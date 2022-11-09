本土增2萬4798例、66例死亡：確診較上週降25％，莫德納BA.5次世代疫苗明抵台、免費快篩將擴大發放

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增2萬4857例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例，分別為2萬4798例本土個案及59例境外移入；另確診個案中新增66例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，本週病例相較上週三降低了25％左右，目前疫情有持續下降的趨勢，期待未來能繼續好轉，不過他也提醒民眾，雖然當前疫情趨緩，但病例仍有2萬多例，防護的措施仍要注意。

今日境外移入有59位，死亡個案則有66例，周志浩坦言可能因昨日病例數過少，個案延期通報，才導致今天數量稍長，未來仍需近一步觀察。

死亡個案

指揮中心指出，今天66例的死亡個案中，有2名較年輕的個案，分別是40多歲的一男一女，兩位都曾接種3劑疫苗，也都有慢性病史。

疾管署副署長羅一鈞說明個案情況：40多歲男性有肝硬化等慢性病史，11月3日有呼吸困難及胸痛症狀前往急診，檢查結果初判有肺炎及疑似心肌梗塞，快篩陽性確診後通報，住院觀察期間因病況惡化，在11月6日因新冠肺炎合併呼吸衰竭不幸身亡。

40多歲女性本身有慢性神經系統疾病，10月4日有咳嗽發燒持續兩三天，經快篩陽性在家居隔，11月7日忽然全身抽搐緊急送醫，初步檢查結果顯示患有腦炎，緊急住院以類固醇及瑞德西韋治療，然而病況仍持續惡化，在11月9日離世。

青少年重症個案

另外，羅一鈞提到一名13歲女孩未接種過新冠疫苗，本身也罹患先天性的多重疾病，10月26日出現發燒、嘔吐等症狀，10月28日就醫陽性確診，合併發現感染肺炎，隨即住院並使用瑞德西韋治療，過程中氧氣濃度急速下降，緊急插管並轉入加護病房，目前病況有持續好轉。

目前13至18歲青少年重症有25例個案，其中肺炎佔了12例、7例的MIS-C、5例的共病及1例的心肌炎，死亡青少年個案則維持6例。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

疫苗情況

指揮中心發言人莊人祥接著補充疫苗接種情況，昨日6個月至4歲約有1924人次接種，其中第一劑接種率約43.8％；第二劑接種率則有17.3％。

另外，莫德納次世代疫苗則有2萬66人接種。昨日所有疫苗約有2萬6236人次接種，疫苗接種人口涵蓋率93.9％；第二劑人口涵蓋率88.3％；追加劑接種率74％；第二次追加劑接種率16.2％，其中65歲以上接種率是42.5％。

有關於莫德納次世代BA.4 / 5雙價疫苗的採購，疫情指揮中心指揮官王必勝表示，原訂今日晚間到貨70.3萬劑的疫苗因班機延誤，可能明（10）日早上才能抵台，到貨後目前暫定11月18起開始配送至各地方政府以供使用。

擴大免費快篩試劑發放對象

日前指揮中心透露未來將擴大免費快篩對象，預計180多萬人受益，其中包含了122萬名6至12歲的小學生，以及低收入戶、中低收入戶約60幾萬人，按每人5劑的情況下，預計會釋出900多萬劑的快篩。不過王必勝也表示，免費的快篩發放牽涉到物流及人力運送的問題，並且需要各縣市間的相互合作。

另外，王必勝強調免費快篩的發放不會透過實名制的體系給予，而是配送到各地方政府，讓地方教育局、社會局、社政單位處理，詳細內容預計會在本週五公告，並在本月底前上路施行。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺