聯準會升息不止，民眾搶買美元定存，央行提醒注意反轉訊號，避免賺了利差、賠了匯差

全球通貨膨脹仍高居不下，美國聯準會（Fed）啟動循環升息，自今（2022）年以來已經升息達15碼，而Fed主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派言論，推升美元於高位。台灣中央銀行提醒，民眾要注意美元反轉訊號，以免賺了利差賠了匯率。

聯準會循環升息，民眾搶買美元

央行也強調，中國清零封控，更加速供應鏈重整與去全球化（deglobalisation）進程，均致全球高通膨環境持續。此可能促使多國更進一步緊縮貨幣，金融情勢趨緊，最終使美元續強，加劇全球經濟下行風險。

日前，Fed主席鮑爾於會後發表鷹派言論，美元指數居於高點，許多民眾搶存美元大賺利差。根據台灣中央銀行近日公布數據，國際美元指數至11月，累計漲幅接近20%，同時新台幣自去（2021）年最高的27.373兌1美元，貶值至本月最低32.384兌1美元之價位。

央行總裁楊金龍提醒：「民眾搶美元存高利率賺利差，但要小心匯率變動，以免賺了利差、賠了匯差，市場更解讀楊金龍這一番話，是關注強美元反轉訊號的時候到了。」

其實，自1990年起全球資本自由移動讓各國金融更緊密結合，而美元作為主要國際準備貨幣，Fed的政庇政策常帶動全球金融循環，並對其他國家產生外溢效果，例如因為利差導致的匯兌問題。

匯銀人士告訴《工商時報》，該次楊金龍談話重點，是要提醒投資人，已經要開始留意「美元的反轉點」，以免到最後利差被匯差吃光。他還提到，鮑爾吹鷹風的論調出現卻反應冷淡，先是反彈至113邊緣後就回落，顯示「最壞的情況可能已經過去」。

央行：本次經濟呈高度不確定性，投資者風險偏好下降

央行報告中顯示，美國貨幣政策及投資者風險趨避行為，是驅動全球金融循環之兩股力量，除影響美元匯價外，3者更形成全球共同因素，進而影響風險性資產價格及全球資本移動。

如果以全球金融循環觀點，本次Fed循環升息與前2次不同。首先，第1次升息期間是2004年6月至2006年6月，一共升息17碼；其次，2015年12月至2018年12月共升息9碼。相較而言，全球經濟及政策均呈現高度不確定性，投資者風險偏好明顯下降。

中央銀行 全球匯率波動度呈現上揚，反映第1季俄烏戰爭爆發及主要國家貨幣政策不確定性提高，這對央行構成挑戰。

央行分析，過去2次升息通貨膨脹平均僅有2.6%，投資者預期經濟復甦，政策不確定性低；而投資者承擔風險意願高，像是股、債市恐慌指數下降，且低於長期平均值，全球金融循環雖緊縮，投資者去槓桿化力道較不明顯。

本年前9月外資已淨賣超台股新台幣1.1兆元，獲配豐厚股利大舉匯出，致台北外匯市場美元需求大於供給，為本年新台幣對美元匯率貶值逾13%的主因。

央行告訴我們，未來備妥充沛之外幣流動性：本行與國際組織及全球主要金融機構訂有外匯附買回融資機制（Repo），必要時本行可透過該機制取得美元資金，支應國內美元流動性需求，以穩定台灣匯率穩定。

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核稿編輯：翁世航