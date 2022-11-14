證詞矛盾的火窟雙屍疑案（一）：女傭與幼兒慘死火場，神秘的黃衣女郎是誰？

文：王兒

灰色天空下，一名鶴髮老人拄著拐杖，以滄桑眸光凝視眼前的公寓。寒風持續刮過其滿是皺紋的臉頰，望著這個讓他難以釋懷的老地方，他腦中開始有碎片般的字句飛舞： 「火海沉冤」、「可疑少婦」、「淡淡的黃衣，漸漸地顯影」、「被告聆判呼冤幾乎昏倒」、「鐵窗淚，如何了」……

風勢逐漸增強，公寓門窗被吹得晃動不已，在喀啦喀啦的聲響中，他眼中的公寓逐漸化為低矮的日式平房，時空也迅速倒轉，回到民國52年的那個夏天……。

被害者

女傭鄭春娥獨自帶著男童黃其侖在家時，常莫名地心慌。若有人按門鈴，19歲的她一定先透過日式平房的門上小洞往外看，確認訪客身分才開門。然而這樣的小心翼翼，卻未能阻擋厄運降臨。

在6月11日的悶熱大晴天，艷陽如火球燃燒著，她所住的屋子（台北市杭州南路一段143巷24號）也在下午4點50分燃起大火。即使消防隊於10分鐘內便派出多輛消防車前往灌救，仍有20、22、24及26號四棟平房慘遭祝融吞噬。儘管其中兩家有財物保險，一家有房屋火險，但超過60萬元的總損失仍教人怵目驚心。

比財物損失更加不幸的是，警方隨後於火場尋獲她的焦屍，接著又發現屋主黃玉春二歲半兒子黃其侖及黃家飼養之臘腸狗的屍體。尋獲死者的同時，看似單純的火災意外也有了180度的大轉彎── 她與黃其侖的屍體有共通的怪異之處。

她的頸子被電線纏繞，不僅繞了三圈還打上兩個死結，警方推斷倒在冰箱旁的她可能在死前與凶手搏鬥，對方順手拉到冰箱電線將她勒昏。黃其侖頸部則被布巾纏繞。他們的氣管與肺臟均有黑煙灰，顯示其被勒後仍有微弱呼吸，因此法醫認為兩人是遭勒昏後被縱火燒死。

警方開始偵辦這起殘酷的「火窟雙屍案」，由刑警大隊組長率領電氣、理化、鑑識、照像等技術人員至現場清查，從屋前逐漸查到屋後。然而由於下雨的緣故，清查進度受到影響，持續多日方結束。

警方的火場鑑定報告顯示：起火點確定為黃玉春家，且是在黃宅餐廳與黃妻蘇慕韞之臥室壁櫥間，亦即鄭春娥陳屍處附近。現場並陸續找出美金鈔票、軍人儲蓄券、金塊首飾及新台幣現金，甚至連鄭春娥的金鍊及裝有現鈔之錢包也在餐廳的瓦礫堆中尋獲。因屋內大部分金飾財物並未短少，警方先排除財殺可能，並詢問黃玉春與人結仇之可能性。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

黃玉春為公路局財務課課長，其妻蘇慕韞也是公務員，兩人思考良久，認為自己生活單純應無仇家。至於鄭春娥是否有仇家，黃玉春則說他們已雇用她3年，其為人誠厚文靜，十分節儉，對黃其侖也細心照料，與他們相處良好，他們幾乎將她當成女兒看待。她因沒有鑰匙很少外出，也不曾見她去看電影或有其他娛樂，實在難以想像她會在外與人結怨。

更令他們想不透的是，她曾告知蘇慕韞，有時獨自與黃其侖在家會感到害怕，於是他們安撫她，只要別亂開門或到外閒晃，便毋須擔心惹禍上身。而她也的確時時保持警覺，每回他們下班回家按電鈴，她一定先透過門上小洞往外看後才開門，3年來從無例外。

由於黃宅左右與22號及26號以圍牆相隔，後方也與另一戶共用圍牆並無後門，前方圍牆則植有防盜玻璃碎片。在三面鄰居皆稱案發前在家且未聽聞異狀的情況下，凶手似乎只能經由大門進入。然而大門裝的是「司必靈」鎖，僅能從內開啟，且毫無遭到破壞之痕跡，所以應是她主動為對方開門。

那麼究竟是誰，能讓極為謹慎的她開了門呢？隨著警方的進一步追查，這位文靜乖巧女孩的神祕面紗，也在專案小組持續不懈的抽絲剝繭下，一層層被揭開……

「我什麼都不知道。」黃玉春家的洗衣婦吳美玉說。吳並進一步解釋，雖與鄭春娥同在黃家工作，但兩人從未交談過。因鄭是客家人說廣東客語，吳是閩南人講閩南話，兩人語言不通。鄰居們則說，鄭春娥平常很少出來，偶爾會拿著菜籃去市場買菜，跟他們碰面時會有禮貌地打招呼。

「她是個很乖的孩子，在家很聽話，到外面做事時常寫信回家報平安。」她來自新竹的父親鄭述鶴說。「我們家有四兄妹，她排行第三，雖然只讀了六年國民學校，但信寫得很好，今年三月間還寫過一封信回家。」她的長兄鄭金喜稱讚道。

她在台北的唯一親人，姑母徐鄭淵妹陳述說，鄭春娥到台北做了很久的事後才去拜訪徐鄭淵妹，之後有時也會到徐鄭淵妹家中坐坐，不過每次都照主人規定的時間趕回去。至於她的交友狀況，黃家與鄭家起初的口徑也相當一致： 黃王春說，她在黃家3年，從沒見過男孩子來找她。

徐鄭淵妹說，她長得漂亮又白白胖胖，身體健康，徐鄭淵妹曾問過她，她說沒跟什麼男孩子來往，也沒看中那一個。她的胞姐鄭照妹則敘述，自己在去年農曆正月到台北看過她兩次，她都沒提過有男友。她們姊妹無話不說，若她有男友一定會告知。

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警方正感到失望，鄭照妹的另一番話卻使其眼睛一亮： 她曾與鄭照妹提及，去年農曆7月自新竹返回台北時，在杭州南路遭七、八個流氓拿武士刀勒索，給100元後他們才肯放她走。她在買菜時，也常被不良少年跟蹤調戲，只是她都不理對方。莫非這便是她害怕獨自與黃其侖在家的原因？

儘管黃玉春夫婦宣稱從未聽聞她被不良少年糾纏，警方仍立刻傳訊「大郎」與「一雄」兩名小流氓。兩人坦承見她好欺負曾多次勒索，但警方尚未發現兩人與本案有關之證據。在小流氓這條線索走入死胡同後，接下來不斷湧出的證詞，更令警方驚訝連連。