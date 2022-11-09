TNL+ 2022/11/09,
中國

習近平不是胡錦濤的反動，而是胡錦濤的升級版

習近平不是胡錦濤的反動，而是胡錦濤的升級版
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

今天，批判習近平是常識，懷念胡錦濤卻是違背常識的無知與無恥。江胡溫時代，中共監獄中沒有一天斷絕政治犯，沒有一天中斷強迫拆遷和圈地運動，沒有一天停止對宗教信仰者、異議者和少數族裔的打壓迫害。

胡錦濤在中共二十大閉幕式上提前離場（或被離場），引發諸多揣測。我對這一幕被很多評論人士稱為「政變」的場景基本無感。

第一，胡錦濤時代早在十年前就結束了，此一場景並不具有歷史轉折意義。第二，胡錦濤與習近平當然存有權力之爭，中國歷史上，禪讓的太上皇與「今上」之間從來都不是和諧關係，但兩人都是鐵桿共產黨人，只有權力之爭，並無路線或觀念之爭。那些因為痛恨習近平而讚美胡錦濤的評論，與事實真相南轅北轍。

英國廣播公司駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）發表了一篇題〈胡錦濤「被離場」引發諸多猜測，新華社英文推特回應原因〉的評論文章。文章認為：「胡錦濤代表了一個與習近平截然不同的中國。他更強調集體領導，必須平衡政治局常委中的各個派系。胡錦濤的年代被視為對外開放和對新思想的包容性增加的時期。二零零八年北京奧運是中國在國際舞台上曝光的巔峰，外商企業在中國設立，國際遊客不斷湧入，互聯網比現在更自由，境內媒體嘗試開始做像樣的新聞，中國的全球聲譽也持續改進。雖然有些人評價胡錦濤是『弱主』，但是他執政十年中國經濟經常呈二位數成長，中國也更在乎其國際聲譽。」

日本共同社駐台北記者矢板明夫在臉書專頁上評論說：「新的政治局常委會將充斥著習近平的擁護者，確保繼續朝著和胡錦濤時代的改革開放截然不同的方向前進。……共青團派這一次遭到團滅，在某種意義上講，等於是中共的政權內的改革派、國際協調派的全面潰敗。中國共產黨已經喪失了自我糾正錯誤的能力，期待共產黨內部的改革，已經不可能了。」

此類評論，對習近平走向毛澤東化、史達林化的評估是正確的，但將胡錦濤時代說成是改革開放、西化、國際協調，則完全不符合實際情況。胡錦濤靠在西藏屠殺藏人而上位，選拔胡錦濤的是中共二十大上如木乃伊般端坐的最年長（一百零五歲）的、信奉共產原教旨主義的元老宋平。

胡錦濤比江澤民更左。胡溫統治後期，國保特務治國肆無忌憚，陳光誠遭遇慘絕人寰的迫害，零八憲章運動遭到滅頂之災，劉曉波入獄，我也被祕密警察綁架及酷刑折磨。我後來寫了《河蟹大帝胡錦濤》和《劉曉波打敗胡錦濤》兩本書，記載了胡錦濤時代專制暴虐的斑斑劣跡。人不能好了傷疤忘了痛。

有時，反倒是生活在別處的人看得一清二楚。台灣評論人「一個律師的筆記本」在題為〈『憶昔錦濤全盛日』：歷史敘事的猜想〉一文中寫道：「我猜想，未來可能會出現一種歷史敘事，就是把胡公錦濤形容成銳意改革的領導者，在開明專制之下放寬個人自由與經濟發展，實現了『公民社會的初步成長』，但這個邁向光明的進程，卻被繼起的習公硬生生破壞，從而斷送了天朝上國的千古良機云云。『憶昔錦濤全盛日，公民社會好形勢。和平演變現前景，民主轉型將落實。』諸如此類。」

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