2022/11/10,
政治

每日圖說選舉｜ 鄉鎮市長參選人高齡化，但最年輕26歲就當選

每日圖說選舉｜ 鄉鎮市長參選人高齡化，但最年輕26歲就當選

我們想讓你知道的是

因為台灣不同縣市行政層級不同，全台僅有13個縣市才有民選鄉鎮市長，平均參選年齡都偏高，超過7成5年齡都超過50歲，但仍有少數青年投入，例如2009年參選的民進黨籍候選人，年僅26歲就選上雲林縣水林鄉鄉長。

2022年九合一大選將在11月底舉辦，六都、基隆市、新竹市與嘉義市以外的13個縣市，需要選出各鄉鎮市的地方行政首長。爬梳過去5屆資料可以發現，同樣是地方民選首長，鄉鎮市長參選年齡結構分佈與縣市長雷同，都出現年輕人參與比例偏低的問題，且逐漸老化，凸顯地方行政事務仍多由長年深耕地方的人選掌握，較少有政治新血投入。

鄉鎮市長參選人年齡分佈

若以縣市來看，平均年齡最低的縣市為連江縣，過去5屆參選人平均為46.4歲；年齡最高的縣市則為新竹縣，平均年齡為54.8歲。其中最年輕的鄉鎮市長當選人為2009年民進黨籍候選人陳怡帆，當年以26歲當選雲林縣水林鄉長；年齡最大的當選人則是2009年國民黨籍的莊雲嬌，當年以73歲當選新竹縣芎林鄉鄉長。

若以政黨來看，過去5屆僅有15個政黨參選，其中參選年齡最低的是樹黨，平均參選年齡為29歲；中華統一促進黨則是參選年齡最大的政黨，平均參選年齡為59歲。

因為台灣不同縣市行政層級不同，民選鄉鎮市長成為全台僅有13個縣市才會存在的公職，如何攜手鄉鎮市長推動地方發展，也成為縣市首長治理的挑戰。未來如何吸引更多青年投入，為地方自治帶來新氣象，需要更多關注與討論。

備註：因中央選舉委員會選舉資料庫尚未收錄2022年地方公職選舉候選人名單細節，無法取得本屆候選人參選年齡資訊，故未在圖表中加入2022年的年齡結構分佈情形。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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