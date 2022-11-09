2022/11/09,
印太

日圓重貶民眾負擔不起新款iPhone，日本二手交易市場興起

日圓重貶民眾負擔不起新款iPhone，日本二手交易市場興起
Photo Credit: AP / 達志影像

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MM總研在9月調查報告中表示，即使蘋果產品在日本漲價，若將稅金納入考量，在日銷售的iPhone 14仍是37個國家之中最便宜。MM總研認為，日圓若進一步走軟，可能促使蘋果公司再度提高價格，恐怕會削弱蘋果在日本智慧型手機市場的50%龐大市占率。

（中央社）日本消費者多年來樂於為最新款的各式小東西掏腰包，如今日圓貶值，有些人已經負擔不起新款iPhone的價格；同時，二手交易正逐漸在這個蘋果公司（Apple Inc）的重要市場興起。

《路透社》報導，日本是全球第3大經濟體，日圓兌美元近期貶至32年來最低點，迫使消費者荷包緊縮，並導致支出轉型加速擴大。產業觀察家說，由於線上拍賣網站崛起等原因，日本消費者現在更願意購買二手商品。

今年7月，蘋果公司調漲iPhone 13入門款的價格，幅度近20%。後來推出的基本款iPhone 14又比iPhone 13貴了20%，在美國的價格則持平為799美元。美元兌各國貨幣今年走強，日圓受創尤深，下跌22%。

上班族長瀨薰（Kaoru Nagase，音譯）想要一支新手機，但覺得11萬9800日圓起跳的iPhone 14太貴，於是他在東京秋葉原買了一支二手iPhone SE第2代，才花了不到1/3費用。

他說：「超過10萬日圓的iPhone 14太貴了，我買不起。要是電池能撐10年就好了。」他還說，iPhone SE第2代於2020年上市，沒有iPhone 14的雙鏡頭，但性價比很好。

蘋果公司不願對這篇報導置評。但蘋果在上月的年度監管文件中表示，由於日圓疲軟，截至今年9月24日的一年間，在日本的銷售量下滑了9%。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）上月也向分析師坦言，強勢的美元導致蘋果產品在某些國家漲價，但銷量在印尼、越南等市場仍有兩位數成長。

根據日本市場調查機構「MM總研」（MM Research Institute），二手智慧型手機在日本的銷量已增加近15%，在上一個財政年度達到210萬支的新高，且可能在2026年之前飆升至340萬支。

MM總研在9月調查報告中表示，即使蘋果產品在日本漲價，若將稅金納入考量，在日銷售的iPhone 14仍是37個國家之中最便宜。MM總研認為，日圓若進一步走軟，可能促使蘋果公司再度提高價格，恐怕會削弱蘋果在日本智慧型手機市場的50%龐大市占率。

伊藤忠商事旗下的Belong公司專門在網路上販售二手手機和平板電腦。Belong執行長井上大輔說，最新款iPhone要價10萬日圓以上，這對許多消費者來說是一道「重大心理障礙」。

他說，自從蘋果7月漲價之後，Belong的電商網路平台Nicosuma平均銷量就比先前3個月平均成長3倍。

以往許多日本人對電子產品等二手商品抱持懷疑態度，但風向正在轉變。

市場交易網站Mercari公司發言人說，已觀察到二手智慧型手機銷量強勁成長的現象，家用電器和電子產品的銷量也有增加。

隨著日本向外國觀光客重新開放國門，二手iPhone市場又迎來一波商機。

零售連鎖企業Iosys Co Ltd也在過去兩個月，注意到大量外國觀光客購買二手iPhone的現象。

Iosys主管奧野隆（Takashi Okuno，音譯）說：「日圓持續疲弱，來日本買iPhone的趨勢又回來了。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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