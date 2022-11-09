九合一選舉11/26登場，確診者名單不提供給投票所，違規外出最高罰100萬
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外界質疑確診者投票，恐現一國多制亂象。莊人祥強調，確診民眾應遵守相關規定，居家照護期間不得外出，違者將請地方衛生局進行裁罰；擅自外出或其他違規情節，依法可處新台幣20萬至100萬元罰鍰，視外出時間長短決定。
確診者名單不提供給投票所，違規外出最高罰100萬
（中央社）九合一選舉26日登場，有縣市政府規劃提供確診者名單給投票所。指揮中心昨（8）日表示，不會勾稽確診者名單事先提供，「全國一致」，但居家照護期間外出，最高可罰100萬元。
儘管自11月14日起，確診者居家照護期間再縮短為5天，但仍可能有民眾因此無法參與11月26日當天的九合一選舉。為防堵確診隔離民眾偷跑出門投票，《聯合報》昨天報導，彰化、桃園等縣市規劃提供確診隔離者名單分送投票所。
外界質疑確診者投票，恐現一國多制亂象。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情記者會中表示，目前指揮中心及中選會，都沒有規劃勾稽名單以事先提供，中選會將請前述縣市依照全國一致作法。
莊人祥強調，確診民眾應遵守相關規定，居家照護期間不得外出，違者將請地方衛生局進行裁罰；擅自外出或其他違規情節，依法可處新台幣20萬至100萬元罰鍰，視外出時間長短決定。
媒體詢及，有民眾確診因某些理由不想通報，又擔心是否會影響就醫權益。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞直言，「這答案是會。」首先是當民眾快篩陽性並經醫師評估確診，醫師依法須24小時內通報，否則醫院和執業醫療院所都會受罰，呼籲民眾不要用一些理由要求不要通報，會導致醫師觸法受罰。
羅一鈞指出，若沒有完成確診，開立口服抗病毒藥物、清冠一號等程序都沒有辦法進行，將影響後續治療的權益，請民眾以健康為重，與醫師詳加討論，並依醫囑取得及使用處方。
此外，韓國近期疫情再升溫，確診人數從1萬飆破6萬。羅一鈞說，根據韓國官方公布最新數據，仍以BA.5占93.1%為最多，其他如XBB、BQ.1等變異株占比則約1%上下，初步推測可能是先前沒有感染者，或打過疫苗、曾感染者的保護力隨時間下降，但仍須持續觀察才能更精確分析。
接種疫苗是預防重症、感染的方法之一，據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1268次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.7%、第2劑17.1%。至於莫德納次世代疫苗，昨天接種1萬5736人次。
昨天COVID-19疫苗接種2萬1775人次，截至目前為止累計接種6369萬3966人次；接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74%，第2次追加劑接種率16.1%（65歲以上接種率 42.4%）。
李進勇：11/26防疫高標準，無規定提供確診名單
（中央社）各界關注確診者能否出門投票，中選會主委李進勇昨天視察嘉義市選委會時表示，11月26日投票採取高標準防疫，保護投票民眾健康，但今（2022）年防疫計畫沒有規定要提供確診者名單。
李進勇視察嘉義市選委會，針對如果候選人COVID-19確診，選委會可以安排候選人以視訊方式參加政見發表會，嘉義市選委會與地方電視台有很好的安排，部分技術上問題，中央會給予協助，一定會順利進行。
至於確診者能否出門投票，各地無一致標準，李進勇接受媒體聯訪指出，中選會在每次選舉都有制定選務防疫計畫，經過疫情指揮中心及縣市政府的備查，已有一致的作業模式，做法非常清楚。
李進勇表示，雖然防疫措施逐漸鬆綁，中選會予以尊重，但11月26日投票仍會採取高標準防疫，保護投票民眾健康，今年選務防疫計畫並沒有規定要提供確診者名單，但如果有違反《傳染病防治法》或《公職人員選舉罷免法》，各機關還是會去處理。
另外，嘉義市長重行選舉延至12月18日投票，恐會影響到11月26日的投票率，李進勇說，選務機關每次選舉都會宣導鼓勵公民投票，今年宣導的力道會再加強，呼籲所有公民珍惜手中的1票。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。