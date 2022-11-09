中國「動態清零」民怨深，連「愛國大V」也轉向批評引人側目
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周小平說，「去了一趟疫疾最重的美國，只須隔離7天就能回家。去一趟疫疾相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家，這是在防疫還是在划水？這樣做，到底有什麼意義？」。就算要一直抗疫到底，「也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野，醫療崩潰，後遺症爆棚，因為那都不是事實」。
（中央社）中國動態清零防疫民怨四起，連一向忠黨愛國的網路名人也起身質疑。除連日發文的胡錫進外，包括曾獲習近平接見的網路寫手周小平，以及學者王文等都發文批評清零政策，引人側目。
對於周小平及王文等人掉轉槍口批評「動態清零」，不少中國網友大感驚訝之餘，除了感嘆連「愛國大V（網路名人）」也「反水」（指背離既有陣營）外，更多人則對他們冷嘲熱諷，質疑這些人為何自己權益受損了才發聲？「早幹嘛去了」？
在中國堅持「動態清零」下，衍生的封城、「彈窗」等現象已導致民怨四起。其中，北京市官方動輒在手機健康碼上「彈窗」這一現象，雖已形成強大民怨，卻被中國國務院聯防聯控機制5日的記者會姑隱其名，更讓民怨進一步累積。
為此，上百名前往上海採訪進博會的中央級官媒記者，因為被「彈窗」無法返回北京；而知名「官二代」陶斯亮公開發文抱怨自己和夫婿因被「彈窗」受困浙江，事後僅遭刪文未被追究，被認為是助長了上述「愛國大V」敢於調轉槍口的動機。
其中，被部分中國網友戲稱「周帶魚」的周小平，日前在新浪微博發文一開頭就說，「實事求是很難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行」。
周小平說，「去了一趟疫疾最重的美國，只須隔離7天就能回家。去一趟疫疾相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家，這是在防疫還是在划水？這樣做，到底有什麼意義？」。就算要一直抗疫到底，「也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野，醫療崩潰，後遺症爆棚，因為那都不是事實」。
他特地強調，眾所周知自己「向來都很支持防疫抗疫，也別給我扣『躺平派』的帽子」。只是希望能有個「有效的總體方案」。防疫成本「不僅是經濟成本，還有民生成本、生命成本對不對？既然人民至上，就得實事求是」。
現任中國人民大學重陽金融研究院執行院長的王文，在自己的微信朋友圈上說，自己隔離第7天，「縱使對黨對國無限熱愛的自己，也在心理崩潰的邊緣」。除了飯食較差，行動受限外，最不能忍的是「每天凌晨2點做核酸，沒睡過一個整覺。剛剛隔壁屋的女士痛哭，撕氣裂肺地哭」。「萬能的朋友圈，大家一起努力呼籲，改善政策，真正戰勝疫情」。
但見到上述貼文被曝光後，王文又透過新浪微博聲稱，自己「高度擁護DTQL（動態清零）政策」。現在各級政府最大的問題在於「通過防止人流來防範病毒，這是愚蠢的」。毒性下降，2022年的重點應是防重症患者，「讓人流動起來」。「如無重症，回家自我隔離休息；如有重症，進入醫療救治」。
不過，周小平和王文的貼文，在讓許多中國網友驚訝立場轉變之餘，更多的則是嘲諷與質疑。有網友表示，此生何其有幸能轉發周小平的文章，實在難得；有人則說「我捏了捏自己，確定不是在做夢」；還有人反問周小平「是不是帳號被盜了」？
還有網友直指，王文的微博貼文說得太有道理（指輕重症分別對待說）了，但他「早幹嘛去了」？被隔離前為什麼不說呢？非要等到挨了「鐵拳」（官方強制措施）才說。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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