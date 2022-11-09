菲律賓與沙烏地阿拉伯達成保護移工協議，菲方將取消輸出移工禁令

2021年時，曾傳出有菲律賓移工在沙烏地阿拉伯遭拖欠薪資及虐待一事，菲律賓政府因此在當年11月停止移工赴沙烏地阿拉伯工作的申請。一年後，菲律賓政府在11月7日取消向沙烏地阿拉伯派遣移工（包括家事移工和建築工人）的禁令。

《美聯社》報導，菲律賓政府移工部長奧普萊（Susan Ople）表示，在與沙烏地阿拉伯官員進行數個月談判後，最終達成一項關於額外保障措施的協議，包括採用標準聘雇合約，為移工提供不支付工資的保險，也允許移工在受虐待的情況下更換雇主。

奧普萊在聲明中表示，「在確保能更好地保護移工的新聘雇合約下，我們的移工現在可以在世界上最大的勞動力市場之一找到有報酬的工作。」奧普萊也說，沙國官員將於11月訪問菲律賓，共同審查菲律賓移工工資，並重新討論自2016年以來，數千名菲律賓建築工人遭拖欠工資的投訴。

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The Philippines lifted a ban on the deployment of workers, including maids and construction workers, to Saudi Arabia on Monday, November 7, 2022, after steps were taken to reduce frequent abuses, officials said.https://t.co/P93kHYG5Cz — Sun Star Davao (@SunStarDavao) November 9, 2022

《馬尼拉時報》指出，奧普萊在10月率領代表團與沙國官員進行對話時，同意成立一個技術工作小組監督勞工改革實施，共同解決移工的擔憂，也建立兩國聘雇機構和雇主的黑名單和白名單，並根據《沙烏地勞工改革倡議》（Saudi Labor Reform Initiatives）修訂菲律賓海外移工聘雇合約的標準。

《Rappler》9月報導指出，奧普萊在今年9月公布將於11月解除禁令的消息。此前，兩國曾就如何改善在沙烏地阿拉伯工作的數十萬菲律賓海外移工（Overseas Filipino Worker，OFW）福利進行雙邊會談。

The Philippines will lift the ban on the deployment of domestic workers to Saudi Arabia by the first week of November, Migrant Workers Secretary Susan Ople announced. | @dpazzibuganINQ /PDI https://t.co/xJmVWKfjdy — Inquirer (@inquirerdotnet) September 13, 2022

《美聯社》指出，在菲律賓全國1.09億人口中，約有十分之一的人在海外工作和生活。他們寄回家的大量資金幫助菲律賓維持數十年以消費為導向的經濟型態。2021年時，海外菲律賓人的匯款甚至達到310億美元（約新台幣9800億元），促進菲律賓經濟在疫後復甦。

不過，由於不斷有關於菲律賓海外移工遭虐待消息，尤其是對女性家事移工的虐待和剝削，甚至導致嚴重的傷害或死亡，因此在菲律賓引發騷動。菲律賓官員也面臨日益漸增的壓力，要求他們應採取更多措施來監測全球菲國移工的安全。

2021年時，就有5名菲律賓家事移工出面控訴，她們一再遭受到其雇主，即一名沙烏地阿拉伯退休將軍的虐待，此事也引發2021年的禁令。《馬尼拉時報》進一步指出，如今，儘管這些移工已返回菲律賓，並提出一系列投訴，但菲律賓海外就業署發現，這位將軍及其家人仍能夠僱用菲律賓的家事傭工。

Following reports of abuse by a retired general, the Department of Labor and Employment yesterday suspended the deployment of newly hired household service workers (HSWs) to Saudi Arabia. https://t.co/5F1YXo4Yow — The Philippine Star (@PhilippineStar) November 28, 2021

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒