菲律賓與沙烏地阿拉伯達成保護移工協議，菲方將取消輸出移工禁令
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菲律賓在11月7日取消向沙烏地阿拉伯派遣移工的禁令。此前，由於曾傳出有改革移工在沙烏地阿拉伯遭拖欠薪資及虐待，因此菲方在2021年11月停止人民赴沙烏地阿拉伯工作的申請。在菲律賓全國1.09億人口中，約有十分之一的人在海外工作和生活，由於不斷發生菲律賓海外移工遭虐待消息，菲官員也面臨保護海外移工的壓力。
2021年時，曾傳出有菲律賓移工在沙烏地阿拉伯遭拖欠薪資及虐待一事，菲律賓政府因此在當年11月停止移工赴沙烏地阿拉伯工作的申請。一年後，菲律賓政府在11月7日取消向沙烏地阿拉伯派遣移工（包括家事移工和建築工人）的禁令。
《美聯社》報導，菲律賓政府移工部長奧普萊（Susan Ople）表示，在與沙烏地阿拉伯官員進行數個月談判後，最終達成一項關於額外保障措施的協議，包括採用標準聘雇合約，為移工提供不支付工資的保險，也允許移工在受虐待的情況下更換雇主。
奧普萊在聲明中表示，「在確保能更好地保護移工的新聘雇合約下，我們的移工現在可以在世界上最大的勞動力市場之一找到有報酬的工作。」奧普萊也說，沙國官員將於11月訪問菲律賓，共同審查菲律賓移工工資，並重新討論自2016年以來，數千名菲律賓建築工人遭拖欠工資的投訴。
《馬尼拉時報》指出，奧普萊在10月率領代表團與沙國官員進行對話時，同意成立一個技術工作小組監督勞工改革實施，共同解決移工的擔憂，也建立兩國聘雇機構和雇主的黑名單和白名單，並根據《沙烏地勞工改革倡議》（Saudi Labor Reform Initiatives）修訂菲律賓海外移工聘雇合約的標準。
《Rappler》9月報導指出，奧普萊在今年9月公布將於11月解除禁令的消息。此前，兩國曾就如何改善在沙烏地阿拉伯工作的數十萬菲律賓海外移工（Overseas Filipino Worker，OFW）福利進行雙邊會談。
《美聯社》指出，在菲律賓全國1.09億人口中，約有十分之一的人在海外工作和生活。他們寄回家的大量資金幫助菲律賓維持數十年以消費為導向的經濟型態。2021年時，海外菲律賓人的匯款甚至達到310億美元（約新台幣9800億元），促進菲律賓經濟在疫後復甦。
不過，由於不斷有關於菲律賓海外移工遭虐待消息，尤其是對女性家事移工的虐待和剝削，甚至導致嚴重的傷害或死亡，因此在菲律賓引發騷動。菲律賓官員也面臨日益漸增的壓力，要求他們應採取更多措施來監測全球菲國移工的安全。
2021年時，就有5名菲律賓家事移工出面控訴，她們一再遭受到其雇主，即一名沙烏地阿拉伯退休將軍的虐待，此事也引發2021年的禁令。《馬尼拉時報》進一步指出，如今，儘管這些移工已返回菲律賓，並提出一系列投訴，但菲律賓海外就業署發現，這位將軍及其家人仍能夠僱用菲律賓的家事傭工。
新聞來源：
- Philippines lifts ban on sending workers to Saudi Arabia（美聯社）
- Deployment of workers to Saudi Arabia resumes（馬尼拉時報）
- Philippines lifting OFW deployment ban to Saudi Arabia in November（Rappler）
- Retired Saudi Arabia general, family accused of physically abusing 5 OFWs（馬尼拉公報）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。