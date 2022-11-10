自然、女性、寫作：繼諾貝爾文學獎和鞏固爾後，今年費米娜獎頒發給三位女作家

文：陳潔曜

從今（2022）年諾貝爾得主的「女性日常平白寫作」、鞏固爾得主的「私密療傷書寫」，到獲得費米娜獎的《和狗一起吃飯》，展現的「忘我自然書寫」，都在在顯示作者如何與讀者一起，共同面對無為、無常的自然與社會。

從「黑非洲文學年」，到「女性文學年」

個人去年有幸解析，從諾貝爾文學獎、布克獎到鞏固爾等，六大國際文學獎，都似有志一同，頒發給方興未艾的薩哈拉沙漠以南、黑非洲作家。

今年世界文壇的趨勢，似為支持女作家，如10月初，諾貝爾文學獎頒給法國女作家安妮・艾諾（Annie Ernaux），其長期發展無裝飾、無理論「平白書寫」（écriture plate），被法國《解放報》（Libération）譽為，以女性日常「造成醜聞」，翻轉男人保守社會。

11月初，鞏固爾文學獎頒發給女作家——布里姬・基霍（Brigitte Giraud），她似與安妮・艾諾風格共振，兩人都擅長以女性私密書寫，常年於法國文壇，吹皺一潭春水。

11月7日，法國著名的費米娜獎（Prix Fémina）揭曉，三個獎項全部頒發給女性，包括小說獎由克勞蒂・昂贊格（Claudie Hunzinger）的《和狗一起吃飯》（Un chien à ma table），外國文學獎由加拿大女作家荷謝・卡斯克（Rachel Cusk）的《依賴》（Dépendance），散文獎則由安涅特・韋佛卡（Annette Wieviorka）的《墓碑：我的家族自傳》（Tombeaux: autobiographie de ma famille）所獲得。

舉辦已百餘年的費米娜獎，其特色為與男人的鞏固爾文學獎抗衡，評審團全部為女性，然而得獎者卻不限於女性，如羅曼・羅蘭（Romain Rolland）曾於1905年獲得第二屆文學獎。今年費米娜都頒發給女性作家，可說別具意義，可能象徵一種女性文學的百花齊放。

Photo Credit: AP / 達志影像 克勞蒂・昂贊格

「書寫與自然結合」的藝術挑戰

法國當今文壇似早已脫離50年前的後現代理論－以「作者之死」，批判十九世紀「自然主義」，追求「文本愉悅」，而認識到作者平等於他者，身為脆弱人類，生存於無為自然，面對環境危機挑戰，進而平反19世紀小說發展的「社會介入」精神，將人為書寫與大塊自然重新結合，探索人類於天地之中，於萬物芻狗下的地位與處境。

《和狗一起吃飯》驚人地巧合，與今年諾貝爾和鞏固爾得獎女作家，全都是一種面對社會或自然的自傳體書寫，這部近三百頁的小說，講述一個近80歲的女作家兼藝術家，決定退隱，至與世隔絕的山中小屋長居，完全就是作者自身的寫照。

自我放逐在一種「被資本主義拋棄的人類世碎片」，女作家／藝術家身在一種「無故事純真原型」，活在「厚重、生機、開花的真實草地」中，以一種「環境詩意」（écopoétique），面對可能的地球「第六次動物大滅絕」。

女作家／藝術家在隱居小屋中，遇見一隻「骯髒灰色毛團，精疲力竭，餓到皮包骨」的母狗，成為她與整天睡覺的長年伴侶，兩人情感危機的一個轉捩點，這隻被遺棄的母狗，讓他們日復一日生活，一時充滿生機活力，讓女作家感到，「我們不是一個封閉的物種，自絕其他物種之外，我們和其他生物不一樣，但是不需切割。」

女作家／藝術家「和狗一起吃飯」，在與世隔絕的山中小屋，沉浸於大塊自然，發現「不可勝數的存在」，數不盡的動物、植物和礦物，感到「不再是一個女人，而是自然，只有自然和我。」也就是和他者物種，那隻被拋棄的母狗，一起生活，女作家最終發現一種她前所未見的靈感泉源：「萬物宛如在自我書寫，就像人類白紙上的石墨。」

從今年諾貝爾得主的「女性日常平白寫作」、鞏固爾得主的「私密療傷書寫」，到獲得費米娜獎的《和狗一起吃飯》，展現的「忘我自然書寫」，都在在顯示作者如何與讀者一起，共同面對無為、無常的自然與社會。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航