慧國家安全保障委員會近年也不斷示警：「可能被中國奪走AI的主導權。」在可預知的未來，美國對中國的制裁會越來越廣泛。

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核稿編輯：翁世航