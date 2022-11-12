嗜酒之人不可不知的酒器：你試過使用100％純錫製成的酒杯飲酒嗎？
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過去，我們曾對葡萄酒杯、清酒杯、啤酒杯等做過小小研究，已知在玻璃杯的世界裡，開口大小與杯體形狀，都會影響酒的香氣與口感。而現在，錫杯裡的新世界，正等著各位愛酒人去探索。
文：林君玶
相信許多愛酒之人，都有一套「自我流」的飲酒方式，為了一口醇香酒液的極致追求。對於酒本身的鑽研不說，各種酒器的使用，除了古代嗜酒人流傳下來的方法，形狀、材質上的講究背後，也有著深厚的知識含量。
過去，我們曾對葡萄酒杯、清酒杯、啤酒杯等做過小小研究，已知在玻璃杯的世界裡，開口大小與杯體形狀，都會影響酒的香氣與口感。而現在，錫杯裡的新世界，正等著各位愛酒人去探索。錫這個生活裡、喝酒時的好夥伴，有以下的特性：
#01：消除酒體的嗆辣口感
作為性質安定的金屬，一般而言，錫能去除酒的嗆辣並保留甘甜，讓酒的口感更溫潤順口。而在日本，自古以來就有使用錫製的酒器、茶器的傳統。若是以錫杯盛水、氣泡水、茶類飲用，也能讓口感更溫順。
#02：快速傳導冷、熱溫度
曾有人說過，冰啤酒是最好喝的啤酒，溫度與酒的口感之間，有著密不可分的關係。於是喝酒前將錫杯置入冷藏1－2分鐘，在不放冰塊讓酒變淡的狀況下，也能獲得最冰涼的酒體。夏日時飲用日本清酒，使用錫杯是最適合也不過。另外，100%純錫製的啤酒杯，在鑄造時會留下粗糙的表面紋理，能幫助啤酒產生綿密的泡沫，所謂神泡，根本唾手可得。
相反的，使用100％純錫製的暖酒壺，能快速溫熱酒，並讓日本酒的風味更加溫潤柔和。日本酒加熱後更能突顯酒米特有的甘甜風味，減緩酒精刺激性的口感。
#03：抗菌效果
錫具有抗菌效果，因此能作為醫療器具，若是作為花器使用，也因為能淨化水質，延長植物的壽命。
#04：延展性強
作為僅次金、銀的高價金屬，純錫的柔軟度，是能用手彎曲成適合的形狀，因此一片純錫能作為盤皿，也能彎折角度，成為淺碟或是置物容器。
與富士山為鄰，日本富山縣高岡市的百年鑄錫品牌「能作」（NOUSAKU），創業於大正5年（1916年），當時主要生產品項為佛具、茶具、花器。但在昭和40年（1965年），能作觀察到日本人生活日益富裕，於是開發出符合現代設計的花器。
一般為了提升錫製品的硬度，通常會添加其他金屬，但是能作選擇挑戰100％純錫加工：「錫既然會彎曲，何不乾脆製作會彎曲的餐具呢？」逆向思考後，開創出可以自由彎折的「KAGO 置物籃系列」，此一方形置物籃也在2017年，被紐約現代藝術博物館（MoMA）選為商店裡的設計生活用品之一。
這樣致力於將錫金屬用在各種生活場景中的能作，也於近日落腳在台北。透過100％純錫工藝，能作從富山縣遠道而來，豐富台灣的日常生活。而融合能作悠久的品牌歷練與創意的「錫禮展」，除了展演能作的經典錫製品以外，也在為期三個多月的展期中，邀請台灣的職人與設計師，透過講座與工作坊的深度體驗，分享日本酒、甜點、茶藝、選品與剪紙藝術的生活美學，品味純錫精品的獨特魅力，在日常中增添更多細緻與感動。
活動資訊：能作 NOUSAKU ｜錫禮展
錫禮展期間將不定期舉辦試飲活動，來賓可透過純錫杯、玻璃杯品嚐清酒或果汁，體驗純錫酒器品飲的柔順口感。（酒類僅提供給18歲以上來賓）
時間｜即日起至2023年1月15日
地點｜能作台灣品牌概念店（台北市中山區樂群二路271號）
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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