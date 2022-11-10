2022/11/10,
歷史

消失中的香港：尋找荒廢前的鎖羅盆村

消失中的香港：尋找荒廢前的鎖羅盆村
Photo Credit: Google Map

我們想讓你知道的是

香港新界東北部有條名為鎖羅盆的村落，甚多靈異故事流傳坊間，更有全村一夜消失的傳說。歷史高空圖片雖然未有足夠的精確度讓我們推翻這些傳說，但是讓我們回顧鎖羅盆村昔日富饒的時光還是可以的。這次我們就回去看看未荒廢前的鎖羅盆村是怎樣的。

文：梁啟智

香港新界東北部有條名為鎖羅盆的村落，甚多靈異故事流傳坊間，更有全村一夜消失的傳說。歷史高空圖片雖然未有足夠的精確度讓我們推翻這些傳說，但是讓我們回顧鎖羅盆村昔日富饒的時光還是可以的。這次我們就回去看看未荒廢前的鎖羅盆村是怎樣的。

以下圖片來自1963年。圖中可見鎖羅盆村中央有三排一字型的建築（而不是維基百科說的兩排），村的兩旁有風水林環抱，再後面山頭的樹木則較少，前面的河溝被開發為稻田。這應該是鎖羅盆村最熱鬧的時代。

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（1963年。圖片來源：地政總署測繪處）

來到1975年，抱歉圖片解像度變差了，這段時間港英政府似乎不覺得這一帶很重要，沒有留下很多低空拍攝的圖片。這兒我們仍可見到村中三排建築的格局，不過前面的農田已開始被荒廢。靠近海的一邊，則有一大片田地變成了魚塘。之前討論過，隨香港發展，新界很多稻田在這段時間變成了魚塘，這兒也不例外。

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（1975年。圖片來源：地政總署測繪處）

再到1983年，圖片解像度變得更差了。中央河溝的農田基本上已荒廢，村中三排建築仍隱約可見，但環抱的樹木已明顯變密。這是純粹樹長高了還是這條村已開始被荒廢，則不得而知。同期在新界的其他村落，大量居民遷到市區甚至海外，鎖羅盆村此時人口減少，情況並不特殊。

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（1983年。圖片來源：地政總署測繪處）

到了1989年的這張照片，我們可以頗肯定鎖羅盆村已經荒廢了。村中三排建築已相當不明顯，不少原有建築的位置已被樹木蓋過，說明有部分房屋已長期沒有人打理，甚至已經倒塌。中央河溝亦見不到任何耕作活動了。

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（1989年。圖片來源：地政總署測繪處）

往後基本上就是這個樣子了。鎖羅盆村的房子一間又一間地被樹木蓋過，到了2000年時只剩兩三間的屋頂還可以在空中看到。

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（2000年。圖片來源：地政總署測繪處）

最新這張2021年的，我放近一點，只剩下一間房子的屋頂還可以看得見。

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（2021年。圖片來源：地政總署測繪處）

我這兒把1963年和2000年的圖片並列出來，讓大家可以看到鎖羅盆村原有的規模。雖然鎖羅盆村已經不在了，但附近還有其他村落正在復甦當中，荔枝窩村在眾人努力下已變成新的旅遊景點。與環境共生的新界鄉郊發展模式，並非不可能。

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（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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