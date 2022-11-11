距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/11,
    政治

    每日圖說選舉｜最基層民代以50多歲為大宗，小黨打出青年牌

    每日圖說選舉｜最基層民代以50多歲為大宗，小黨打出青年牌

    我們想讓你知道的是

    鄉鎮市民代表作為地方最基層的民意代表，也是許多政治人物深耕地方的基礎。雖然參選人仍以50至60歲為大宗，但過去幾屆也有不少小黨派出青年參選、為民喉舌。

    本月底將登場的九合一大選，每個縣市除了會選出縣市長、縣市議員與村里長外，13個縣市及6個直轄市原住民區還會選出自己的地方自治首長與民意代表，因此鄉（鎮、市、區）民代表被視為是最基層的民意代表，負責監督地方基層事務與預算執行。從過去3屆資料來看，近9成的參選人年齡至少40歲以上，又以50-60歲為大宗。雖然上一屆2018年有較多30歲以下青年投入，仍只有佔整體參選人約2%左右。

    市民代表參選人年齡分佈

    綜觀過去3屆參選人名單，若以縣市來看，連江縣平均參選年齡48歲，為全台最低，新北市原民區則是年齡最高，平均年齡為58.7歲。鄉鎮市民代表年齡結構以40-50歲為主，過去三屆呈現逐漸高齡的情形，30-40歲逐漸減少，50-60歲逐漸增加。

    從政黨來看，也可以發現除了傳統兩大黨，第三勢力小黨也打出年輕牌，紛紛派出青年加入地方基層選戰。比較所有政黨，樹黨平均參選年齡為30歲最年輕，綠黨僅有一位參選者當時28歲。而藍綠兩大黨的參選人平均年齡為分別為53.8歲（國民黨）及50.9歲（民進黨）。

    備註：因中央選舉委員會選舉資料庫尚未收錄2022年地方公職選舉候選人名單細節，無法取得本屆候選人參選年齡資訊，故未在圖表中加入2022年的年齡結構分佈情形。

    （文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

    更多圖說選舉

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    核稿編輯：楊士範


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。