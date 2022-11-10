TNL+ 2022/11/10,
影劇

【台劇】《她和她的她》：與《想見你》近似的結構，謎團的答案同時也是愛情的答案

【台劇】《她和她的她》：與《想見你》近似的結構，謎團的答案同時也是愛情的答案
Photo Credit: 八大電視提供

我們想讓你知道的是

結合懸疑和愛情兩大賣點的劇，優勢就是在市場上，可以同時框到非常大的兩塊觀眾，但危險之處就在於，如果兩者間出現不平衡或無法互相連結（最高竿是互相強化），則可能兩邊的觀眾都不領情，落得吃力不討好的結果。先前筆者曾在《想見你》剛上檔時，就提到該劇成功在於謎團的答案，同時也是愛情的答案。在這個角度上，《她和她的她》也有近似的結構

文：Maple

繼去（2021）年年底在Netflix國際市場掀起熱潮的台灣華語原創劇《華燈初上》後，近期又有一部結合懸疑和愛情的台灣原創劇《她和她的她》躍上Netflix國際舞台，由八大和華文創聯手製作，溫郁芳原創劇本、卓立導演的《她和她的她》共九集，上線後在24小時內即登上台灣Top 1的位子，目前已打入台灣、香港的前十排行榜。

筆者在劇上線後的48小時內就忍不住追完全劇，甚至中間一度往返南北時，還欲罷不能地在高鐵上追劇，但又花了一週時間沉澱，愈想愈覺得它真的將處理的議題細膩完整，實在該好好來談劇本身的好，並從本劇的產製，來看它之於產業的特殊及重要性。

和《想見你》類似 懸疑的終點是解開情感（創傷）之謎

結合懸疑和愛情兩大賣點的劇，優勢就是在市場上，可以同時框到非常大的兩塊觀眾，但危險之處就在於，如果兩者間出現不平衡或無法互相連結（最高竿是互相強化），則可能兩邊的觀眾都不領情，落得吃力不討好的結果。

先前筆者曾在《想見你》剛上檔時，就提到該劇成功在於謎團的答案，同時也是愛情的答案。在這個角度上，《她和她的她》也有近似的結構，前幾集（尤其是從第二集開始的）拉出的謎團，不但節奏流暢、處處布下懸疑點，讓人不斷想跟著女主角林晨曦（許瑋甯飾）了解到底兩個都有看似真實不過的細節的平行人生裡，哪些才是真的、哪些是假的。

而編劇高明的便是，其實在這個「入戲」的過程中，編劇就已經達到她的雙重目的：觀眾既因此被劇的鉤引（hook）深深吸引欲罷不能，而且這個了解女主角困惑的過程中，就已經開始碰解本劇想處理的重要議題：性侵後的創傷。

繼今年的《滴水的推理書屋》、《童話・世界》等作品，《她和她的她》出自女性編劇溫郁芳之手，溫柔又深入地運用懸疑類型來爬梳性侵創傷，不但和《想見你》一樣懸疑的終點，回到挖掘角色內核的情感，讓懸疑類型和情感面扣得非常緊且巧妙，二來又碰觸了過去未能被訴說，但在這兩年開始越來越受到重視，整個社會必須去面對的性侵害創傷。

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