2022/11/09,
政治

台少盟發布縣市長候選人兒少政策評比：全台近半數不及格，基隆陳薇仲、嘉市黃敏惠、台北陳時中位居前三名

台少盟發布縣市長候選人兒少政策評比：全台近半數不及格，基隆陳薇仲、嘉市黃敏惠、台北陳時中位居前三名
Photo Credit：台少盟

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台少盟今日發布縣市長候選人兒童及青少年政策評比報告，全台有近半數縣市長候選人的分數不及格，但仍有7名獲得超過90分的佳績，包含基隆市議員陳薇仲、嘉義市長黃敏惠以及台北市長參選人陳時中等等。

九合一選舉只剩將近2週，台灣少年權益與福利促進聯盟、兒童權益聯盟共同針對全台縣市長候選人，發布「兒童及青少年政策評比報告」。在這份報告中，全台有近半數縣市長候選人的分數不及格，但仍有7名獲得超過90分的佳績，包含基隆市議員陳薇仲、嘉義市長黃敏惠以及台北市長參選人陳時中等。

台少盟今（9）日發布縣市長候選人兒童及青少年政策評比報告，評審由台少盟、兒少團體、青少年工作者以及青少年，透過3個場次的討論會進行，評分的5大指標包含兒少福利議題、兒少教育與勞動議題、兒少藝文與休閒議題、兒少生存與發展議題以及18歲公民權議題，5大指標各佔20％，另外候選人自提的政見外加10％、由評審團斟酌加分。

評比結果顯示，全台灣縣市長候選人有近半數不及格，平均分數只有62分，但台少盟表示，台北市、桃園市長參選人的表現佳，平均分數超過80分。分數超過90分的候選人有7位，依序為基隆市陳薇仲、嘉義市黃敏惠、台北市陳時中、高雄市柯志恩、屏東縣周春米、台北市黃珊珊及桃園市鄭運鵬。

台少盟指出，相對不關心兒少議題的城市包含台南市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣等，候選人政見的平均分數都不及格，評審團認為，可能與人口外流、城鄉發展失衡有關，導致候選人多半將政見聚焦在其他方面，而未多加關注兒少議題。

縣市候選人排名
Photo Credit：台少盟提供

台少盟、兒權盟理事長林月琴表示，在高齡化、少子化現象日益嚴峻的情況下，兒少權益更應獲得重視，「下一代不但是20年後的繳稅主力，還得承擔國家財政債台高築、生態環境持續惡化的苦果。」

兒少政策獲民團肯定，陳薇仲：重視兒少的公共參與權

林月琴也現場致電陳薇仲、陳時中及黃珊珊，表達感謝及肯定。台少盟認為，陳薇仲針對未升學、未就業及自立少年的輔導措施，與現今兒少發展困境相符，另有提高兒少預算、加強青少年勞工權益保障、清查兒少勞動者等具體政見，以及保障建教生權益，這些都是較少人提到的亮眼政見。

陳薇仲也現場回應，表示自己在擔任基隆市議員期間，就針對校園空間、公共空間納入更完整的兒少想法。他相當重視兒少的公共參與權，未來希望可以透過保障兒少表意權，把CRC（兒童權利公約）的4大精神納入市府公共基礎，並重視兒少培力。

黃敏惠的政見亮點則是注重青少年勞動權益，從童工與工讀生勞動檢查、求職防騙、就業隱私到校園宣導等，他在會後也透過影片表達感謝之意，表示政策上會更加努力推動，落實CRC的保障，讓青少年在嘉義市都可以健康安心的成長，受到平等對待。

台少盟指出，陳時中的政見出現較少候選人提及的數位媒體素養，不但將積極增進數位媒體的硬體建構，更強調投注資源、提升兒少使用素養。在防止數位性暴力方面，則提出積極協助受害人下架影像。陳時中回應，沒有人得到100分，代表大家都還有調整進步的空間，並希望孩子不只是女性的責任，而是父母一起來照顧下一代，「希望在我主政的台北市之下，成為一個愛兒孫城市，身心靈能夠更健康 。」

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核稿編輯：羅元祺


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