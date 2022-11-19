證詞矛盾的火窟雙屍疑案（六）：長達八年的審判後，案情是否會出現大逆轉？

文：王兒

在長達近7年的纏訟後，火窟雙屍案終於要迎來新的判決。法庭內外被數百名旁聽民眾擠得水洩不通，張韻淑身穿藍洋裝、外罩花呢大衣，戴著眼鏡神情凝重，在法警護送下進入法庭。

審判長與兩名推事肅立宣讀判決書：「原判決關於殺人放火及執行刑部份撤銷。」此話一出，場內氣氛更為緊繃，案情是否要出現大逆轉了呢？

審判長繼續說：「張韻淑共同連續殺人，處無期徒刑，褫奪公權終身。」張韻淑的眼淚頓時奪眶而出，並一路哀泣著離開法庭。她對記者表示：「我還要上訴。對外界而言，雖然改判無期，已免我一死，但對我而言，即使判刑一日，亦不甘心。」然而她的上訴並未成功，在長達8年的審判後，她被最高法院判處無期徒刑定讞。

但此案也帶來一些正面影響，由於本案與其他懸案的纏訟多年及屢次發回更審，促使了最高法院從只以審閱二審原判決的書卷資料、並決定「發回更審」或「上訴駁回」的「書卷審」辦案方式，改為自行開庭，再度寫下了台灣司法史的新猷。

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在經歷18年又7個月的鐵窗歲月後，張韻淑已從花樣年華的少婦，成了年近半百的婦人。雖長得白胖了些，但或許是因全身散發著旺盛生命力，她看來像是只有35歲。她終於要離開那個囚禁她多年的牢籠，假釋出獄了。她將如何面對出獄後的人生？又會對這位替她平反的陳慶粹檢察官說些什麼呢？

換下監獄制服，臉上滿是笑意，在台中女監的許主任陪同下，張韻淑到自由路的財神百貨購買新裝。她在挑選衣服時略顯緊張，說：「我雖然在台中十年，連路都不認識，不要說逛百貨公司了。」望著鏡中穿上新衣的自己，她顯得特別開心，最後買了一件黑底粉紅楓葉的套裝，一件茶色大衣及一個皮包，財神百貨並送她一件羊毛衣。

當她興奮地回到監獄時，除了喊著：「好高興。」、「好累。」也對記者侃侃而談此刻的心情：「這次我能夠提前獲准假釋，真是喜出望外。本來按刑期計算，應該過了年才可以假釋。因為這裡的長官很愛護我，覺得我表現很好，而且服刑前羈押時間很長，所以提前為我呈報，使我能夠在過年前回家團圓。」

記者問：「服刑期間，妳的情緒如何？」「剛開始的時候，我很激動，很想不開，每天都覺得心口好像壓著幾千斤重擔，心情非常沉重，常常用手捶胸。後來，我知道社會上有很多人同情我，了解我，也有人為我講話，我覺得很安慰，心情才慢慢平靜下來。尤其最後兩年，過得最安穩。」

「聽說妳在女監是老大姐，女受刑人都很聽妳的話？」「因為我來得比較久，她們都叫我張大姐，我也很照顧她們，不過不是黑社會的龍頭。我不喜歡這一套，不可以舊的欺侮新來的，而是幫助她們，所以大家都處得很好。」

「九年多是段漫長的歲月，妳在監中大多做些什麼活動？」「我們每天工作到下午三點鐘就收工，然後可以做私人的事。我常常寫日記，看報紙，練習寫大楷。我不會寫，女監主任許翠芳教我寫，等於學校一樣。」

「妳說妳在獄中天天看報，妳最關心的是什麼新聞？」「我喜歡看國際新聞。以前年紀輕，喜歡看副刊，現在我已不是小女孩，過了看副刊的年齡，對國家大事很關心。比如美國不賣給我們最好的飛機，共匪對美國賣武器給我們的事也在大聲叫囂，這些事不但關係個人，也關係我們的國家。」

「判決書中說，妳以前很愛賭。現在對賭博的看法有沒有改變？」「我是為賭所害的人，如果不是賭，我不會坐牢。我們女監有很多犯人也受賭博之害，我勸她們不要再賭，我自己也絕對不會再賭。」

「妳出獄後有什麼打算？」「我很想回家過寧靜的生活。今後，我想找個工作，只要人家不嫌棄，而又不是違法的事，我都願意去做，希望社會人士，不要歧視我才好。」她並告訴記者，出獄後第一件想做的事是趕快與親人團聚，並呼吸自由新鮮的空氣。她也感謝同情她的社會大眾及媒體記者，以及那位替她仗義執言的陳慶粹檢察官。

15名獲假釋的男女受刑人排排站，一一獲頒假釋證書。在她接過假釋證書時，周圍響起熱烈的祝賀掌聲。 在許主任陪同下，她終於走出台中監獄的兩扇大鐵門，並迅速鑽進接送她的車內，開啟人生的新旅程……。

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時空回到50多年後之今日，鶴髮老人依然凝望著眼前的公寓。 究竟是什麼原因，讓他對此地難以釋懷呢？原來他曾經是位記者，自案發後便與其他記者一同追蹤案情，而「火海沉冤」、「可疑少婦」、「淡淡的黃衣，漸漸地顯影」、「被告聆判呼冤幾乎昏倒」、「鐵窗淚．如何了」等，則是他們報導中標題的關鍵字。

他們曾撰寫多篇報導，除了針對幾個關鍵問題發出質疑，包括張韻淑自白書中有多處不合情理、凶手殺人放火卻為何只取走一小部分財物、警方對鄭春娥的人際關係是否查得夠澈底等，也提出「與其假破案，不如真懸案的好」之論點。

他們並以感性口吻在報導中敘述，張韻淑的青春與口齒伶俐的鋒芒就這麼在牢中一點一滴地消逝，而她與她的家人，也在一次次的死刑宣判中變得麻木。她的丈夫不再激動，她的母親也不再哭泣。

記者們對張韻淑的支持，使她出獄後還特別寫信感謝報社，提及「我深知在董事長與各位先生的關注下，為我的涉案，浪費了過多的寶貴篇幅。那些正確的立論，為廣大的讀者所共鳴，但說不動執法的諸公」，並使用「張韻淑 叩上」之敬語。