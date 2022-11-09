前立委黃國昌揭北市偵查隊長赴招待所賭博，火速記過調職遭質疑「抓小放大」

根據《中央社》報導，前立委黃國昌直指台北市警察局中山分局偵查隊長林弘基，過去擔任內湖分局偵查隊長時，曾赴轄區某招待所內賭牌九。經過台北市警局中山分局督察員查證屬實，記一大過並調離現職以示懲戒。不過黃國昌隨後又發文質疑此舉根本「抓小放大」，頗有包庇陳檡文之嫌。

偵查隊長林弘基涉賭遭撤職記過

黃國昌日前在臉書貼文指稱，「警官可以深夜在招待所裡賭牌九嗎？」據《中央社》報導，該招待所兼賭場是在台北市警察局內湖分局轄區，而出現在照片的警官當時任職於內湖分局，是負責查緝重大刑案的偵查隊長林弘基，聚賭時間是2019年7月25日晚上11時，地點發生於行愛路上某間大樓內。

黃國昌透露，該招待所負責人是近期破獲的地下匯兌洗錢案主嫌郭哲敏，加上近期警察大學校長陳檡文不久前爆出曾被黑道接送至招待所，此案一夕間甚囂塵上，各界都相當關注事件的發展，警方得知相關情報後，也立即著手進行偵查。

《中時新聞網》表示，林弘基面對警方初步詢問時，起初堅稱自己僅是與好友一同前往，不清楚該處所老闆的真實身分，現場沒有不當交友也沒有賭博行為，並直言自己非常冤枉。

不過《中央社》隨後卻指出，台北市警察局中山分局今天上午發布了新聞資料，有關偵查隊長2019年時任內湖分局期間，赴招待所涉及賭博情事，經督察室查證屬實，依《警察人員參與賭博財物處分原則》，加重核予記一大過處分，並調整為非主管職務。

中山分局指出，向來重視員警風紀，秉持絕不掩飾、不護短、不庇縱態度，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，以維護警察整體優良形象。

據《上報》報導，面對警方快速偵辦林弘基事件，黃國昌早上又發文表示，偵查隊長遭火速記過、撤職，那新北市刑大小隊長當時也同樣在場，是否也應比照懲處。

此外，涉及違紀的陳檡文內政部卻持續包庇，讓黃國昌不忍懷疑，「難道是因為『鱸鰻』角頭林秉文政商關係比較夠力嗎？」、「這是什麼標準？還要繼續包庇自己愛將嗎？」

陳檡文出入黑道招待所

《中央社》指出，警察大學校長陳檡文2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人，對此，陳檡文回應是受命蒐集「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂情資，才會與爭議人物見面。

警政署長黃明昭也直言，根據警政署訂定的《警察人員與特定對象接觸交往規定》第5點規定，警員若必須是因公務且經過事先報備，才能與特定對象或黑道幫派接觸及交往，接觸後還要把相關情形做成報告。

然而經過警政署督察室檢視歷次報備名單，表示根本沒有陳檡文與黑道接觸「長官事前核准」與「事後提出報告」的資料。他表示，目前已著手進行調查，調查後會通報內政部，由內政部決定是否懲處。

郭哲敏地下匯兌洗錢案

根據《中時新聞網》報導，郭哲敏在北市內湖等地成立四家科技公司作為幌子，還提供兩岸銀行帳戶、電子貨幣USDT帳戶以從事洗錢作業，從2019年至今已匯兌47億台幣，然而就在檢警依涉嫌《洗錢防制法》要搜索約談郭嫌時，竟發現他早在一個月前就已潛逃出境，目前仍下落不明。

《上報》就指出，黃國昌認為警方根本就是「捉小放大」，地下匯兌洗錢案在大規模掃蕩後，羈押六名被告，然而主嫌卻仍逍遙法外，「為何讓地下通匯案主嫌跑了才發動搜索，這是在玩捉小放大嗎？」

黃國昌在臉書上提到，林弘基與陳檡文案所牽涉的不僅僅是敗壞警紀，更多的是高階警官與黑道間密切接觸，「多少犯罪行為因此遭到縱放？又有哪些掌權的政客在背後撐腰？」他認為應該打破這種腐敗體制，不讓違法行為再受高層包庇。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺