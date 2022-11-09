九合一選舉11/26登場，確診者名單不提供給投票所，違規外出最高罰100萬

確診者名單不提供給投票所，違規外出最高罰100萬

（中央社）九合一選舉26日登場，有縣市政府規劃提供確診者名單給投票所。指揮中心昨（8）日表示，不會勾稽確診者名單事先提供，「全國一致」，但居家照護期間外出，最高可罰100萬元。

儘管自11月14日起，確診者居家照護期間再縮短為5天，但仍可能有民眾因此無法參與11月26日當天的九合一選舉。為防堵確診隔離民眾偷跑出門投票，《聯合報》昨天報導，彰化、桃園等縣市規劃提供確診隔離者名單分送投票所。

外界質疑確診者投票，恐現一國多制亂象。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情記者會中表示，目前指揮中心及中選會，都沒有規劃勾稽名單以事先提供，中選會將請前述縣市依照全國一致作法。

莊人祥強調，確診民眾應遵守相關規定，居家照護期間不得外出，違者將請地方衛生局進行裁罰；擅自外出或其他違規情節，依法可處新台幣20萬至100萬元罰鍰，視外出時間長短決定。

媒體詢及，有民眾確診因某些理由不想通報，又擔心是否會影響就醫權益。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞直言，「這答案是會。」首先是當民眾快篩陽性並經醫師評估確診，醫師依法須24小時內通報，否則醫院和執業醫療院所都會受罰，呼籲民眾不要用一些理由要求不要通報，會導致醫師觸法受罰。

羅一鈞指出，若沒有完成確診，開立口服抗病毒藥物、清冠一號等程序都沒有辦法進行，將影響後續治療的權益，請民眾以健康為重，與醫師詳加討論，並依醫囑取得及使用處方。

此外，韓國近期疫情再升溫，確診人數從1萬飆破6萬。羅一鈞說，根據韓國官方公布最新數據，仍以BA.5占93.1%為最多，其他如XBB、BQ.1等變異株占比則約1%上下，初步推測可能是先前沒有感染者，或打過疫苗、曾感染者的保護力隨時間下降，但仍須持續觀察才能更精確分析。

接種疫苗是預防重症、感染的方法之一，據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1268次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.7%、第2劑17.1%。至於莫德納次世代疫苗，昨天接種1萬5736人次。

昨天COVID-19疫苗接種2萬1775人次，截至目前為止累計接種6369萬3966人次；接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74%，第2次追加劑接種率16.1%（65歲以上接種率 42.4%）。

Photo Credit: 中央社 莊人祥強調，確診民眾應遵守相關規定，居家照護期間不得外出，違者將請地方衛生局進行裁罰，最高可至100萬元罰鍰。圖為家用快篩試劑檢測顯示陰性結果。

李進勇：11/26防疫高標準，無規定提供確診名單

（中央社）各界關注確診者能否出門投票，中選會主委李進勇昨天視察嘉義市選委會時表示，11月26日投票採取高標準防疫，保護投票民眾健康，但今（2022）年防疫計畫沒有規定要提供確診者名單。

李進勇視察嘉義市選委會，針對如果候選人COVID-19確診，選委會可以安排候選人以視訊方式參加政見發表會，嘉義市選委會與地方電視台有很好的安排，部分技術上問題，中央會給予協助，一定會順利進行。

至於確診者能否出門投票，各地無一致標準，李進勇接受媒體聯訪指出，中選會在每次選舉都有制定選務防疫計畫，經過疫情指揮中心及縣市政府的備查，已有一致的作業模式，做法非常清楚。

李進勇表示，雖然防疫措施逐漸鬆綁，中選會予以尊重，但11月26日投票仍會採取高標準防疫，保護投票民眾健康，今年選務防疫計畫並沒有規定要提供確診者名單，但如果有違反《傳染病防治法》或《公職人員選舉罷免法》，各機關還是會去處理。

另外，嘉義市長重行選舉延至12月18日投票，恐會影響到11月26日的投票率，李進勇說，選務機關每次選舉都會宣導鼓勵公民投票，今年宣導的力道會再加強，呼籲所有公民珍惜手中的1票。

Photo Credit: 中央社 via 中選會 中選會主委李進勇8日訪視地方有線電視台視訊政見會籌備情形，確保視訊品質、硬體設備及轉播技術等，都能完善備妥。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航