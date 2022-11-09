年底雙數購物節數位行銷攻略，四階段贏得消費者的心
我們想讓你知道的是
年末接連不斷的購物節，電商該何時起跑？如何吸引新客？怎麼營造信任？根據Meta針對台灣市場所做的調查，為你整理「探索」、「評估」與「購買」三階段的年末購物節行銷消費者洞察。
購物強檔來襲，行銷人準備好了嗎？年末近在眼前，大眾「犒賞自己」、「四處送禮」的需求湧現，加上雙數購物節從9月9日一路疊加買氣至雙11、雙12高峰，使得每年10到12月，成為消費者比較優惠、瘋狂購物的時節。
報告指出，高達91%消費者曾在年末購物，而近期通貨膨脹加劇，更加深了消費者想在優惠檔期，一次購足全年所需的念頭，使得年底數位行銷顯得格外重要。這篇文章，TenMax根據Meta針對台灣市場所做的調查，為你整理「探索」、「評估」與「購買」三階段的關鍵消費者洞察，一起來看看！
一、何時起跑剛剛好？四週前曝光、一週前促購
購物節行銷，時程怎麼抓？Google報告指出，台灣消費者通常在購物節到來的四個星期前，就已經開始搜尋優惠資訊；Meta數據也指出，60%的消費者認為「提前做好購物規劃」比以往更加重要。
建議品牌可於強檔活動前一個月，開始佈局多管道曝光，以增強印象為主要目的，為後續促購做好準備，例如：運用聯播網廣告達成購物暗示，或是投入關鍵字廣告觸及早期開跑的買家；而在活動到來前一週，則需要開始大量釋出商品與優惠資訊，以聚焦關注、鼓勵行動為目標，吸引消費者瀏覽網站、將商品加入購物車。
至於活動當天（例如11月11日）則以極大化銷售為目標，使用限時特賣、超殺優惠等推動購買；待活動結束，更可規劃幾波小活動延續買氣！
二、探索階段：吸新客，管道、形式、內容全攻略
購物節是絕佳的探索階段，消費者會在這段時期積極查找更多的品牌與產品；反過來說，這也是品牌想觸及新客不可忽視的機會。
Meta調查指出，47%網友會在年末購物節期間發現新的產品或服務、40%消費者認識了新的品牌，並有41%透過廣告獲得以上的新資訊。那麼品牌該透過什麼管道、形式和內容，才能在探索階段脫穎而出？3大洞察一次看：
- 洞察一：消費者資訊管道多，360度行銷成標配
購物節的網購買家當中，高達66%在購物階段使用Meta產品（Facebook、Instagram等）進行探索、56%透過Google等搜尋引擎進行查找，四成以上網購族會造訪Shopee、Momo等電商網站，以及品牌自家官網獲取資訊，另外也有25%消費者透過網紅來發掘購物靈感。
消費者資訊管道多元，對品牌而言，若想強化曝光，勢必也需要佈局全方位行銷；若預算有限，建議可先從頂端比例較高的媒體進行投資。
- 洞察二：社群行銷吸睛術！影片、商品標籤、直播都受寵
社群平台是品牌、電商在購物節時大力投資的媒體，而對消費者而言，什麼內容對於他們的購物探索最具影響力呢？
調查指出，44%買家認為「親友發佈的內容與推薦」有助於發現新的產品與品牌，其次則為「影片內容」（43%）、「帶有商品標籤（ProductTag）的廣告」（36%）、「Facebook與Instagram Shop」（34%），接下來才是「廣告」（27%）與「直播購物」（27%）。
因此，如果品牌能帶動用戶的UGC（使用者生成內容），更有機會吸引新客；也別忘了在自家的臉書粉專與Instagram帳號開設商店、串接商品目錄，並在貼文中加入商品標籤，讓消費者更容易發現商品；另一方面，影片內容的影響力逐年增加，比例較去年新增了7%，建議品牌順應潮流、多多發佈影音與直播內容，用更加生動、直覺的方式推廣商品。
- 洞察三：消費者關心這些！詳細商品資訊、優惠折扣最必要
逾半數（51%）消費者願意購買在社群媒體上發現的新品牌，54%使用者曾經購買在Meta廣告中看到的商品。可見用對形式、給對內容，轉換並非難事！
前一個洞察，我們已經了解吸睛的宣傳形式，那麼哪些「內容」更能贏得消費者芳心呢？據調查，消費者最重視的內容是「詳細的商品資訊」（30%），其次是「划算的折扣優惠」（28%），並有27%買家希望「廣告與個人的相關性高」、25%消費者期待「廣告能連結到品牌的官方網站」。
三、評估階段：營造信任最重要，善用直播、口碑行銷
- 洞察一：怕被騙！消費者更在乎正品保證
年末購物資訊紛雜，使得消費者必須花費更多心力，辨別產品的真偽與行銷內容的可信度。據調查，網購族願意花費高出20%的價錢，購買來自官網的正品，以免除受騙的風險；另一方面，94%消費者渴望在年末購物的探索期間，獲得充足、詳細的產品與優惠訊息，以便進行購物決策。
因此，若是單一廣告內容得以承載更多的資訊含量，更有機會滿足消費者「知的需求」。
- 洞察二：眼見為憑最可信！直播活動受青睞
61%網購族曾經參與過直播購物活動，或是看過由品牌發佈的直播產品發佈會，更有70%買家認同，直播內容將有效影響購物決策。
不過，一場好的直播有訣竅，39%買家期待直播展示商品的實際面貌與細節、39％希望直播說明欄中附上商品的詳細資訊（例如貨號、價錢等）、32%買家受到直播獨家優惠的吸引。建議品牌賣家，無論在電商平台或社群媒體直播，可以多加考量上述消費者需求。
- 洞察三：跟著網紅買買買！名人背書助攻銷售
網紅不只已成為消費者獲取資訊的重要管道，更在購物評估階段扮演重要的角色：52%網購買家認為，如果產品由值得信任的網紅推薦，將能有效提升購買意願；39%消費者認為，網紅內容比起廣告更加值得信賴。
建議預算有限的品牌，可先從追蹤數1萬以下的奈米網紅，或粉絲介於1到10萬的微型網紅著手，測試口碑行銷對於自家品牌的推廣效果。
四、購買階段：體貼入心，讓消費者買更多
- 洞察一：購物節花費年年增加，雙11比黑五更重要
網購買家在購物節花費的金額年年增加，26%受訪者同意2021年花費比去年更多的金錢在年末消費。而相比歐美盛行的黑色星期五檔期，台灣市場消費者仍主攻雙數購物節居多，高達75%買家會在雙11購物；期間，與消費者切身相關、增強購買體驗的客製化行銷內容，推動了91%的購買增長。
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
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當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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