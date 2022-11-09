TNL+ 2022/11/09,
歐洲

歐洲廉航瑞安航空上半年營收創新高，執行長稱「疫情解封」與「機位增加」是關鍵

歐洲廉航瑞安航空上半年營收創新高，執行長稱「疫情解封」與「機位增加」是關鍵
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

瑞恩航空執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）也堅信，外界根本「嚴重誇大」歐洲通膨率飆升，以及經濟嚴重衰退的情形，其稱：「瑞安作為全歐洲營運成本最低的航空公司，我們預期公司仍會在全球一定程度的經濟倒退中強勢成長，因為消費者不會停止飛行，而是會變得對飛機票價格的變化更加敏銳。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

歐洲最具規模的廉價航空公司「瑞安航空」（Ryanair）營收創歷史新高。

這家總部位於愛爾蘭都柏林（Dublin）的航空公司，於2022年11月7日發出聲明表示，該公司在今（2022）年1至6月的稅後淨利高達13.7億歐元。且同年3月時，瑞安航空的債務淨額為14.5億歐元，然而到了9月30日，債務淨額已顯著下降至5億歐元。

航空新聞網站《航空線上》（Aviacionline）指出，儘管全球航線營運成本上升，瑞安航空於2022年1月到3月期間便已轉虧為盈，該季亦是瑞安航空自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，首度營收為正值的季度。

據悉，瑞安航空於2022年夏季，客流量就高達9510萬人次 ，該數值比起COVID-19疫情前的最後一次客流量紀錄，明顯增加11％，且客流量亦高於2021年同期的3900萬人次。在班機載客率方面，每班航班的平均載客率亦達到94％，若單看2022年第一、第二季的航班量，該航空平均每日能完成3000多個航班的起降。

為何瑞安航空的營收能如此突出？

印度《經濟時報》（The Economic Times）旗下媒體《ETInfra》解釋，由於與COVID-19疫情有關的旅行限制逐步鬆綁，歐洲航空業大幅復甦，瑞安航空成為解除疫情相關禁令後最大的受惠者之一。

瑞安航空官方表示，預計其2022年的全年稅後淨利將落在10至12億歐元之間，該公司高層也強調，瑞安航空應該不會受到歐洲通貨膨脹加劇影響，而導致營運成本上升。

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