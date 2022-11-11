每日圖說選舉｜最基層民代以50多歲為大宗，小黨打出青年牌

本月底將登場的九合一大選，每個縣市除了會選出縣市長、縣市議員與村里長外，13個縣市及6個直轄市原住民區還會選出自己的地方自治首長與民意代表，因此鄉（鎮、市、區）民代表被視為是最基層的民意代表，負責監督地方基層事務與預算執行。從過去3屆資料來看，近9成的參選人年齡至少40歲以上，又以50-60歲為大宗。雖然上一屆2018年有較多30歲以下青年投入，仍只有佔整體參選人約2%左右。

綜觀過去3屆參選人名單，若以縣市來看，連江縣平均參選年齡48歲，為全台最低，新北市原民區則是年齡最高，平均年齡為58.7歲。鄉鎮市民代表年齡結構以40-50歲為主，過去三屆呈現逐漸高齡的情形，30-40歲逐漸減少，50-60歲逐漸增加。

從政黨來看，也可以發現除了傳統兩大黨，第三勢力小黨也打出年輕牌，紛紛派出青年加入地方基層選戰。比較所有政黨，樹黨平均參選年齡為30歲最年輕，綠黨僅有一位參選者當時28歲。而藍綠兩大黨的參選人平均年齡為分別為53.8歲（國民黨）及50.9歲（民進黨）。

備註：因中央選舉委員會選舉資料庫尚未收錄2022年地方公職選舉候選人名單細節，無法取得本屆候選人參選年齡資訊，故未在圖表中加入2022年的年齡結構分佈情形。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範