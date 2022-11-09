2022/11/09,
動物

【插畫】毛孩變成「廁所跟屁蟲」的五個可能原因

【插畫】毛孩變成「廁所跟屁蟲」的五個可能原因
https://www.dogcatstar.com/blog_petbathroom/

我們想讓你知道的是

你也有上廁所時，被貓貓狗狗盯著看、或是在外面抓門的經驗嗎？毛孩子們在你上廁所的時候跟著進浴室，是因為好奇、想結伴行動、還是別的原因呢？

圖文：汪喵星球

你也有上廁所時，被毛孩盯著看、或是在外面抓門的經驗嗎？毛孩一定對廁所充滿疑惑，為什麼奴才都在裡面待那～麼～久～伴隨一些神祕的水聲、奇奇怪怪的設備，好想進去一探究竟！

你有什麼想過，說不定毛孩跟你進廁所是想保護你？！下滑一起來看成為廁所跟屁蟲的五個可能原因。

  • 毛孩跟進廁所原因1：領地意識
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Photo Credit: 汪喵星球

毛孩會用「氣味」標記領地。

當領地被門擋住，毛孩會想補強自己的氣味，避免領地被切割喔！

  • 毛孩跟進廁所原因2：強大的好奇心
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Photo Credit: 汪喵星球

毛孩好奇心滿滿，看到關著門的廁所，就很想一窺究竟！

  • 毛孩跟進廁所原因3：想保護你安全
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Photo Credit: 汪喵星球

在毛孩的世界，便便是最脆弱的時候。怕你受到攻擊，所以要待在廁所保護你。

  • 毛孩跟進廁所原因4：廁所的誘惑
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Photo Credit: 汪喵星球

廁所有流動的水聲、衛生紙、奇怪的設備，對毛孩就像個遊樂園。

  • 毛孩跟進廁所原因5：結伴行為
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Photo Credit: 汪喵星球

毛孩非常愛你和信任你，時時刻刻都要黏著你，就是不想離開你啦！

本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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