10年前曾因展櫃太小、文物遭裁切，故宮院長允「半年內」解密故宮密件

故宮博物院日前遭揭露有工作人員摔破文物，讓文物保存問題備受關注。對此，立委林宜瑾針對10年前〈黃河蘭州浮橋圖〉為符合展櫃大小而被裁切的問題，質詢故宮院長吳密察，他表示故宮相關的密件約有4500件，會在半年內將所有可以解密的文件做最大程度的解密，同時將文物狀況全部上網，讓大家可以監督。

故宮2013年辦理「河嶽海疆——院藏古輿圖特展」，精選54幅明清時期古輿圖展出，但本展直到最近才被故宮內部員工披露，因為展櫃太小，其中一幅展品〈黃河蘭州浮橋圖〉的原裝裱花綾遭到裁切。

立法院今（8）日進行行政院長施政報告總質詢，林宜瑾指出，當時下令裁切〈黃河蘭州浮橋圖〉的林姓科長只被調離職務，並不屬於《公務人員考績法》所說的懲處，不會列在公務員的懲處紀錄裡，也沒有經過考核會審議、對外公開細節，這名科長後來甚至還升官了。

林宜瑾發現，在當時呈報的文件中，可以看出在上級的壓力下，文字上有做了關鍵的修改，像是「改變文物狀況之行為」被用筆劃掉，改成「不正確做法」，「顯然，當時的正副院長想改成與損毀文物無關，所以要求把文字改掉，顯示裁切行為不是沒有爭議」。

Photo Credit：林宜瑾辦公室提供 林宜瑾發現，在當時呈報的文件中，可以看出在上級的壓力下，文字上有做了關鍵的修改。

吳密察還原當時的情況，林姓科長的身份原本為「研究員兼科長」，他在策展的時候發現展櫃太小，便下令裁切文物的花綾，「這是非常嚴重的錯誤」，而且這不是像本次是人為疏失造成文物破損，而是「下令」裁切，該事件發生後，經過了半年以上才有人在庫房發現。

林姓科長事後被拿掉科長的職位，也確實並非《考績法》內的懲處，他在吳密察就任後2、3個禮拜才辦退休，當時是「副處長」的職位。

Photo Credit：林宜瑾辦公室提供 〈黃河蘭州浮橋圖〉原貌。

Photo Credit：林宜瑾辦公室提供 〈黃河蘭州浮橋圖〉裱框後的模樣。

半年內解密文件，讓故宮文物狀況攤在陽光下

林宜瑾在質詢時，也要求要徹查故宮過去有多少密件被前院長施壓、隱瞞，吳密察表示，1959年以來相關的密件大概有4500件，當中有半數是外部文件，他希望能在半年內將所有可以解密的文件，不分年份、做最大限度解密，讓事件可以被攤在陽光下，被大家檢證。

另外，昨（7）日立法院教育及文化委員會到故宮考察時，內部一名研究員表示，裱褙並不是古物，10年前裁切裱褙是行政疏失、而不是毀損文物，「故宮後來有把裁切的原裝裱花綾黏回去，沒有典藏價值幹嘛黏回去？」

吳密察回應：「這樣說其實也是一個非常外行的說法」，他強調把文物加以裁切，是一件非常錯誤的事情，「其實這是需要非常嚴格的懲處的。」

林宜瑾認為，故宮長年以來的文物損毀機制其實很不完整、不透明，因此要求故宮要立即改革相關制度，引入全民監督，還要持續追蹤過去還有怎樣的弊端發生。吳密察承諾，故宮會在最近就把文物狀況全部上網，讓大家可以檢視監督故宮的文物狀況。

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核稿編輯：楊士範