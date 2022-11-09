TNL+ 2022/11/09,
政治

誰說「抗中保台」與地方選舉無關？全台人口最多的新北市，需要適格的民防指揮官

誰說「抗中保台」與地方選舉無關？全台人口最多的新北市，需要適格的民防指揮官
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2018年的地方選舉差點讓台灣再陷入中國泥淖，在2022年底這場同時是選擇地方民防指揮官的選舉，全台人口最多的新北市。務必要選出一位適格且讓民眾能安心的民防指揮官。

台灣地方選舉進入最後一個月的階段，隨著選情加溫，「抗中保台」也已成最重要的議題之一。

地方首長雖然沒有外交、國防及兩岸事務的權限，但因其身兼地方民防指揮官的角色，台灣又長期面對中國的武力威脅，特別是在中共二十大後，習近平順利邁入改革開放後前所未有的第三任期的情境之下，各界推測中國更有機會採取有冒進的軍事行動，甚至在2027年之前有「武統」台灣的可能性。

面對中國的軍事恫嚇，保護國家安全已不分中央或地方，各縣市如何配合國安事務？地方首長的保防思維為何？以上的答案變得非常重要，提出「地方的民防對策」也成為有意擔任縣市首長的候選人責無旁貸的工作。

台灣地方選舉，其實也深深影響兩岸情勢

長期以來，中國對台統戰無所不用其極，各種滲透行徑更是不分中央或地方。習近平在今年中共二十大的政治報告中，明確表示「絕不承諾放棄使用武力」，顯然對中共而言，只要能完成兩岸統一的使命，要採取各種手段也在所不惜。

回顧過去兩岸關係發展進程，中國雖然在馬英九執政時期，推出相當多特准的惠台措施，當時國民黨政府也毫無保留遞出橄欖枝，以為配合喊出「九二共識」就能換來中共接受「一中各表」，甚至求得可以苟且的「和平夢」；但是，事實證明，這只是中國緩兵之計，兩岸任何官方交流都只是「統戰」的伎倆罷了。

2018年地方選舉的結果，給中共「反獨促統」的幻想，當時親中政黨豪奪22個縣市首長，「韓風潮流」讓台灣差點陷入民粹式的民主倒退。不過當時香港面臨中國暴政的畫面也歷歷在目，讓國內多數民眾驚覺中國滲透台灣的嚴重性，同時習近平又推出了所謂的「一國兩制台灣方案」，激發出2020年的大選結果展現出台灣抗拒中國的堅定立場，也因為如此，台灣才能獲得國際社會的認同。

無論是防疫、國會外交、半導體產能、國防安全等，主要民主國家都相當看重台灣的重要性，不只是戰略位置的價值，更有著民主政治信仰的認同，同時呼應了國際社會「抗中」的主流意識，台灣站在同一陣營的最前線。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。