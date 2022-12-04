抓漏全攻略：剖析住宅漏水成因，傳統／科技抓漏差別在哪？費用怎麼算？

文：第一水電

在雨水豐沛、地震頻繁的台灣，漏水已成為房屋通病，而根據台灣營建防水技術協進會的數據，長期以來台灣地區部分住宅的漏水比例可能高達九成左右。如果置之不理，不僅會演變成有害人體健康的「壁癌」，還可能會破壞房屋結構，影響住宅安全，不可不慎。

而造成漏水的原因有很多，在做漏水處理時也有許多眉角要留意，本文將會與大家分享關於漏水的知識，並說明科技抓漏與傳統抓漏的差異、抓漏費用怎麼算，希望能幫助到大家。

一、為什麼會漏水？剖析住宅漏水成因

「明明我的房子不是中古屋，為什麼還會漏水呢？」許多人會認為住宅漏水一定與房子過於老舊有關，但其實除了屋齡以外，以下因素也是讓你家漏水的元兇：

（一）房體結構

買屋最怕買到瑕疵漏水屋，如果建商在施工時，沒有做好防水工程、銜接好各邊角的縫隙、確實處理好水管相接的部分，那麼日後房屋漏水的機率就很大。



有鑑於此，許多人在房屋成交前都會找專業的團隊來驗屋，檢視房屋是否有相關的漏水問題，如果想了解如何驗屋兼抓漏，可以參考這些文章：〈水電達人教你怎麼驗屋兼抓漏〉、〈防水工程費用怎麼算？屋頂防水工程價格、工法大揭密〉。

（二）氣候影響

除了房體結構外，氣候也是造成房屋漏水的潛在因子，試想，如果你的房屋終日處在潮濕的環境，哪棟房屋不漏水呢？



因此，如果住宅位於潮濕多雨的地區，例如季風迎風面、山區、北部地區等，建議一開始的防水工程就要做好，才能杜絕後患。

（三）室內裝潢

如果室內裝潢不確實，也會導致漏水，例如防水工程沒做好、窗框沒有封死等等，而常見的漏水處有窗框周圍、門框、浴室、廚房、牆壁隔間等。

二、科技抓漏、傳統抓漏誰更好？抓漏工法比一比

瞭解造成房屋漏水的元凶後，接下來我們就可以來看看要如何做漏水處理了。

想到抓漏工法，大家聯想到的可能是俗稱打針的高壓灌注抓漏法。但隨著科技日新月異，現在已經有很多進步又精準的抓漏方法，以下將為大家逐一介紹。

（一）傳統抓漏工法：老師傅都這樣抓

Photo Credit: 第一水電

高壓灌注法：高壓灌注法俗稱「打針」，原理是以環氧樹脂作為灌注材料，透過高壓灌注注入結構縫隙中，並塗上防水油漆施作已達到堵住漏水的功效，如果是牆壁漏水就打牆壁、縫隙漏水就打縫隙。

在新穎的抓漏儀器尚未誕生的時代，老師傅們多半透過這種方法來處理漏水。不過此種點狀打針的方法僅做到了「阻隔水源」，並未從源頭解決漏水點，不適合解決片狀、大範圍的漏水問題。

傳統的高壓灌注法只適合用來處理小範圍、有明確漏水點的漏水，例如窗框漏水時，抓漏師傅多半會建議屋主用打針的方式填補窗框縫隙。

遮蓋法：當牆面漏水到一個程度後就會產生壁癌，而壁癌不僅破壞美觀，其脫落的粉塵還可能影響人體的健康，此時，傳統的抓漏師傅就會使用遮蓋法來處理漏水造成的壁癌。

具體的做法是先稍微清除牆面的粉塵、脫落的油漆，接著重新上一層油漆來掩蓋壁癌的痕跡，由於真正的漏水源頭尚未被解決，因此這樣的漏水處理方法是治標不治本的。

除了上述這2種方法外，傳統的抓漏師傅也會透過肉眼觀察、觸摸牆面來推測漏水的區域，只不過這樣的檢測方法失敗率很高，因此往往不受現在的消費者青睞。

從以上敘述可以瞭解，傳統的抓漏工法無法解決部分住宅漏水問題。而拜科技所賜，我們現在可以使用科技抓漏工法來解決漏水，究竟什麼是科技抓漏呢？讓我們來為你指點迷津吧！

（二）科技抓漏工法：五大抓漏儀器來助陣

科技始終來自於人性，由於傳統工法無法解決漏水的問題，因此使用專業抓漏水儀器的「科技抓漏」便應運而生，而相對於傳統抓漏，科技抓漏有以下的好處：

抓漏更精準

更快找出漏水點

不破壞牆面根治漏水

那麼科技抓漏到底是如何做到精準、快速、無破壞的呢？當然就要仰賴特殊的「抓漏水儀器」，就讓我們一一為你介紹專業的漏水檢測儀器有哪些吧。

水分儀

Photo Credit: 第一水電

水分儀是一種用來測量固體、顆粒、粉末、膠狀體（漿體）、液體及氣體等各種物質水分含量的儀器裝置，適用於一切需要進行水分含量測量的動作。

使用方法：水電行師傅將水分儀按在牆上或地上，就可測出牆壁的含水率為多少，一般說法，若超過6％，代表此處「含水量較高」；若超過8％，就有非常高的機率是漏水。

對於水管型漏水，水分儀特別有幫助，可以輔助測得大概的漏水區，因為漏水點的含水率會較高，通常會超過5％，但不一定含水率最高的地方是漏水點；不過水電行發現是水管漏水後，搭配熱顯像儀，可以免去大面積敲地板，大幅減少拆除的費用。

水管聽診器

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水管聽診器又稱聽漏儀，大家都知道醫生用聽診器給病人看病，而在抓漏的行業也有專門的「聽診器」讓抓漏師傅來聽診自來水管是否有漏水的情況。

使用方法：聽漏儀這種抓漏水儀器可以將地面下方傳來的聲音擴大100倍，讓水電行抓漏師來判斷水管道是否有漏水。

地面下自來水管道裡的流水都是帶壓流動的，如果管道有沙眼，那水流的聲音就會不一樣。具體沙眼有多大，大概在什麼位置，這就要憑多年的經驗來進行判斷和分析了。

牆體探測儀

Photo Credit: 第一水電

這台小小的牆體探測儀可大有來頭，對於經常需要打洞的人來說，打到鋼筋是小事，如果打到電線或水管那就悲劇了，因此這台能夠分析牆體結構的抓漏水儀器可說是必備神器！

使用方法：牆體探測儀其實是一個密度區別探測儀，只要將儀器貼在牆面上，就能夠探測一定厚度物體的密度變化，並顯示在儀器面板上，有助於抓漏師傅檢測漏水點。