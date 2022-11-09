鄧白氏攜手夥伴倡議「ESG 黃金生態圈」，結合跨領域專業推動產業永續轉型

隨著今年「台灣二〇五〇淨零排放路徑圖」公布，以及金管會正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求全體上市櫃公司於二〇二七年前完成溫室氣體盤查，二〇二九年前完成溫室氣體盤查之查證等規劃，為協助台灣標竿及中小企業落實 ESG 永續發展，進而打入國際供應鏈，全球 B2B 商業數據領導廠商鄧白氏宣布攜手 KPMG 安侯建業、倍力資訊、SAP 和 SGS 等產業夥伴共同倡議「ESG 黃金生態圈」，盼以鄧白氏強大的 ESG 數據分析為基礎，結合跨領域專業夥伴推動產業永續轉型，全面加值台灣企業的永續競爭力。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出：「對許多企業而言，今年是減碳元年。我們希望能幫助中小企業建立對 ESG 的認知。倡議「ESG 黃金生態圈」旨在呼籲企業透過營運規劃實踐 ESG 永續發展。我們很榮幸結合產業夥伴共築生態系，協助國內標竿及中小企業透過系統化的知識與工具，設定減碳目標以進行營運規劃，由內而外締造更全面的永續價值。」

鄧白氏台灣區總經理孫偉真期盼藉由倡議「ESG 黃金生態圈」，呼籲企業透過營運規劃實踐 ESG 永續發展，幫助中小企業建立對 ESG 的認知。Photo Credit：鄧白氏

匯聚多方專業技術與資源，黃金生態圈驅動永續輪軸

溫室氣體盤查包括了直接、間接、和其他間接排放源等三個範疇，倍力資訊的「碳資訊管理平台」協助企業進行碳盤查、設定減碳目標，揭露相關資訊；SAP 的「SAP 永續發展解決方案」賦能企業構建端到端的碳資產管理，串聯企業營運各節點以及其產生的碳排數據，滿足人、財、物、碳一體化需求；鄧白氏擁超過二十萬家台灣公開及非公開企業資訊，運用 ESG 智慧評鑑平台服務，企業碳盤查之數據資料分析與評比得以一覽呈現，以揭露於永續報告書中；而 KPMG 安侯建業旗下安侯永續發展顧問提供了企業 ESG 體質盤點及合規等顧問諮詢；SGS 確信則提供專業驗證且嚴謹的國際級查證服務。

「ESG 黃金生態圈」鏈結各產業夥伴專業技術與資源，提供中小企業一站式的 ESG 解決方案，成為標竿和中小企業實踐綠色轉型的堅強後盾，迎戰淨零賽局：

鄧白氏：本次「ESG 黃金生態圈」的倡議行動以鄧白氏 ESG 數據洞悉為核心，完整的 D&B ESG Intelligence 智慧評鑑平台服務，包括自評報告和「ESG 永續標章」服務，為企業的 ESG 評比表現提供了資訊透明度與信賴度的認可，增加企業在同業間的公信力，有助於提升企業的競爭力。其符合國際六大永續準則（GRI、CDP、UN PRI、SASB、UN SDGs、TCFD）的 ESG 評比涵蓋 13 個主題和 31 項議題，讓中小企業可以檢視自身的 ESG 實踐程度。鄧白氏全球累計超過 4200 萬筆公開及非公開企業之 ESG 數據。

KPMG 安侯永續：奠基於多年盤點企業 ESG 體質及合規性之經驗，為企業提供 ESG 策略的全方位整合顧問及諮詢服務，協助企業洞悉其當前 ESG 的痛點與進程，以在經營策略中納入永續思維。

倍力資訊：以「碳管家」解決方案協助企業高效進行碳盤查、產品的碳足跡計算、溫室氣體盤查清冊製作及溫室氣體盤查報告書製作與內部永續指數管理需求的碳盤查與減碳模擬等服務，以作為 ESG 決策依據，讓永續目標有跡可循。

SAP：以深耕企業核心流程 ERP 的底蘊，將永續因子融入企業數位中樞，SAP 永續發展解決方案連結企業各端數據，以端到端的碳資產管理能力，賦能企業管理碳排放、碳足跡、碳資產、碳配額，乃至進行碳金融相關的管理。

SGS：透過專業驗證且嚴謹的國際級查證服務，為企業提供諮詢與規劃，以確保營運永續指標皆符合標準及規範，強化企業在全球供應鏈的能見度。

KPMG安侯建業執行長吳麟於記者會中表示：「KPMG 安侯建業為台灣會計師事務所中，第一個成立永續發展顧問公司的會計事務所，累積將近十年的專業經驗，深度陪伴、輔導台灣企業深耕 ESG。在這黃金十年歷經從 CSR 進化至 ESG 主流，我們發現企業在評估 ESG 轉型計畫時往往會陷入價格與價值的迷思，ESG 投資是場耐力賽，就長遠價值而言，不僅能降低整體成本，也能強化營運體質。我們建議企業在轉型或減碳上自痛點著手，將痛點轉化為商機，進而提升自身競爭力也拉高競爭對手門檻，創造淨零賽道上的領先優勢。」

倍力資訊總經理許金隆強調：「以數位工具協助企業落實永續，一直是我們的目標。未來的企業價值就是 EPS 與 ESG 的加總，ESG 轉型將能提升企業的整體價值。倍力資訊擁有豐富的經驗，我們完善的數位工具與系統，得以協助企業透過更高效的方式執行減碳目標的管理與落實，並可與財務報表進行結合，讓企業在 ESG 與 EPS 上取得平衡。」

SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟分享：「市場過往習慣以營收與利潤作為企業經營好壞的指標，如今，永續則成為企業營運狀況的評估依據之一。SAP 將永續因子融入企業核心流程 ERP，協助企業以即時的數據了解公司真實營運狀態，達成人、財、物、碳一體化的目標，並進一步提升市場競爭力。」

SGS 鮑柏宇副總經理表示：「SGS 在台灣持續提供永續與 ESG 相關第三方服務已逾 20 餘年，我們很樂意分享我們洞察到的經驗與觀點，本著協助業者降低減碳焦慮、做好淨零碳排，SGS 支持聯盟共同號召企業提前佈局 ESG，打造企業之永續創新模式，一起提昇台灣供應鏈之韌性與競爭力，並透過專業知識實踐價值鏈分享的承諾，共同努力為社會創造價值，來實踐更加負責任、平衡和可持續的未來。」

「ESG 黃金生態圈」倡議提供的完整 ESG 解決方案可協助台灣中小企業解決 ESG 政策難以全面落實、國際永續準則多元銜接不易、ESG 數據參差不齊且蒐集與管理繁複之痛點。鄧白氏也將持續擴大「ESG 黃金生態圈」之綠色影響力，邀集更多有志一同的產業夥伴加入，賦能在地企業實現 ESG 永續願景。