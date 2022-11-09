2022/11/09,
中東

敘利亞用水危機惡化霍亂疫情，人權觀察呼籲土耳其確保足夠水源流入幼發拉底河

敘利亞用水危機惡化霍亂疫情，人權觀察呼籲土耳其確保足夠水源流入幼發拉底河
Photo Credit: AP / 達志影像

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敘利亞長達11年的內戰已經導致數十萬人死亡，並對敘國基礎建設及醫療部門造成大規模破壞。敘利亞的疫情也使黎巴嫩數十年來首次爆發霍亂。世界衛生組織（WHO）10月31日示警，致命的霍亂疫情正在黎巴嫩「迅速」蔓延，當地延續許久的經濟危機和脆弱不堪的基礎建設更是讓情況雪上加霜。

（中央社）幼發拉底河源於土耳其，流經敘利亞等國。人權觀察指出，土耳其未確保足夠水源流入幼發拉底河，加劇敘利亞用水危機，而用水危機據信惡化敘國霍亂疫情。人權觀察呼籲土耳其立即讓這場危機劃下句點。

美聯社7日報導，人權觀察（Human Rights Watch）還指責敘利亞政府從美國支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）控制地區「歧視性地轉移援助及基本服務」。歐巴馬（Barack Obama）政府打擊伊斯蘭國（IS）期間，美軍首度於敘利亞部署，並與庫德族率領的團體敘利亞民主力量合作。

敘利亞官員及數個聯合國（UN）機構9月宣布，霍亂疫情正在敘利亞全國蔓延。聯合國及敘利亞衛生部說，這場疫情是民眾飲用幼發拉底河（Euphrates）中不潔的水，並使用受汙染的水灌溉農作物所致。

在「敘利亞民主力量」控制的東北一帶，及敘利亞政府控制地區，已有約1萬7000起霍亂病例，造成至少49人喪生。敘利亞反叛軍控制的地區則登記了逾3000起病例。

人權觀察中東副主任庫格（Adam Coogle）說，如果不立即解決敘利亞嚴重的用水問題，尤其是東北地區一帶，這場毀滅性霍亂疫情不會是影響敘利亞民眾的最後一種水媒疾病。「土耳其能夠，而且應該立即停止加劇敘利亞的用水危機。」

人權觀察指出，土耳其政府未能確保足夠的水往下注入幼發拉底河流經的敘利亞部分地帶，也未能確保持續向阿盧克（Allouk）水站供水。阿盧克水站是位於敘利亞東北部的重要淡水來源，由土耳其軍隊及土國支持的反對派軍隊所控，為數十萬人所用。

人權觀察說，雨季降水量未如預期，阿盧克水站供應中斷也導致這場危機。

敘利亞長達11年的內戰已經導致數十萬人死亡，並對敘國基礎建設及醫療部門造成大規模破壞。

敘利亞的疫情也使黎巴嫩數十年來首次爆發霍亂。世界衛生組織（WHO）10月31日示警，致命的霍亂疫情正在黎巴嫩「迅速」蔓延，當地延續許久的經濟危機和脆弱不堪的基礎建設更是讓情況雪上加霜。

世衛組織透過聲明指出，從10月5日以來，黎巴嫩已通報超過1400起疑似病例，其中包括381起確診病例、17起死亡病例。雖然疫情最初僅侷限在貧困的北部地區，但已經「迅速蔓延」到黎巴嫩各地。

霍亂是由產毒性O1及O139血清型霍亂弧菌所引起的急性細菌性腸道傳染病，感染症狀為腹瀉、嘔吐和快速脫水，若患者未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水和休克而死亡。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，迫切需要4050萬美元（約新台幣12.9億元）才能在未來3個月內，繼續在敘利亞及黎巴嫩持續作業。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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