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    2022/11/12,
    文學

    【小說】《林肯公路》選摘：典獄長告訴埃米特，還清欠社會的債之後，他面前還有整個人生

    【小說】《林肯公路》選摘：典獄長告訴埃米特，還清欠社會的債之後，他面前還有整個人生
    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    360度環場的多視角敘述：作者首度嘗試從八個不同的敘事者角度來寫故事，使得結構與層次更加豐富，角色也更立體，各個角色內心與行為描寫細膩，那些個性充滿缺陷卻同時令人著迷，也讓讀者忍不住同理，並且隨故事進展擔憂其命運。

    文：亞莫爾．托歐斯（Amor Towles）

    倒數第十日

    埃米特

    一九五四年六月十二日——薩林納到摩根的車程是三小時，但一路上，埃米特幾乎什麼話也沒說。剛開始的大約一百公里路，威廉斯典獄長很努力和他親切聊天。講了幾個他小時候住在東部的故事，問了幾個埃米特在農場生活的問題。但這是他們在一起的最後幾個鐘頭，埃米特似乎不想聊這些。所以越過堪薩斯州州界，進入內布拉斯加州之後，典獄長便打開收音機，而埃米特瞪著窗外的大草原，沉浸在自己的思緒裡。

    車子開到小鎮南邊約八公里處時，埃米特指著擋風玻璃外面。

    ——下個路口右轉，再開大約六公里，會看見一間白色的小房子。

    典獄長放慢車速，右轉。車子駛經麥可考斯特家，接著經過兩座紅色大穀倉對稱的安德生家。幾分鐘之後，他們就看見埃米特家矗立在離路邊約三十公尺的一小片橡木林旁。

    在埃米特看來，鄉間這一帶的房子看起來都像是從天上掉下來的。而華特森家的房子，落地的時候似乎比其他房子摔得更重，損毀得更厲害。屋頂從煙囪兩側往下垂，而窗框扭曲的程度，剛好讓一半的窗戶不能完全打開，另一半的窗戶沒法完全關緊。再往前開一點，他們就可以看見牆板油漆剝落的慘況。但車子才開進車道約九十公尺，典獄長就把車停在路邊。

    ——埃米特，他雙手搭在方向盤上說，我們進去之前，我有些話要對你說。

    威廉斯典獄長有話要說，其實一點都不意外。埃米特剛到薩林納的時候，典獄長是個名叫艾克力的印第安納州人，那人不愛給口頭忠告，因為他相信棍子更有用。但威廉斯典獄長是個有碩士學位的現代人，心地善良，辦公桌後面還掛了裱在相框裡的富蘭克林．羅斯福總統照片。他有很多從書本和經驗裡得來的看法，也有許多話可以隨時拿來當成建議。

    ——有些到薩林納來的年輕人，他說，不管是因為發生什麼事情而來接受我們的教化，他們麻煩重重的漫長人生都只是剛開始而已。這些男孩在小時候沒人教他們分辨是非對錯，如今也覺得沒什麼理由要學會判斷。無論我們多麼努力灌輸他們價值觀與雄心壯志，他們只要一離開我們的視線，就把這些全拋在腦後了。可悲的是，這些男孩遲早會發現自己又身陷囹圄，關在托佩卡，甚至更慘的地方。

    典獄長轉頭看埃米特。

    ——但我瞭解你並不是那樣的孩子，埃米特。我們認識的時間不算長，但從和你相處的經驗裡，我看得出來，那男孩的死對你造成很沉重的良心負擔。沒有人認為那天晚上發生的事情顯示你的惡意或代表你的個性。那純粹是運氣不好。但我們是個文明社會，即使是出於意外造成他人的不幸，也必須受到應有的懲罰。當然，之所以要懲罰，一方面是為了彌補因不幸而受苦的人——例如那男孩的家人。但另一方面，這也是為了身為厄運代理人的那個年輕人著想。讓他有機會償還自己的罪，從懲罰中得到寬慰，有所補償，然後就可以踏上重生的旅程。你瞭解我的意思嗎，埃米特？

    ——我瞭解，先生。

    ——很高興聽你這麼說。我知道你還有弟弟要照顧，目前的情況或許會讓你有點氣餒，但你是個聰明的年輕人，面前還有整個人生。我希望你償完罪之後，可以充分善用你的自由。

    ——我也是這樣打算的，典獄長。

    此刻，埃米特是真心真意這麼想的。因為典獄長大部分的看法，他都同意。他清清楚楚知道，他面前有整個人生要過，而且他還有弟弟要照顧。他也知道，他只是厄運代理人，而不是厄運製造者。然而他並不認為自己已經完全償清罪債，因為不管這件事情的運氣成分有多大，你用自己的雙手終結另一個人活在世上的時間，就算全能的上帝證明你值得祂寬恕，你的餘生也無法因此而少背負一點罪孽。

    典獄長給車子上檔，轉進華特森家。前門的空地上有兩輛車——一輛轎車，一輛小貨卡。典獄長停在小貨卡旁邊。他和埃米特才下車，就有個頭戴牛仔帽的高個子男人走出前門，步下門廊。

    ——嗨，埃米特。

    ——嗨，藍勝先生。

    典獄長對這個農場主人伸出手。

    ——我是威廉斯典獄長。謝謝你特地過來。

    ——一點都不麻煩，典獄長。

    ——我猜你認識埃米特很久了。

    ——打從他出生，我就認識他了。

    典獄長手搭在埃米特肩上。

    ——那我就不必多費唇舌，告訴你說他是個多麼好的年輕人了。我剛剛在車上告訴他，還清欠社會的債之後，他面前還有整個人生。

    ——確實是，藍勝先生也同意。

    三個人就這樣沉默著站在一起。

    典獄長搬到中西部還不到一年，但他從站在別家農舍門廊下的經驗得知，交談到這個階段，主人應該會邀請你到家裡，請你喝點冰涼的飲料，而一旦獲邀，你就必須接受，因為如果拒絕，就會被視為無禮，就算你還有三個小時的車程要開也不能當成藉口。但不管是埃米特或藍勝，看來都沒有要邀典獄長進去的意思。

    ——那麼，典獄長過了一會兒之後說，我想我該回去了。

    埃米特和藍勝先生再一次謝謝典獄長，和他握手，目送他坐進車裡開車離去。典獄長的車沿著馬路開了四百公尺之後，埃米特才對著那輛轎車點點頭。

    ——是歐布梅爾先生？

    ——他在廚房等。

    ——比利呢？

    ——我叫莎莉晚一點再帶他過來，這樣你和湯姆就可以先把你們的事情處理好。

    埃米特點點頭。

    ——你準備好要進去了嗎？藍勝先生問。

    ——越快越好，埃米特說。


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