鬼同你住：家居鬧鬼很常見，但人們開始不怕了？

GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！

MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。

隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。

Photo Credit：精誠資訊 GARAOTUS團隊負責人薛聖傑（左一）指出：研究統計發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，若有專業的HPC團隊助力將使企業能更專注發展核心業務。

GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。

當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。

GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。團隊服務的最大特色就是除了能夠將流程圖像化，將原來轉譯複雜的指令，透過簡易UI取代，大幅簡化流程。以簡單的概念說明，也就是將程式語言變成一塊塊的積木，把很多個積木輸入後，進入下一個流程，就可以簡單完成一個複雜的work flow。相較於以往需要在後台打相當多的指令及拋接資料，透過GARAOTUS設計的模組，在過程中設計了一個簡化的UI介面，再丟入特定HPC進行運算即可，甚至不需資訊人員也會使用。另一方面，所有編寫紀錄都有足跡，能簡單找出每個運算結果，不僅不會因為人員交接產生斷層，也不會有重複輸入指令情形。平台會紀錄每次運算的時間與使用的資源量，這些都讓企業決策面有更好的資源分配考量。

GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」

Photo Credit：精誠資訊 GARAOTUS獲美國全球企業領袖雜誌評選「2022全球前30大矚目企業」之一

CRONUS的平台優勢包括採用了HPC技術的底層架構，並向上延伸到服務層，提供了GAPaaS （Genomics-Analytics-Process-as-a-Service）的視覺化服務，未來GARAOTUS將持續攜手各領域生態圈夥伴提供服務，包括過去投入的精準醫療與大氣服務，下個階段更將著眼助攻半導體晶片的研發製程、全自動智慧製造應用，以及金融高性能計算的數值方法應用等，助力各產業與高速運算技術接軌。

GARAOTUS今（2022）年更獲得美國全球企業領袖雜誌（Global Business Leaders Magazine），評選為全球矚目的30大企業之一。報導指出，GARAOTUS 提供了具備多樣化與包容性的HPC解決方案，並涵蓋了許多開源技術的應用。多年來，團隊在開源組織社群發揮舉足輕重的作用，也曾經在2021年獲頒亞洲企業組織（Enterprise Asia）的IIA國際創新獎，是第一個因HPC 技術獲得此獎項的團隊。未來團隊將持續以HPC技術為基礎，擴展解決方案組合，建構各行業應用平台層，讓各產業能無縫對接HPC所提供的「算力」，加速實現數位轉型。

Photo Credit：精誠資訊 GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案，大幅提昇其在罕見疾病及帕金森氏症89%的運算效能。

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