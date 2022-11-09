2022/11/09,
中國

中國「動態清零」民怨深，連「愛國大V」也轉向批評引人側目

中國「動態清零」民怨深，連「愛國大V」也轉向批評引人側目
中國動態清零防疫導致民怨四起。圖為10月30日上海街頭核酸檢測採樣亭和排隊等待受檢的民眾。（中央社檔案照片）

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周小平說，「去了一趟疫疾最重的美國，只須隔離7天就能回家。去一趟疫疾相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家，這是在防疫還是在划水？這樣做，到底有什麼意義？」。就算要一直抗疫到底，「也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野，醫療崩潰，後遺症爆棚，因為那都不是事實」。

（中央社）中國動態清零防疫民怨四起，連一向忠黨愛國的網路名人也起身質疑。除連日發文的胡錫進外，包括曾獲習近平接見的網路寫手周小平，以及學者王文等都發文批評清零政策，引人側目。

對於周小平及王文等人掉轉槍口批評「動態清零」，不少中國網友大感驚訝之餘，除了感嘆連「愛國大V（網路名人）」也「反水」（指背離既有陣營）外，更多人則對他們冷嘲熱諷，質疑這些人為何自己權益受損了才發聲？「早幹嘛去了」？

在中國堅持「動態清零」下，衍生的封城、「彈窗」等現象已導致民怨四起。其中，北京市官方動輒在手機健康碼上「彈窗」這一現象，雖已形成強大民怨，卻被中國國務院聯防聯控機制5日的記者會姑隱其名，更讓民怨進一步累積。

為此，上百名前往上海採訪進博會的中央級官媒記者，因為被「彈窗」無法返回北京；而知名「官二代」陶斯亮公開發文抱怨自己和夫婿因被「彈窗」受困浙江，事後僅遭刪文未被追究，被認為是助長了上述「愛國大V」敢於調轉槍口的動機。

其中，被部分中國網友戲稱「周帶魚」的周小平，日前在新浪微博發文一開頭就說，「實事求是很難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行」。

周小平說，「去了一趟疫疾最重的美國，只須隔離7天就能回家。去一趟疫疾相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家，這是在防疫還是在划水？這樣做，到底有什麼意義？」。就算要一直抗疫到底，「也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野，醫療崩潰，後遺症爆棚，因為那都不是事實」。

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曾獲習近平接見的網路寫手周小平在個人社交平台上評析疫情對生活造成的影響。（圖取自「周小平同志」微博網頁weibo.com）

他特地強調，眾所周知自己「向來都很支持防疫抗疫，也別給我扣『躺平派』的帽子」。只是希望能有個「有效的總體方案」。防疫成本「不僅是經濟成本，還有民生成本、生命成本對不對？既然人民至上，就得實事求是」。

現任中國人民大學重陽金融研究院執行院長的王文，在自己的微信朋友圈上說，自己隔離第7天，「縱使對黨對國無限熱愛的自己，也在心理崩潰的邊緣」。除了飯食較差，行動受限外，最不能忍的是「每天凌晨2點做核酸，沒睡過一個整覺。剛剛隔壁屋的女士痛哭，撕氣裂肺地哭」。「萬能的朋友圈，大家一起努力呼籲，改善政策，真正戰勝疫情」。

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中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文在隔離第7天發文引起熱議，隨即刪除貼文，發新文章表態支持清零政策。（圖取自「王文評論」微博網頁weibo.com）

但見到上述貼文被曝光後，王文又透過新浪微博聲稱，自己「高度擁護DTQL（動態清零）政策」。現在各級政府最大的問題在於「通過防止人流來防範病毒，這是愚蠢的」。毒性下降，2022年的重點應是防重症患者，「讓人流動起來」。「如無重症，回家自我隔離休息；如有重症，進入醫療救治」。

不過，周小平和王文的貼文，在讓許多中國網友驚訝立場轉變之餘，更多的則是嘲諷與質疑。有網友表示，此生何其有幸能轉發周小平的文章，實在難得；有人則說「我捏了捏自己，確定不是在做夢」；還有人反問周小平「是不是帳號被盜了」？

還有網友直指，王文的微博貼文說得太有道理（指輕重症分別對待說）了，但他「早幹嘛去了」？被隔離前為什麼不說呢？非要等到挨了「鐵拳」（官方強制措施）才說。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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