每日圖說選舉｜馬祖村里長同額參選比例最高，近6成只要一票就當選

2022年地方公職人員選舉也將改選各地村里長，但有些縣市的村里長卻僅有一人參選的情形，據《公職人員選舉罷免法》規定：「村里長選舉（含補選）如僅1名候選人同額競選時，無論得票多少均為當選，其得票數即為最低當選票數」。簡而言之，同額競選的情形，候選人只需要一票就能當選。整理今（2022）年村里長選舉登記參選資訊，可以發現7748個村里中，有3045個村里為同額競選，約佔所有村里的39.3%。

村里長同額競選比例最高的縣市為連江縣（馬祖），近6成的村里僅有一人登記參選，只需一人投票即可當選。排名第二的是新北市，有一半的村里無人競爭。

若進一步檢視2018年村里長參選情形，部分村里在2018年就是同額競選，而本屆2022又是同一人同額參選，穩定連任。其中比例最高的縣市為台北市，大約10.31％的村里長上一屆就是以同額競選的方式當選，本屆又再次同額參選，將會繼續連任村里長。

相較2018年地方公職選舉，同額競選村里數佔整體約33%，本屆成長約6個百分點，但連續參選且連任的比例整體不超過10%。

2018年公共政策平台就有民眾提議，現存同額競選規定導致候選人對選舉及政見提倡較為消極，應設立雙層標準嚴格檢驗候選人是否達成當選條件，以避免同額競選造成地方政治老化，缺乏新血投入。有學者近期接受媒體訪談表示，造成同額競選有多個可能原因，正面影響是可以穩固地方政治，但也會造成青壯年參政斷崖，缺乏參政機會。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範