2022/11/09,
國際

「中國海外警察」恐嚇騷擾，流亡異議人士與荷蘭警方合作當場拘捕嫌疑人

「中國海外警察」恐嚇騷擾，流亡異議人士與荷蘭警方合作當場拘捕嫌疑人
示意圖，非當事人｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

流亡荷蘭的王靖渝，7日表示再度接到自稱為「中國海外警察」的電話，對方表示正在海牙中央車站，要來逮捕他。他也立即向警方報案，並假意依恐嚇者要求在咖啡廳見面，同時報警處理，希望將其繩之以法。7日晚間，與王靖渝同行的荷蘭警方於車站咖啡廳確認目標後，拘捕自稱中國警察的涉嫌人。

（中央社）中國海外警察滲透近期引發關注。流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝因參與示威，不斷遭自稱「中國警察」的人士恐嚇騷擾，揚言逮捕。他7日報警，並與荷蘭警方聯手在相約地點拘捕嫌疑人。

非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月揭露中國在21國設置54個未經通報的「警僑海外服務站」，騷擾並「勸返」僑民，使其成為法外目標後，引發歐洲各國重視，多國宣布徹查甚至下令關閉服務站。

去（2021）年流亡至荷蘭阿姆斯特丹的王靖渝6日在推特（Twitter）上貼出自稱「中共國安」傳來的恐嚇簡訊，該人士聲稱「他現在正在德國亞琛（Aachen），明天早上七點以前會乘坐火車來海牙殺我。已經通過whatsapp向荷蘭國家警察警探報告此事件。」

荷蘭警方快速回覆後，王靖渝在另一則推文中寫道：「我希望這次荷蘭警方能夠逮捕這個中共特務，不要像今年6月一樣，中共特務持刀前往荷蘭對我進行恐嚇。」

王靖渝7日表示再度接到自稱為「中國海外警察」的電話，對方表示正在海牙中央車站，要來逮捕他。他也立即向警方報案，並假意依恐嚇者要求在咖啡廳見面，同時報警處理，希望將其繩之以法。

7日晚間，與王靖渝同行的荷蘭警方於車站咖啡廳確認目標後，拘捕自稱中國警察的涉嫌人。

王靖渝8日至警局詢問情況，警方表示偵查中不方便說明，但會有檢察官與他聯繫。他在推特上表示，「既然檢察官介入此事，證明這個案件正式進入刑事程序，我相信荷蘭政府一定會嚴肅處理！」

「中國海外警察」遭荷蘭警方拘捕畫面引發中國網友熱議，留言一面倒高呼中共警察被捕「大快人心」，顯見海外中國僑民被中共壓迫的不滿情緒。儘管部分人不認為涉嫌人是真警察，但恐嚇騷擾之罪確鑿。

@KyleStroberg說：「就是要這樣弄他們，這幫土匪以為全世界都歸他們管」；@jianmang051表示，「如果真的是中國海外警察，明天會上新聞嗎？荷蘭外交部會照會中國駐荷蘭大使。如果是冒充中國海外警察，可以在法庭起訴他了。」

@JerryMikutyann寫到，「自由民主鐵拳已經駕到，這群廢物在國內就欺善怕惡，魚肉百姓，到了牆外文明世界就該好好教育教育」；@XoaoLi則說，「幹的太漂亮了，對付跨境的共匪就應該報警把他們抓起來，你的做法實在是大快人心，我給你一百個讚！」

王靖渝數個月前就因參與中國使館前示威活動而被盯上，遭到跟蹤、恐嚇，接到多通電話要他回中國。他決心把事件公開，接受荷蘭、德、英、美等媒體採訪。

他告訴荷蘭記者，今年他接到鹿特丹中國海外警務中心的電話，敦促他返回中國「解決問題」，並以父母作為威脅。

警僑海外服務站報告公開後，王靖渝接到更多的人身威脅電話與簡訊。據他表示，中共使館更冒充他向比利時、荷蘭、德國、加拿大、美國發送近10次炸彈威脅；也有自稱中共駐挪威使館領事部主任打給他，指控他在挪威使館安裝炸彈，並以此報案。

他當時告訴媒體，儘管已經向荷蘭警方通報遭到騷擾，但還是感到很不安全，害怕中國政府會派特工來傷害他，「我不知道他們未來會做出什麼事。」

中國在荷蘭私設兩處海外「警察局」。荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）1日推文指出，由於設立這些警察機構「沒有徵得荷蘭方面許可」，外交部已告知中國大使，「這些機構須立即關閉」，並表示，外交部已要求中國大使對這些警察機構做出說明，且正在調查其活動。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。