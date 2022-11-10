TNL+ 2022/11/10,
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鬼同你住：家居鬧鬼很常見，但人們開始不怕了？

鬼同你住：家居鬧鬼很常見，但人們開始不怕了？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在1000名受訪美國人中，44%表示曾經住過「鬼屋」，這比例相較2020年同類調查的22%顯著增加。但有說法認為，受到媒體的影響，很多人似乎不再那麼怕鬼。

文：TaJ

在英國住過兩所房子，每晚都有怪聲，是突如其來啪的一聲，在寂靜的夜裡，格外響亮，往往給嚇一跳。可幸除此以外，暫時沒有別的異樣，家中小狗也沒有對住空氣狂吠。

美國家居保安公司Vivint於10月初發出調查報告，指在1000名受訪者中，高達一半（49%）相信自己與靈體居於同一屋簷下，當中32%人指透過家居監控攝錄機拍到沒有面容的「東西」。91%人曾經嘗試驅鬼，當中48%相信驅鬼成功。

房屋市場顧問公司Real Estate Witch早前的調查也得出類似結果；在1000名受訪美國人中，44%表示曾經住過「鬼屋」（haunted house），這比例相較2020年同類調查的22%顯著增加，看來經歷兩年多的疫症封城考驗，很多人對自己的家居別有一番體驗。他們的「靈異」感覺通常是：怪聲（64%）、感覺被觸碰或被看著（60%）、家中有異樣黑影（59%）、見鬼（56%）、家中某位置特別陰寒/熱（55%）、個別房間有怪異或鬧鬼感覺（54%）、家中物件無故移動或升起（50%）、前屋主披露家中鬧鬼（48%）。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

不過，大家對於與鬼同住的態度似乎比以往「豁達」，63%表示搬入時已意識到家中有鬼，但仍然選擇住下來。面對早前火熱的樓市，73%受訪者表示，即使明知房屋鬧鬼，只要價錢合適，都願意考慮買下。相比鬧鬼，57%人表示黴菌更可怕。48%表示寧願選鬼屋也不要住在垃圾處理站一英里範圍內。47%表示寧願與鬼魂同住也不要住近暴力犯罪現場。

Vivint的調查顯示，相信家中鬧鬼這回事原來都有代際差異，65%Z世代（即生於1997年至2012年的人）受訪者相信自己住的是鬼屋，相對受訪的嬰兒潮（1946年至1964年間）一族則只有35%有同樣想法。Vivint研究員Maddie Weirman接受《紐約時報》訪問時說，現在年輕人在社交網絡，尤其TikTok上大談鬧鬼或靈異經驗，影響了他們對靈界的態度。

《紐時》早前訪問了一些相信自己與鬼同住的人，一名28歲受訪女子表示，當她首次步入住所時，彷彿走進了一個派對，很多「人」在看著不請自來的自己，當然，這是她的感覺，並沒有真的看到屋內有很多「人」。她又將家中的靈體比作室友——當你知道室友特別討厭某些事情時，就得盡量避免犯忌，這樣才可和平共處。她說，如果家中有人吵架，鬼魂就會大力敲打抽屜以示不滿。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
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