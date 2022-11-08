10年前曾因展櫃太小、文物遭裁切，故宮院長允「半年內」解密故宮密件
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故宮2013年辦理「河嶽海疆——院藏古輿圖特展」，精選54幅明清時期古輿圖展出，但本展直到最近才被故宮內部員工披露，因為展櫃太小，其中一幅展品〈黃河蘭州浮橋圖〉的原裝裱花綾遭到裁切。
故宮博物院日前遭揭露有工作人員摔破文物，讓文物保存問題備受關注。對此，立委林宜瑾針對10年前〈黃河蘭州浮橋圖〉為符合展櫃大小而被裁切的問題，質詢故宮院長吳密察，他表示故宮相關的密件約有4500件，會在半年內將所有可以解密的文件做最大程度的解密，同時將文物狀況全部上網，讓大家可以監督。
故宮2013年辦理「河嶽海疆——院藏古輿圖特展」，精選54幅明清時期古輿圖展出，但本展直到最近才被故宮內部員工披露，因為展櫃太小，其中一幅展品〈黃河蘭州浮橋圖〉的原裝裱花綾遭到裁切。
立法院今（8）日進行行政院長施政報告總質詢，林宜瑾指出，當時下令裁切〈黃河蘭州浮橋圖〉的林姓科長只被調離職務，並不屬於《公務人員考績法》所說的懲處，不會列在公務員的懲處紀錄裡，也沒有經過考核會審議、對外公開細節，這名科長後來甚至還升官了。
林宜瑾發現，在當時呈報的文件中，可以看出在上級的壓力下，文字上有做了關鍵的修改，像是「改變文物狀況之行為」被用筆劃掉，改成「不正確做法」，「顯然，當時的正副院長想改成與損毀文物無關，所以要求把文字改掉，顯示裁切行為不是沒有爭議」。
吳密察還原當時的情況，林姓科長的身份原本為「研究員兼科長」，他在策展的時候發現展櫃太小，便下令裁切文物的花綾，「這是非常嚴重的錯誤」，而且這不是像本次是人為疏失造成文物破損，而是「下令」裁切，該事件發生後，經過了半年以上才有人在庫房發現。
林姓科長事後被拿掉科長的職位，也確實並非《考績法》內的懲處，他在吳密察就任後2、3個禮拜才辦退休，當時是「副處長」的職位。
半年內解密文件，讓故宮文物狀況攤在陽光下
林宜瑾在質詢時，也要求要徹查故宮過去有多少密件被前院長施壓、隱瞞，吳密察表示，1959年以來相關的密件大概有4500件，當中有半數是外部文件，他希望能在半年內將所有可以解密的文件，不分年份、做最大限度解密，讓事件可以被攤在陽光下，被大家檢證。
另外，昨（7）日立法院教育及文化委員會到故宮考察時，內部一名研究員表示，裱褙並不是古物，10年前裁切裱褙是行政疏失、而不是毀損文物，「故宮後來有把裁切的原裝裱花綾黏回去，沒有典藏價值幹嘛黏回去？」
吳密察回應：「這樣說其實也是一個非常外行的說法」，他強調把文物加以裁切，是一件非常錯誤的事情，「其實這是需要非常嚴格的懲處的。」
林宜瑾認為，故宮長年以來的文物損毀機制其實很不完整、不透明，因此要求故宮要立即改革相關制度，引入全民監督，還要持續追蹤過去還有怎樣的弊端發生。吳密察承諾，故宮會在最近就把文物狀況全部上網，讓大家可以檢視監督故宮的文物狀況。
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核稿編輯：楊士範
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。