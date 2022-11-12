《鏈鋸人》與《新世紀福音戰士》乍看風馬牛不相及，所引起的現象背後成因卻意外類似
我們想讓你知道的是
描繪少年成長的作品很多，但強調「灰色」的少年漫畫並不多——因為這其實反而是青年作品的特色。《新世紀福音戰士》應該不用多說，無論是新版、動畫原版還是漫畫版，其實都在談論這件事；但《鏈鋸人》呢？我覺得電次本身的迷茫感在少年漫畫是非常非常少見的。
文：冷菸
很純粹地來閒聊《鏈鋸人》。
起因是我跟妹夫兩個死臭宅，某天跟我聊到《進擊的巨人》vs. 《鋼之鍊金術師》這種閒著沒事幹的中年男子閒聊大哉問，聊開之後就講到近年的作品，談到《鏈鋸人》這次動畫擺明就是爆幹亂衝這件事。
妹夫很困惑，雖然他跟我都是《炎拳》時代就在追藤本樹的宅宅，但他不理解《鏈鋸人》後來為何大紅、MAPPA為什麼又願意用這種最高規格的待遇在宣傳和製作。
我們都喜歡藤本樹的作品，所以也才更清楚他的東西真的很怪很詭異很非主流，這對Jump世代（我指的是七龍珠到「死火海」──《死神》、《火影忍者》《海賊王》）的人來說的確有些難懂。
尤其客觀來說我和妹夫都不是傳統少年漫畫餵養長大的，不然當初也不會從《炎拳》開始看起。
我那時候簡單提了幾點，但覺得都不算很精準：
像是現在的世代對這種偏向詭譎的美學及世界觀更能理解。
像是藤本樹很會寫台詞。
像是藤本樹塑造角色的功力非常獨到且傑出。
像是……
在結束完整個對話之後，我還是偶爾會想到這個問題，然後很突兀地想到了《新世紀福音戰士》（EVA），想到兩部作品之間那個若有似無的聯繫，想到雖然看起來風馬牛不相及，但其實真正的「核心」是相同的出發點。
那幾乎是毫無道理的天馬行空，但後續想起來又覺得似乎的確有那麼一回事的論點；不過除了我自己的感覺之外沒有任何支撐的說法，所以就誕生這篇閒聊。
大多都是閒聊，只有最核心的部份我想多談一點。
對經典的再利用
這個其實沒什麼，這年頭不用經典來做設定的反而是少數；但姑且先不論EVA比較濃厚而且確實存在的宗教設定，我認為這有個非常具體的好處——增加討論度。
就是那種當天啟四騎士出來之後，你就會很自然想到還沒登場的會是誰，劇情到哪。
這種比較高明一點點的「四大天王」我覺得很容易讓人想要推測故事的劇情設定，然後你戰過來我戰過去，發一篇文就多一次曝光度。
不明覺厲的台詞和場景
雖然不太喜歡支語，但這四個字在這邊實在是挺恰當的。
「雖然不明白是什麼，但感覺好厲害」；EVA的部分應該不用多說，角色的動機台詞都很刻意不寫白，設定的部分當然也是；藤本樹對台詞的把握還有對場景的刻畫，更是很有他的獨特之處，他的電波感真的是奇葩到一個不行，偏偏又可以很精準打到人心。
他的快慢變化相當精彩，情緒高低起伏也非常精準。
然後——是的，就因為這些東西，又導致了跟上一點同樣的結局：
極高的討論度、病毒級的傳播度。
我不知道現在還有沒有人能夠理解]]]]]代表什麼，但當時《化物語》戰場原釘書機的傳播能力真的很強，類似的還有生存戰略跟綺羅星的宅宅梗；很多人不見得實際看過《鏈鋸人》，但一定都會跟著「好耶」。
討論度帶來的熱度
《炎拳》時期姑且不論，當時我會忍不住在完結前跑去看《鏈鋸人》，就是因為那段時間大量充斥著ＯＯＯ跟ＯＯＯＯＯ的討論，每話都在西洽（按：PTT C_Chat版，又被稱為宅男腐女板）被推爆，甚至就算你已經刻意避開不點進去討論串，你還是會在其他人的發文中莫名被雷到。
這種高強度的劇情下帶來的討論熱度是非常可怕的，這幾年以劇情的衝擊度和討論度來說，我有印象能夠相提並論的只有《電馭叛客：邊緣行者》、《章魚P的原罪》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》，可能這季的鋼彈新作《水星的魔女》也能算；那種整個板面都在討論、都在暴雷的感覺真的是讓人很……很煩躁。
所以當初我就在那時候跟著一起萬聖節了。
《新世紀福音戰士》就更不需要多說了吧，機人迷整天吃飽沒事幹就可以戰強弱、戰駕駛、戰科技、戰到天荒地老，尤其EVA本身那個不把話說清楚的調性更是昇華了這點，各種炫泡名詞和設定層出不窮，真的是我沒有想戰的意思，只是渾身不小心散發出的戰意燙到了你。
熱度不一定會讓你徹底入坑，但絕對是個很好的敲門磚——更何況這兩部無疑都是一流的好作品，有些作品進去之後你就出來了，而有些作品進去之後就入坑把自己埋起來了。
當然這樣的熱度也導致了一定的弊病，這個就之後再說。
少年維特的煩惱
描繪少年成長的作品很多，但強調「灰色」的少年漫畫並不多——因為這其實反而是青年作品的特色。
《新世紀福音戰士》應該不用多說，無論是新版、動畫原版還是漫畫版，其實都在談論這件事；但《鏈鋸人》呢？
我覺得電次本身的迷茫感在少年漫畫是非常非常少見的——開篇就是赤裸的性慾、食慾，那是非常直接明白的生理需求，偏偏他必須掙扎才能勉強溫飽。藤本樹也並非完全想要著墨於此，於是給了電次一個「家」。
就跟給真嗣丟給美里照顧，然後默默又加入了明日香和綾波零類似。
所以雖然不少人詬病《鏈鋸人》動畫版的色調，認為太文青了，可是我覺得於此同時也有不少人是能夠認同這部作品就該是這個色調，只是相對衝突的詼諧那面目前還太過收斂；監督因為這樣被噴爆也不太奇怪，但《鏈鋸人》那股淡淡卻又濃厚的憂愁一直都是很明確的伏線。
「尋找自我」的部分是我認為最強烈的共性。
不同的是兩個人的最後選擇，但這樣的分歧也才是這年紀該有的特色吧。
1990的你與2020的你
如同前文所說，這是兩個世紀的青少年情書。
1990年（雖然漫畫是從1994年）的真嗣，和2020年（實際上是2019年）的電次。
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
我們想讓你知道的是
本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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