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    2022/11/13,
    國際

    《航站情緣》講的就是他的故事：在戴高樂機場住了18年，伊朗難民因自然因素過世

    《航站情緣》講的就是他的故事：在戴高樂機場住了18年，伊朗難民因自然因素過世
    住在機場多年、伊朗男子納瑟利2004年資料照。Photo Credit: AP / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    年復一年，伊朗男子納瑟利睡在機場1號航廈的塑膠長椅上，與機場工作人員交朋友，用員工設施洗澡，寫日記、看雜誌，也觀察來來往往的旅客。雖然他在1999年獲得法國的居留權，但那些在機場認識他的人說，在沒有窗戶的空間裡生活多年對他的精神狀態造成了影響，他就像一個無法在機場外生活的囚犯一般，害怕離開。

    湯姆漢克斯（Tom Hank）2004年主演的電影《航站情緣》（The Terminal）在全球獲得不少人的眼淚，而這部電影在現實生活的主角被證實週六（12日）在他居住了18年的巴黎戴高樂機場過世。戴高樂機場發言人證實，伊朗男子納瑟利（Mehran Karimi Nasseri）本月12日在機場航廈2樓因自然因素辭世。

    滯留機場原因眾說紛紜

    納瑟利於1945年出生於胡齊斯坦省（Khuzestan）馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleiman），該地區是當時是在英國管轄，納瑟利的父親是伊朗人，母親是英國人。

    關於他是如何留在戴高樂的說法眾說紛紜。《法新社》指出，納瑟利1988年11月從伊朗動身，準備前往英國倫敦、德國柏林和荷蘭阿姆斯特丹尋找母親，但因無法出示正確文件沒一個國家進得去，從此滯留在法國戴高樂機場。

    《CNN》稱納瑟利是輾轉從比利時飛到法國、預計前往英國的途中弄丟了證件，無法登機也無法離開機場。

    《美聯社》則指出，納瑟利1974年離開伊朗前往英國讀書，回國後因抗議伊朗而被監禁，並在沒有護照的情況下被驅逐出境。他在歐洲幾個國家申請了政治庇護，比利時的聯合國難民署最後發給他難民證，但他裝有難民證的包包在巴黎火車站被人偷走。法國警方逮捕了他，但因為沒有身分證件無法將他驅逐出境。他最終於1988年來到戴高樂機場並留下來。

    獲得法國居留權，他仍選擇留在機場

    報導稱因為官僚主義和日益嚴格的歐洲移民政策，納瑟利多年來一直待在合法的「真空地帶」（no man's land）。年復一年，他睡在機場1號航廈的塑膠長椅上，與機場工作人員交朋友，用員工設施洗澡，寫日記、看雜誌，也觀察來來往往的旅客。工作人員稱他為「阿爾弗雷德爵士」（Lord Alfred） ，他也在機場小有名氣。

    直到1999年，納瑟利獲得了難民身份和留在法國的權利。但他表示不太確定想留在戴高樂機場還是離開。當時他沒有離開，他的律師當時表示：「他不想離開機場，他害怕離開。」那些在機場認識他的人說，在沒有窗戶的空間裡生活多年，對他的精神狀態造成了影響，機場醫師稱他好像在機場「石化」（fossilized）了一般。一名售票員則說，他就像一個無法在機場外生活的囚犯。

    納瑟利於2006年住院，後來住進了巴黎的療養院。戴高樂機場發言人表示，納瑟利在今年9月又再次回到戴高樂機場。發言人表示，納瑟利是機場的「標誌性人物」，

    「我們的工作人員多年來盡可能的照顧他。但我們仍希望他找到一個真正的庇護所。」

    納瑟利的故事引來好萊塢導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）注意，並在2004年拍成電影《航站情緣》，由湯姆漢克斯和凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）主演，納瑟利據稱也獲得報酬，他過世時身上還留有數千歐元。

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    責任編輯：黃筱歡
    核稿編輯：楊士範


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