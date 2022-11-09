年底雙數購物節數位行銷攻略，四階段贏得消費者的心

購物強檔來襲，行銷人準備好了嗎？年末近在眼前，大眾「犒賞自己」、「四處送禮」的需求湧現，加上雙數購物節從9月9日一路疊加買氣至雙11、雙12高峰，使得每年10到12月，成為消費者比較優惠、瘋狂購物的時節。

報告指出，高達91%消費者曾在年末購物，而近期通貨膨脹加劇，更加深了消費者想在優惠檔期，一次購足全年所需的念頭，使得年底數位行銷顯得格外重要。這篇文章，TenMax根據Meta針對台灣市場所做的調查，為你整理「探索」、「評估」與「購買」三階段的關鍵消費者洞察，一起來看看！

一、何時起跑剛剛好？四週前曝光、一週前促購

購物節行銷，時程怎麼抓？Google報告指出，台灣消費者通常在購物節到來的四個星期前，就已經開始搜尋優惠資訊；Meta數據也指出，60%的消費者認為「提前做好購物規劃」比以往更加重要。

建議品牌可於強檔活動前一個月，開始佈局多管道曝光，以增強印象為主要目的，為後續促購做好準備，例如：運用聯播網廣告達成購物暗示，或是投入關鍵字廣告觸及早期開跑的買家；而在活動到來前一週，則需要開始大量釋出商品與優惠資訊，以聚焦關注、鼓勵行動為目標，吸引消費者瀏覽網站、將商品加入購物車。

至於活動當天（例如11月11日）則以極大化銷售為目標，使用限時特賣、超殺優惠等推動購買；待活動結束，更可規劃幾波小活動延續買氣！

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二、探索階段：吸新客，管道、形式、內容全攻略

購物節是絕佳的探索階段，消費者會在這段時期積極查找更多的品牌與產品；反過來說，這也是品牌想觸及新客不可忽視的機會。

Meta調查指出，47%網友會在年末購物節期間發現新的產品或服務、40%消費者認識了新的品牌，並有41%透過廣告獲得以上的新資訊。那麼品牌該透過什麼管道、形式和內容，才能在探索階段脫穎而出？3大洞察一次看：

洞察一：消費者資訊管道多，360度行銷成標配

購物節的網購買家當中，高達66%在購物階段使用Meta產品（Facebook、Instagram等）進行探索、56%透過Google等搜尋引擎進行查找，四成以上網購族會造訪Shopee、Momo等電商網站，以及品牌自家官網獲取資訊，另外也有25%消費者透過網紅來發掘購物靈感。

消費者資訊管道多元，對品牌而言，若想強化曝光，勢必也需要佈局全方位行銷；若預算有限，建議可先從頂端比例較高的媒體進行投資。

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洞察二：社群行銷吸睛術！影片、商品標籤、直播都受寵

社群平台是品牌、電商在購物節時大力投資的媒體，而對消費者而言，什麼內容對於他們的購物探索最具影響力呢？

調查指出，44%買家認為「親友發佈的內容與推薦」有助於發現新的產品與品牌，其次則為「影片內容」（43%）、「帶有商品標籤（ProductTag）的廣告」（36%）、「Facebook與Instagram Shop」（34%），接下來才是「廣告」（27%）與「直播購物」（27%）。

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因此，如果品牌能帶動用戶的UGC（使用者生成內容），更有機會吸引新客；也別忘了在自家的臉書粉專與Instagram帳號開設商店、串接商品目錄，並在貼文中加入商品標籤，讓消費者更容易發現商品；另一方面，影片內容的影響力逐年增加，比例較去年新增了7%，建議品牌順應潮流、多多發佈影音與直播內容，用更加生動、直覺的方式推廣商品。

洞察三：消費者關心這些！詳細商品資訊、優惠折扣最必要

逾半數（51%）消費者願意購買在社群媒體上發現的新品牌，54%使用者曾經購買在Meta廣告中看到的商品。可見用對形式、給對內容，轉換並非難事！

前一個洞察，我們已經了解吸睛的宣傳形式，那麼哪些「內容」更能贏得消費者芳心呢？據調查，消費者最重視的內容是「詳細的商品資訊」（30%），其次是「划算的折扣優惠」（28%），並有27%買家希望「廣告與個人的相關性高」、25%消費者期待「廣告能連結到品牌的官方網站」。

三、評估階段：營造信任最重要，善用直播、口碑行銷

洞察一：怕被騙！消費者更在乎正品保證

年末購物資訊紛雜，使得消費者必須花費更多心力，辨別產品的真偽與行銷內容的可信度。據調查，網購族願意花費高出20%的價錢，購買來自官網的正品，以免除受騙的風險；另一方面，94%消費者渴望在年末購物的探索期間，獲得充足、詳細的產品與優惠訊息，以便進行購物決策。

因此，若是單一廣告內容得以承載更多的資訊含量，更有機會滿足消費者「知的需求」。

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洞察二：眼見為憑最可信！直播活動受青睞

61%網購族曾經參與過直播購物活動，或是看過由品牌發佈的直播產品發佈會，更有70%買家認同，直播內容將有效影響購物決策。

不過，一場好的直播有訣竅，39%買家期待直播展示商品的實際面貌與細節、39％希望直播說明欄中附上商品的詳細資訊（例如貨號、價錢等）、32%買家受到直播獨家優惠的吸引。建議品牌賣家，無論在電商平台或社群媒體直播，可以多加考量上述消費者需求。

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洞察三：跟著網紅買買買！名人背書助攻銷售

網紅不只已成為消費者獲取資訊的重要管道，更在購物評估階段扮演重要的角色：52%網購買家認為，如果產品由值得信任的網紅推薦，將能有效提升購買意願；39%消費者認為，網紅內容比起廣告更加值得信賴。

建議預算有限的品牌，可先從追蹤數1萬以下的奈米網紅，或粉絲介於1到10萬的微型網紅著手，測試口碑行銷對於自家品牌的推廣效果。

四、購買階段：體貼入心，讓消費者買更多

洞察一：購物節花費年年增加，雙11比黑五更重要

網購買家在購物節花費的金額年年增加，26%受訪者同意2021年花費比去年更多的金錢在年末消費。而相比歐美盛行的黑色星期五檔期，台灣市場消費者仍主攻雙數購物節居多，高達75%買家會在雙11購物；期間，與消費者切身相關、增強購買體驗的客製化行銷內容，推動了91%的購買增長。