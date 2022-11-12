《鏈鋸人》與《新世紀福音戰士》乍看風馬牛不相及，所引起的現象背後成因卻意外類似

文：冷菸

很純粹地來閒聊《鏈鋸人》。

起因是我跟妹夫兩個死臭宅，某天跟我聊到《進擊的巨人》vs. 《鋼之鍊金術師》這種閒著沒事幹的中年男子閒聊大哉問，聊開之後就講到近年的作品，談到《鏈鋸人》這次動畫擺明就是爆幹亂衝這件事。

妹夫很困惑，雖然他跟我都是《炎拳》時代就在追藤本樹的宅宅，但他不理解《鏈鋸人》後來為何大紅、MAPPA為什麼又願意用這種最高規格的待遇在宣傳和製作。

我們都喜歡藤本樹的作品，所以也才更清楚他的東西真的很怪很詭異很非主流，這對Jump世代（我指的是七龍珠到「死火海」──《死神》、《火影忍者》《海賊王》）的人來說的確有些難懂。

尤其客觀來說我和妹夫都不是傳統少年漫畫餵養長大的，不然當初也不會從《炎拳》開始看起。

我那時候簡單提了幾點，但覺得都不算很精準：

像是現在的世代對這種偏向詭譎的美學及世界觀更能理解。

像是藤本樹很會寫台詞。

像是藤本樹塑造角色的功力非常獨到且傑出。

像是……

在結束完整個對話之後，我還是偶爾會想到這個問題，然後很突兀地想到了《新世紀福音戰士》（EVA），想到兩部作品之間那個若有似無的聯繫，想到雖然看起來風馬牛不相及，但其實真正的「核心」是相同的出發點。

那幾乎是毫無道理的天馬行空，但後續想起來又覺得似乎的確有那麼一回事的論點；不過除了我自己的感覺之外沒有任何支撐的說法，所以就誕生這篇閒聊。

大多都是閒聊，只有最核心的部份我想多談一點。

對經典的再利用

這個其實沒什麼，這年頭不用經典來做設定的反而是少數；但姑且先不論EVA比較濃厚而且確實存在的宗教設定，我認為這有個非常具體的好處——增加討論度。

就是那種當天啟四騎士出來之後，你就會很自然想到還沒登場的會是誰，劇情到哪。

這種比較高明一點點的「四大天王」我覺得很容易讓人想要推測故事的劇情設定，然後你戰過來我戰過去，發一篇文就多一次曝光度。

不明覺厲的台詞和場景

雖然不太喜歡支語，但這四個字在這邊實在是挺恰當的。

「雖然不明白是什麼，但感覺好厲害」；EVA的部分應該不用多說，角色的動機台詞都很刻意不寫白，設定的部分當然也是；藤本樹對台詞的把握還有對場景的刻畫，更是很有他的獨特之處，他的電波感真的是奇葩到一個不行，偏偏又可以很精準打到人心。

他的快慢變化相當精彩，情緒高低起伏也非常精準。

然後——是的，就因為這些東西，又導致了跟上一點同樣的結局：

極高的討論度、病毒級的傳播度。

我不知道現在還有沒有人能夠理解]]]]]代表什麼，但當時《化物語》戰場原釘書機的傳播能力真的很強，類似的還有生存戰略跟綺羅星的宅宅梗；很多人不見得實際看過《鏈鋸人》，但一定都會跟著「好耶」。

圖片來源：網路迷因圖

討論度帶來的熱度

《炎拳》時期姑且不論，當時我會忍不住在完結前跑去看《鏈鋸人》，就是因為那段時間大量充斥著ＯＯＯ跟ＯＯＯＯＯ的討論，每話都在西洽（按：PTT C_Chat版，又被稱為宅男腐女板）被推爆，甚至就算你已經刻意避開不點進去討論串，你還是會在其他人的發文中莫名被雷到。

這種高強度的劇情下帶來的討論熱度是非常可怕的，這幾年以劇情的衝擊度和討論度來說，我有印象能夠相提並論的只有《電馭叛客：邊緣行者》、《章魚P的原罪》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》，可能這季的鋼彈新作《水星的魔女》也能算；那種整個板面都在討論、都在暴雷的感覺真的是讓人很……很煩躁。

所以當初我就在那時候跟著一起萬聖節了。

《新世紀福音戰士》就更不需要多說了吧，機人迷整天吃飽沒事幹就可以戰強弱、戰駕駛、戰科技、戰到天荒地老，尤其EVA本身那個不把話說清楚的調性更是昇華了這點，各種炫泡名詞和設定層出不窮，真的是我沒有想戰的意思，只是渾身不小心散發出的戰意燙到了你。

熱度不一定會讓你徹底入坑，但絕對是個很好的敲門磚——更何況這兩部無疑都是一流的好作品，有些作品進去之後你就出來了，而有些作品進去之後就入坑把自己埋起來了。

當然這樣的熱度也導致了一定的弊病，這個就之後再說。

少年維特的煩惱

描繪少年成長的作品很多，但強調「灰色」的少年漫畫並不多——因為這其實反而是青年作品的特色。

《新世紀福音戰士》應該不用多說，無論是新版、動畫原版還是漫畫版，其實都在談論這件事；但《鏈鋸人》呢？

我覺得電次本身的迷茫感在少年漫畫是非常非常少見的——開篇就是赤裸的性慾、食慾，那是非常直接明白的生理需求，偏偏他必須掙扎才能勉強溫飽。藤本樹也並非完全想要著墨於此，於是給了電次一個「家」。

就跟給真嗣丟給美里照顧，然後默默又加入了明日香和綾波零類似。

所以雖然不少人詬病《鏈鋸人》動畫版的色調，認為太文青了，可是我覺得於此同時也有不少人是能夠認同這部作品就該是這個色調，只是相對衝突的詼諧那面目前還太過收斂；監督因為這樣被噴爆也不太奇怪，但《鏈鋸人》那股淡淡卻又濃厚的憂愁一直都是很明確的伏線。

「尋找自我」的部分是我認為最強烈的共性。

不同的是兩個人的最後選擇，但這樣的分歧也才是這年紀該有的特色吧。

1990的你與2020的你

如同前文所說，這是兩個世紀的青少年情書。

1990年（雖然漫畫是從1994年）的真嗣，和2020年（實際上是2019年）的電次。