證詞矛盾的火窟雙屍疑案（二）：嫌犯突然寫下認罪自白，是迫於刑求還是露出破綻？

文：王兒

我現在執筆自白時，心裡好難過，回想這件事發生於兩年前，我先生入獄時，常去水源地游泳，認識黃焜平這個人，以後也常在一起游泳（碧潭也去了幾次），我們的關係是普通朋友。

在前年九月間某一天，我因需要錢跟他商量，他說：「我有辦法，明天給你回信。」我要借的是三千元，第二天在水源地他借給我三千元不要利息，他說這幾千元是自己的沒關係，有錢再還好了。

過了約半個月，我再向他借二千元，他說剛好有一千五百元現鈔在身上，你拿去好了，我一共欠他四千五百元，用了快兩年。今年他到我家門口幾次找我要錢，我說沒有怎麼辦？他說最近生意做垮了很需要錢，最好有錢先還給他。我說好，有就先還你，他說過幾天再來看看。

直到本六月五日下午十二時左右，他來了，說這錢非還不可。我約他八日來，但他沒有來，到六月十日下午一點鐘左右才來。我因跟小余約好押款，沒有時間跟他談，而且我也不願意他到我家去，就跟他說：「你先回去，今天下午約好借一筆錢，你明天下午三時半左右到國都樓下冰果室見面。」

十一日到國都會面因借不到錢，我跟他說：「沒有借到錢，怎麼辦？」他說：「無論如何你都要想辦法給我，我很需要錢。」我說：「沒有怎麼辦呢？」

他追的很急，我突然想起我姐姐家有六兩金子，就跟他說，他說：「好呀，我們現在去拿。」我說現在拿不到，沒有人在家，他馬上問我姐姐家裡情形，我告訴他夫妻倆都在上班，而且我也不願意，因怕我先生知道。他說：「我們倆人到他家看看好了，去想辦法去。」

坐三輪車到二姐家時，我說：現在我們到二姐家沒有人怎麼辦，下女認得我，他說沒關係幹掉他算了。我講殺人不行的，要賠命的，他說：「他家裡無人，殺了沒人知，怕什麼？」

我們這時在杭州南路口，下三輪車走路進去，到黃玉春家門口我按鈴叫門，這時大約四點十分，下女阿娥開門，她因認得我，請我們進去坐在客廳上，她去倒茶，這時我對她說：「我有六兩金子在二姐家裡，我想自己找找看。」她說：「不可以，太太不在家，不要翻她的東西。」

這時我倆人入臥室，看看四面櫥櫃，阿娥來阻止我們，小黃說：「我一定要搜。」 阿娥說：「你們再翻，我就要叫了。」這時，小黃指著她說：「你敢叫，我就要你的命。」這時，小黃從身上取出一把摺刀，長約五寸，欲撬開櫃櫥門，阿娥上前用手拉他阻止，小黃一拳打過去。

小孩看見打架，哭了，這時我趕快將小孩抱起到客廳，這時有毆打聲音，我恐怕看見哭，所以將小孩抱到院子站著，打的時候我聽阿娥哭聲，到院子時，就聽不到聲音了。

這時將小孩放在院子裡，叫他不要哭，不要進來。我再進去時，我看見阿娥倒在地板上，我問他說：「你打死她了。」他說沒有死，暈了。這時櫥門已撬開了，這時小孩又進來了，我抱起他，這時小黃已將櫥裡的東西翻了一大堆出來。我問他：「找到東西沒有？」他說還沒有。

這時，我又抱著小孩出院子，約兩三分鐘時，我看到小黃出來，走到中間臥房壁櫥處，用刀子撬開櫥門。小孩說：「我有好多毛衣在那裡，不要給我拿去。」（因為小孩看見小黃在翻箱）我這又把小孩抱到他看不見的地方。

這時我又把大門打開，心裡好怕，看看外面有沒有人，看到沒有人再關上門。抱著小孩走來走去，我自己看到裡面，不讓小孩看到。

這時，我已經看到阿娥已移到飯廳地板上，我看到小黃滿身大汗，他到處找繩子（因為我問他找什麼，他說的）。這時我懷疑他已經找到東西了，因我看見兩個褲袋鼓鼓的。

我心裡想：東西找不到，找繩子幹什麼？小黃又去翻，我又把小孩抱到外面看看風。我催他快一點，要下班了。這時，我看到他找到繩子勒阿娥的頭，我心裡害怕，走到客廳，小孩一直抱在我的手裡，我心慌意亂不敢看。

小黃出來了，到客廳，小黃說：下女已勒死了。我問他東西找到沒有，他說沒有，我說這怎麼辦呢？這時我突然想起小孩認得我，怎麼辦呢？小黃說：「一不做，二不休，把他也幹掉算了。」

我說：「怎麼可以將小孩弄死呢？」他說：「他認識你怎麼辦？這事情就穿了。」這時我把小孩放到床上。我自己跑出去不敢看。我那時聽小孩哭一、二聲，就沒有聲音了。

這時，我進去叫小黃：「快走，快走。」他說：「等一下，我放火將房子燒掉。」以後，因我害怕，又跑到院子裡，走來走去，又跑進客廳，看小黃正在用打火機點報紙。

這時地板上好多報紙（在第二房靠窗門邊），我看見他點火後，報紙燒著了，我說：「快走。」他說要房子燒著了才走。我心裡很害怕，我說：「我先走了。」我說：「你最好不要到我家。」他說：「我也要到南部去避避風。」以後，我就走了。

我走時，房子煙好大。小黃什麼時候走，我不知道。

我走出大門後，向東門市場邊跑邊走。我在東門市場外面信義路口攔到一輛紅色計程車，到我家和平西路九巷口付十元車資。到家後，化妝好再出去坐三輪車到許家。未坐車時，我碰到老劉。我對老劉說：「小平呢？」因車上不見小平。老劉說：「小平在婆婆家。」

以後都在許家玩了，時間記不清了。這件事做錯了，我現在心裡好難過，好懊悔，我對不起我姊姊，更對不起小侖，對不起阿娥，希望社會能夠原諒我，使我能夠重新做人。我係害在賭博上面，希望社會上人慎重交朋友，戒絕賭博。以上所講都是實在情形，我憑良心自白。

自白人 張韻淑