韓國社會的炫富心態與儲蓄不足，形成「年輕車貧族，老年推車族」亂象

人們天性多少都喜歡跟身邊周圍的親人、朋友分享生活樂事，且總是希望自己呈現在他人的面前，都是光鮮亮麗的一面，尤其是現今網路媒體如此發達，日常的我們，輕而易舉地可把身邊一些美景、美食，乃至美好的人事物輕易與人分享。

然而，分享的舉動若是過度，可能形成社群媒體常出現的FOMO（Fear of missing out，錯失恐懼症）情結，此情結意指我們於社群軟體更新的及時訊息次數越多，現實生活實際做的事情就越少，甚則導致我們隨時恐懼錯過他人（特別是鎂光燈的寵兒、名人等）於社群媒體上所發佈的內容，而跟不上流行，輕則患得患失沮喪感，重則影響到自身生活；我們時時滑手機，花越多的時間追逐他人，忽略了自己的生活，或者以面對面的方式和其他人交流。

假如於社群軟體發布分享的內容，若再更進一步，也有可能成為一種過於包裝、粉飾自身，乃至誕生吹捧炫富時代。而這些現況，想必許多讀者都有體會到，諸如臉書、IG等大家常使用的即時軟體，有人就秀出大把鈔票、名車或豪宅，只為了多吸引他人目光，或者賺取流量密碼。而這樣的炫富心態，具體舉例，今（2022）年也在韓國出現了一個流行語，稱為「Car Poor」（車貧族，카 푸어）。

顧名思義，車貧族如同字面上的意思一般，好發於表現自我、分享自身生活的20至30多歲年輕人，儘管他們才剛入社會，領的也是不高的薪資，但卻迷戀全新、中古名車，動輒一台上百萬的跑車，毫不考慮地透支薪水入手，因為他們大多抱持想法是，趁著年輕還可以打拼的年代，開上一台名車不枉此生，而開名車也成為年輕有為的地位象徵。

若是購車者有長期償還計畫、或妥善地規劃財務，倒是沒有太大問題，讓人擔心的是，現今時常在新聞內，看到許多買了名貴跑車的韓國年輕人，悲嘆買車容易養車難。

如有位朴姓年輕車貧族（35歲），月薪僅200萬韓元（折合新台幣約4.7萬元），因有著「開上名車為成功人士」之迷思，貸款買了一台將近7000萬韓元（折合新台幣約163萬元）的賓士新車。讓人哭笑不得的是，他每個月僅花45萬韓元（折合新台幣1萬元）租屋，但一個月竟然要花「135萬韓元（折合新台幣約3.15萬元）養車」，導致他幾乎成為月光族，更別提COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒肆虐、收入大減的那段日子，生計更是備受煎熬。

同時，前陣子韓國當地網路還流傳出各式各樣「車貧族」的悲慘影片，如某女性車貧族過於衝動，入手了一台百萬名車後，結果沒想到，過沒多久慘遭公司裁員，只好拍片賣車相，賺取微薄點閱流量，補貼車費。