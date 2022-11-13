《航站情緣》講的就是他的故事：在戴高樂機場住了18年，伊朗難民因自然因素過世

湯姆漢克斯（Tom Hank）2004年主演的電影《航站情緣》（The Terminal）在全球獲得不少人的眼淚，而這部電影在現實生活的主角被證實週六（12日）在他居住了18年的巴黎戴高樂機場過世。戴高樂機場發言人證實，伊朗男子納瑟利（Mehran Karimi Nasseri）本月12日在機場航廈2樓因自然因素辭世。

滯留機場原因眾說紛紜

納瑟利於1945年出生於胡齊斯坦省（Khuzestan）馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleiman）， 該地區是當時是在英國管轄， 納瑟利的 父親是伊朗人，母親是英國人。

關於他是如何留在戴高樂的說法眾說紛紜。《法新社》指出， 納瑟利1988年11月從伊朗動身，準備前往英國倫敦、德國柏林和荷蘭阿姆斯特丹尋找母親，但因無法出示正確文件沒一個國家進得去，從此滯留在法國戴高樂機場。

《CNN》稱納瑟利是輾轉從比利時飛到法國、預計前往英國的途中弄丟了 證件，無法登機也無法離開機場。

《美聯社》則指出， 納瑟利 在 1974年離開伊朗前往英國讀書，回國後因抗議伊朗而被監禁，並在沒有護照的情況下被驅逐出境。他在歐洲幾個國家申請了政治庇護，比利時的聯合國難民署最後發給他難民證，但他裝有難民證的包包在巴黎火車站被人偷走。法國警方逮捕了他，但因為沒有身分證件無法將他驅逐出境。他最終於1988年來到戴高樂機場並留下來。

Merhan Karimi Nasseri lived in Charles de Gaulle Airport for 18 years and that is where he died after recently moving back in just weeks ago. He was 77 years old. https://t.co/UODNus0L9V — The Daily Beast (@thedailybeast) November 12, 2022

獲得法國居留權，他仍選擇留在機場

報導稱因為 官僚主義和日益嚴格的歐洲移民政策，納瑟利多年來一直待在合法的「真空地帶」（no man's land）。 年復一年，他睡在 機場1號航廈的塑膠長椅上，與機場工作人員交朋友，用員工設施洗澡，寫日記、看雜誌，也觀察來來往往的旅客。工作人員稱他為「阿爾弗雷德爵士」（Lord Alfred） ，他也在機場小有名氣。

直到 1999年，納瑟利獲得了難民身份和留在法國的權利。但他表示 不太確定想留在戴高樂機場還是離開。 當時他沒有離開，他的律師當時表示：「他不想離開機場，他害怕離開。」 那些在機場認識他的人說，在沒有窗戶的空間裡生活多年，對他的精神狀態造成了影響，機場醫師稱他好像在機場「石化」（fossilized）了一般。一名售票員則說，他就像一個無法在機場外生活的囚犯。

納瑟利於2006年住院，後來住進了巴黎的療養院。戴高樂機場發言人表示，納瑟利在今年9月 又再次回到戴高樂機場。 發言人表示，納瑟利是機場的「標誌性人物」，

「我們的工作人員多年來盡可能的照顧他。但我們仍希望他找到一個真正的庇護所。」

納瑟利的故事引來好萊塢導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）注意，並在2004年拍成電影《航站情緣》，由湯姆漢克斯和凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）主演，納瑟利據稱也獲得報酬，他過世時身上還留有數千歐元。

Iranian man Merhan Karimi Nasseri, who inspired Tom Hanks film The Terminal, dies in Paris airport - ABC News https://t.co/xcDQIPniSy — Rodaz (@RoDaz4) November 13, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範