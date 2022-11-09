評台北市長電視辯論：政策論述細節少、政治攻防實問虛答，「電視辯論」形式還有改善空間
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國外電的視辯論中，我們可以看到資深的媒體人逼問候選人對關鍵議題表態，但在台灣當前的文化風氣與媒體的結構困境下，電視辯論常淪為各說各話，沒辦法徹底討論政策議題，甚至看到許多話術與不實訊息捲土重來......
文：林雨蒼（自由軟體工作者、公民記者）
上週六，三立與TVBS舉辦了台北市長候選人的公開辯論，邀請了蔣萬安、黃珊珊、陳時中參與，三方各抒己見，也在一些議題上有交火。
但坦白說，政策交鋒不多，許多政見停留在口號與宣示，沒有對內容做太多陳述，這是很可惜的一件事情。同時，許多政治口水充斥，但多數的爭議都被輕輕帶過，稍嫌可惜。這些政策應該要有更多的論述，並告訴大家，未來會怎麼解決問題。
三位候選人，各有所長，也有弱點。
先從三個候選人的表現來盤點
首先蔣萬安的部份，從之前緊盯其家氏的政治攻防就可以看到，蔣家後代的身分是他的資產，也是他的負擔；在近期，他還出席了救國團的聲援活動，救國團在黨國時期因長期佔用國有資產而遭到黨產會追徵，並有法院判決定讞，但仍是國民黨中的重要勢力。近期剛好適逢《流麻溝十五號》這個以白色恐怖作為背景的電影上映，剛好成為陳時中攻擊蔣萬安的點。
蔣萬安的口條與外型應有特別設計，很符合一般傳統對於「辯論」的口條期待，看得出來蔣萬安是為了其支持族群而做出一定程度的調整。
在黃珊珊的部份，雖然黃珊珊一再強調過去這三年副市長的經驗豐富，也強調台北市政府過去八年的執政成績，但是大家都知道，柯文哲在第一任一開始時曾經用人唯才，當時林欽榮、林洲民等人做出了不少成績。但在柯文哲糟糕的領導下，許多人都離開了。柯文哲後來甚至把市政丟給黃珊珊處理，自己到處放話、政治操弄。
柯文哲惡劣的治理風格引發許多民眾的反感，也讓台北市政滿意度長期位處民調最後一名。陳時中與蔣萬安在陳述時，指出台北市的發展停滯、市長無心市政等。面對這些質疑，黃珊珊只能一再重申市政需要延續，並陳述她的三年副市長經驗。
在陳時中的部分，他不擅長政治攻擊，但選戰中卻不能不攻擊。在中間交叉詰問時，陳時中選擇了大巨蛋作為主題，詢問黃珊珊跟蔣萬安該案應該由誰來負責；但若是以指揮官的高度，他應該多問的是，大巨蛋該如何進一步解決。停在質問誰來負責，稍嫌可惜。
防疫指揮官是陳時中過去背負的重擔，也是他的光榮印記。不過在一路以來國民黨與民眾黨的各種攻擊下，各種謠言與曲解的說法，把防疫指揮官的成就扭曲成防疫不力，甚至暗示陳時中阻擋疫苗、不公開關鍵資訊等等。但是許多合約的保密並非台灣政府獨有，各國政府都有相關規範，為了避免破壞與廠商之間的合作與互信，陳時中有苦難言，防疫議題卻成為蔣萬安與黃珊珊的提款機。
在最後的結論，可以看出陳時中選擇以過去大家熟悉的指揮官態度，以正面的陳述來面對這些指控，並展現出在疫情中大家熟悉，卻在選戰中不常顯露的溫暖身段。
在政策方面，此次的討論並未就政策內容深入討論，非常可惜。就城市治理的角度，民眾最有感的議題在交通、居住、育兒、能源、產業等議題，這些議題在辯論過程中時不時都有呈現，但可惜的是，可能因為時間不足，這些議題真正的困難點與解決方案並沒有在論述中呈現出來。
政策討論：宣示為主細節不多，參雜錯假消息較可惜
對於市政的熟悉度方面，相對於黃珊珊，陳時中與蔣萬安相對不足。
在少子化對策方面，蔣萬安一席「讓嬰兒的啼哭成為台北的交響樂」引發了許多爭議，但少子化政策方面，無論是陳時中、蔣萬安，多是以降低父母負擔的補助為核心。陳時中多提到一個「臨托」，這是許多無後援父母最期待的政策，但可惜的是細節沒有論述出來。
黃珊珊的回應提到了台北人口下降的原因，包含因為交通改善，致使居民外移的狀況，也提到了生育責任被放到女性頭上的問題，以及幼兒園老師的薪資問題，不過背後的困境與解法，其實沒有太多論述。
在居住正義與房屋政策部分，蔣萬安提到了郝龍斌市長任內的青年國宅經驗，但若是青年國宅成效良好，為何後續還是有很多待解的問題？更不用說，居住問題並非只有青年才有，還有更多弱勢在居住方面遭到歧視，這些問題並非青年國宅可以解決。
陳時中與黃珊珊都提到了社宅土地取得困難的問題。陳時中強調會透過與中央的協調，加上更多元的管道以取得土地；黃珊珊指出台北市內部許多居民反對興建社宅的狀況，如東湖社宅因居民反彈而被刪除預算，不過解決方案僅有更多溝通，稍嫌不足。
交通方面，內湖的塞車問題是許多在地居民的痛，黃珊珊具體指出，原本該地區是六萬人工業區，因為改回科學園區，湧入18萬人，是馬英九時代的都市規劃問題。在解決方案方面，黃珊珊與陳時中都具體指出一些作法，但詳細該如何規畫與落實，可能還需要更多資料作為佐證。至於提問的蔣萬安，則沒有針對此問題提出解法。
能源議題部分，由於黃珊珊提到台北市許多建築遭到限電的問題，蔣萬安與陳時中都提出了節電的政策，陳時中提到了要鼓勵屋頂設置太陽能板的問題，但這個政策的核心在於台北市內多是公寓式建築，產權難以處理，以及違建等問題，細節還要再加以論述。另外，松湖超高壓變電所沒有被提及，也沒有討論如何解決，也是一個沒被提到的重點。
蔣萬安提到的電器「以租代買」雖然遭到一些粉專攻擊，但事實上這是桃園也在推行的政策，也是未來在循環經濟下的重要政策。在沒有了解政策內涵與背景下就直接攻擊，恐怕會造成民眾對減碳與循環經濟政策的誤解。
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外出上班也能遠端開啟除濕清淨機，台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋展現跨品牌實力
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台灣大哥大攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機，不只擁有負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌雙淨化功能，還支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，能與多種裝置串聯使用。讓家庭使用情境更多元化，輕鬆打造智慧家庭。
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傳統除濕機使用痛點多，期待智能化有更佳使用體驗
面對潮濕問題，於家中放置一台除濕機是許多人會選擇的解決方法。根據調查指出，在台灣有六成家庭皆有購置除濕機，但在使用傳統除濕機上有較多不便，像是無法定時或同時清淨空氣、運作噪音較大、水箱太小常常滿水就停機、擔心因潮濕或滿水導致短路等問題，上述問題皆顯示了用戶對於除濕機使用，仍有許多痛點尚未解決。
在另一份調查指出有高達7成的用戶，期待可以透過除濕機智能化，解決傳統除濕機上的使用痛點─像是能夠結合空氣清淨、APP遠端操控與確認除濕狀況、滿水及故障警示通知、與其他智慧家電連動等功能，希望能更節能省電、提升生活品質，操作上也可以更加便利。
那麼該如何選購除濕機呢？傳統除濕機操作不是這麼聰明，需要手動開啟關閉，而智能除濕機雖能解決這些問題，但該如何挑選購買？又有哪些是購買時的關鍵點？
台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機
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Smarter Home APP跨品牌串接多種裝置，自動化使用情境更多元
做為唯一支援台灣三洋智能除濕機的台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，其最大的優勢是能夠跨品牌支援與整合多種不同智慧家電與裝置，並且彼此之間可互相串接運作，讓組合的情境更多元化─例如台灣三洋智能除濕機搭配奧創溫濕度感應器，就能設定在某個濕度之下，自動開啟除濕機，自動化管控家中濕度，讓環境保持最舒適的狀態。亦可設定用戶喜愛的情境模式，如設定出門模式，便可一鍵關閉啟動多項家電或裝置─像是同時關閉家中智慧燈泡、立扇或空調，並開啟除濕機、掃地機器人等，彷彿智慧管家般打理家中大小事。
台灣大哥大智慧家庭生態系，打造全套智能化使用體驗
智慧家庭近來在台灣逐漸盛行，不像傳統家電一定要守在機器前面才能使用，智慧家電或裝置可透過手機APP或其他智慧家庭控制載具─如智慧音箱、智慧螢幕，即可快速遠端控制或語音聲控，非常便利！而更好的智慧家庭體驗，更必須可支援許多自動化操作，例如自動偵測濕度開啟除濕、偵測有人經過而開啟燈泡等，讓你彷彿感覺有位智慧管家隨時在身旁服務。因此在挑選家電時，是否支援智能操作，也已成為被討論的條件之一，然而選擇智慧家電的同時，挑選背後負責整合的服務平台也很重要，這關係到你所有智慧家庭裝置之間是否能透過單一APP操作，彼此之間是否能互相整合，支援的聲控是哪個體系等。舉例來說，當你智慧音箱與除濕機為可互相支援的話，你就可以用語音指令說「開啟除濕機」，而不是只能使用手機單獨控制，這才是「全套」的智慧家庭。
整體來說，使用跨品牌的智慧家庭生態系平台，就能夠跟其他品牌的智慧家電或裝置進行串接連動設定。就如近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手推出智能除濕機，便是唯一支援台灣大哥大旗下的開放性智慧家庭生態系平台『台灣大哥大智慧家庭』，因此該台智能除濕機更是台灣品牌第一款能跨品牌串接的智能除濕機，讓消費者可自由挑選喜愛品牌，皆可只用單一APP操作，相當便利。像是一鍵啟動環境清淨模式，即可開啟溫濕度計監控家中環境數據，若濕度過高就自動開啟除濕機，亦可同時開啟掃地機器人，只要認明台灣大哥大智慧家庭生態系標章，以上情境中的裝置用戶都可挑選生態系內自己喜愛的品牌，不被支援性所限制。
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台灣大哥大智慧家庭，邀你一起成為智慧家庭大師
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