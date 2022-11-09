香港放寬旅行團入境防疫限制但仍手緊，廠商會會長呼籲盡快推免檢疫安排

（中央社）在旅遊業強力要求下，香港政府決定放寬入境旅行團以「團進團出」方式訪港，容許持「黃碼」團員進入主題公園等指定景點，及可進入指定餐廳的分隔區域用餐，實施日期未定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在本地爆發3年來，香港當局長時間採取嚴格的防疫措施，影響了香港與海外及中國大陸正常通關，同時重創經濟民生。

在社會強烈要求下，近月來，港府陸續放寬相關防疫限制，重點包括對海外入境人士實施「0+3」安排，即抵港後不必在酒店強制隔離，只需3天醫學監察，期間會獲發「黃碼」，可外出，但不能到主題公園、博物館及餐廳用餐等。

港府前日（7日）公布，本月內將會容許入境旅行團以「團進團出」方式訪港，持「黃碼」的團員可進入指定景點及於指定餐廳的分隔區域用餐，不再被禁足。

疫情爆發以來，港府推行了「疫苗通行證」手機軟件，當中加入「紅碼」和「黃碼」，「黃碼」是給海外及台灣入境者使用，以識別他們的海外身分，凡持有「黃碼」的人，都不能以顧客或訪客身分進入防疫要求較嚴格的處所，包括主題公園、博物館和在食店用餐等。

本地輿論認為，港府決定放寬入境旅行團以「團進團出」方式訪港，並放寬他們進入主題公園等，是要在防疫和經濟利益之間作出平衡，因為近3年來，本地已有不少旅行社倒閉，最新倒閉的是有數十年歷史的康泰旅行社。

對於港府的放寬決定，本地旅遊界表示歡迎，認為可向外地展示香港開始復常，但他們認為，初步只能吸引東南亞的旅行團訪港。

至於香港的主要客源地中國大陸，由於當地的防疫措施仍然接近封閉式管控，相信與香港的往來短期內難以復常。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像

史立德：港未來3個月出口「顛簸」

（中央社）香港經濟前景不樂觀，業界明顯十分憂慮，香港廠商會會長史立德昨日（9日）公開呼籲政府盡快推行免檢疫入境安排。

史立德向香港本地媒體說，香港出口正面對升息等不明朗因素，加上歐美市場需求下跌，已有廠商的訂單被取消，預計未來3個月出口表現將會「顛簸」，難以出現正成長。

他說，儘管香港疫情持續，但重症病人較少，加上醫療系統良好及擁有足夠隔離設施，政府有條件實施入境「0+0」檢疫安排，向全世界展示「香港回來了」。

所謂的「0+0」入境檢疫安排，是免除海外入境旅客抵港後的強制隔離和醫學監測，等同免除入境檢疫，但仍要接受核酸檢測等基本要求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，港府實施的防疫措施嚴重衝擊香港經濟民生；近月來，港府已逐步放寬相關限制，但業界普遍覺得不夠。

另外，財政司司長陳茂波近日在金融領袖峰會上說，香港本地生產總值（GDP）全年難言樂觀，目前香港迫切需要增加投資和經濟驅動力。

據官方統計，香港本地GDP已連續三季收縮，上季更出現4.5%的負成長，比市場預期差。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex