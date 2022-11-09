曾聖光志願參戰陣亡，在台烏克蘭人集資12萬助辦後事，外交部協助家屬赴烏確認遺體

曾聖光家屬赴烏，在台烏克蘭人集資12萬助辦後事

（中央社）來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。在台烏克蘭人林歐莉亞昨（8）日表示，首位為烏克蘭戰死的台灣志願軍曾聖光的家屬已啟程前往烏克蘭，目前正等待烏克蘭政府將遺體運送到集中地點，以完成確認程序。

烏克蘭在台社群目前以Team Taiwan（台灣隊）名義在烏克蘭基輔從事人道援助，由2位曾長住台灣的烏克蘭人率領，另有數名志工。在台灣的工作團隊則稱為Team Ukraine（烏克蘭隊），中文流利的林歐莉亞經常積極參與協助。

林歐莉亞（Olga Kulish）昨天接受《中央社》訪問指出，在台烏克蘭人於事發後都很震驚不捨，為表達對曾聖光的感謝與悼念，在台烏克蘭人已自發性集資捐款幫助曾聖光家屬，截止昨天上午捐助金額約達新台幣12萬元，盼用於幫助曾聖光後續喪葬安頓。

林歐莉亞表示，沒有任何金錢或物質，能彌補曾聖光母親失去兒子的傷痛，在台烏克蘭人希望盡一份心力協助曾聖光家屬，表達烏克蘭人對台灣的感謝，「對台灣人的付出與犧牲，我們不想裝作不知道」。

林歐莉亞說，烏克蘭許多媒體對曾聖光陣亡的事蹟也有報導，社群媒體更是廣泛流傳，在台烏並無邦交的情況下，台灣仍力挺烏克蘭的事蹟愈來愈受注意。

林歐莉亞表示，曾聖光的母親、姊姊、妻子在外交部安排下，啟程前往烏克蘭，家屬對外交部與各界協助都很感謝。

林歐莉亞說，因為戰爭傷亡者眾，烏克蘭政府不會一次只運送單一遺體，都是和其他陣亡士兵一起整批運送，因此曾聖光家屬目前與另一位外國志願軍的遺族正一起等待，相信會盡快完成確認程序，讓曾聖光的遺體能順利送回故鄉台灣安葬。

外交部：曾聖光家屬先至東歐，外館人員再陪同赴烏

（中央社）外交部昨天表示，曾聖光加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸罹難消息傳出後，外交部第一時間與家屬保持密切聯繫，並透過相關駐處及跨國管道嚴謹查證。經迅速與烏國相關單位聯繫結果，確認曾聖光遺體停放地點並獲妥善的安置。

外交部發言人歐江安表示，為協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，外交部已於前天緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於搭機前往東歐鄰近國家；待家屬抵達後，屆時將由駐處人員在確保安全無虞的情況下，陪同家屬前往烏克蘭境內完成相關程序。

歐江安說，外交部將竭力協助家屬辦理必要手續，陪同度過最艱困時刻；外交部也祈禱讓罹難戰士的英靈早日在天國安息，會繼續全力協助家屬順利完成所有手續、早日返國。相關後續處理結果，外交部將適時對外說明。

在台烏克蘭人士林歐莉亞（Olga Kulish）向《中央社》表示，因心繫曾聖光家屬旅程是否順利，她上午與曾聖光家屬聯繫時，對方告知「已抵達」並感謝各界協助，讓她以為曾聖光家屬已到烏克蘭境內，她相信接下來在外交部妥善安排下，一定能儘快讓曾聖光遺體返台。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航