研究：多達259種生物搭乘海洋塑膠廢棄物「環遊世界」，甚至成為外來入侵種
我們想讓你知道的是
生物的「搭便車」之旅有悠久的歷史，現在牠們有了海洋垃圾，在海風的吹撫下有如揚起骷髏帆的海盜船，漂移速度可比藻類快上20幾倍，愈來愈多幼生期不具有大洋浮游能力的動物，都搭上了這種可以乘風破浪的塑膠快艇。
文：胡介申（澄洋環境顧問）
海洋生物誤食海廢的新聞屢上新聞版面，塑膠垃圾危害海洋生態的形象深植人心。學界卻發現，竟有生物趁機受益、藉著海廢開疆闢土！
2015年，學界盤點出395種海洋生物曾誤食海廢或被海廢纏繞。意外的是，有85種生物能將海廢表面作為新型態的「棲地」，更有多達259種生物可能利用海廢漂浮的特性，到處旅行，甚至成為外來入侵種 [1]。
從救生筏到海盜快艇，塑膠時代讓生物旅行更「便利」
生物的「搭便車」之旅有悠久的歷史。早在塑膠發明之前，矽藻、有孔蟲、管蟲、藤壺、二枚貝等生物就會搭便車。牠們從浮游時期就依附在漂浮的火山浮石、流木、種子、大型藻類或動物屍體上，形成獨特的浮筏生物群（rafting organisms）。只是，這些有機漂流物的浮力撐不了幾天，就會伴隨乘客的尖叫聲沉入深海。
現在，牠們有了海洋垃圾。海洋塑膠材質相對穩定持久又耐腐蝕。空瓶罐或保麗龍等入水後，仍有大截面積在空氣中，在海風的吹撫下有如揚起骷髏帆的海盜船，漂移速度可比藻類快上20幾倍！
科學家早在2005年就觀察到，愈來愈多幼生期不具有大洋浮游能力的動物，似乎是搭上了這種可以乘風破浪的塑膠快艇。牠們搖旗呼嘯著，橫渡以往木製或馬尾藻浮筏遙不可及的地理屏障，悄悄在未知的海岸搶灘登陸 [2]。
海洋塑膠便車旅人（oceanic plastic debris hitchhikers）已經形成一個獨特的塑膠生物圈（Plastisphere）。2022年9月南韓釜山所舉辦的第七屆國際海廢大會特別為牠們舉辦專題講座，一起來看看牠們的跨洲大旅行！
想知道誰愛搭便車，就丟各種塑膠來吸引牠們吧
來自法國索邦大學（Sorbonne University）的研究員拉賽達（Ana Luzia Lacerda）等人在法國、義大利、愛爾蘭、西班牙、巴西等五個地理環境差異很大的海域中，浸入九種材質的塑膠片，利用自然環境培養塑膠表面的微生物與無脊椎生物，再以分子生物學分析這些微生物的DNA。
初步分析發現，某些地點的優勢種是兩類微小的矽藻。在四個地點的樣本發現了管蟲。90天後，法國取出的塑膠出現了其他地點都沒有的絲狀綠藻。
作者認為，想解開海洋塑膠生物圈的謎團，要先了解牠們的多樣性、在不同環境條件和塑膠特性下產生的變異，重要線索就藏在其中。
Keep swimming！那些跟著海廢公車一起游到夏威夷的魚兒
北太平洋環流系統（North Pacific Gyre）是世界上最大的生態系，其中央的太平洋垃圾帶（North Pacific Garbage Patch）更是全球最大碗的「海洋塑膠濃湯」。美國研究團隊分析了2018到2020年間，由志工在北太平洋兩個海域拍攝的1500張海廢水下影像，藉此辨識躲藏搭便車的小魚們。
美國鮑登學院（Bowdoin College）的研究人員波納登（Clara Benadon）說，他們將海廢分成43類，漂浮在海廢中的魚類多樣性不高，組成卻存在差異。此外，海廢覆蓋面積也會影響群聚的物種。
研究在夏威夷群島以東海域的海廢樣本中，發現當地沒有定居紀錄的四個魚種，包含西太平洋近岸常見的條紋豆娘魚、裸躄魚、斑石鯛與某種未知的跳岩鳚。牠們可能是伴隨著廢漁網，經數千里的旅行才到達東太平洋。
研究推測，愈來愈大量且持久的漂浮海廢，就像路線固定的一班班公車，幫助魚類穿越地理屏障，進入以往無法到達的水域。
偷渡到美西？在海岸擱淺的垃圾中找答案
受到洋流與季風的推送，北美洲西岸從阿拉斯加、英屬哥倫比亞到華盛頓州沿線都是海廢的重災區。華盛頓州立大學與在地淨灘團體合作，在進行海廢監測時，也紀錄下垃圾表面附著生物的種類、覆蓋率等。
該校富布賴特獎學金學者威利斯（Kathryn Willis）利用五年的長期數據，研究海廢材質與地理區域對生物附著的影響。研究發現，開放海岸與峽灣內海岸的水文差異可能造成了兩地附著物種組成不同，但兩地均以藤壺類最為優勢。此外，當一處海岸有較多塑膠材質的海廢時，該地有附著生物海廢的總重量也較高。研究人員認為，這或許可以成為觀察海洋塑膠的一項指標。
加入「大洋旅人」計畫，一起找出海塑偷渡客
台灣像是太平洋最強勁的洋流——黑潮高速公路上的休息站。被沖上岸的瓶罐上覆蓋著滿滿的藻類與藤壺，間隙裡的異國文字像是護照一般顯示它的來源國。同樣地，台灣也有垃圾意外落海，成為小生物遠渡他鄉的載具。
在海廢大會會場中，身高近兩米的海廢研究祖師學者，智利北方天主教大學（Catholic University of the North）海洋生物學教授希爾（Martin Thiel）熱情地向我擁抱，邀請台灣加入9月剛啟動的公民科學計畫「大洋旅人」（Ocean Travelers）。
他希望我們能在海邊撿起100件海廢，紀錄關於類型、浮／沉、附著生物等資訊，擺在地上分類拍照後上傳數據 [3]。
這個跨國偵探計畫聽起來超ㄎㄧㄤ的！事實上，我們在一年多前便持續拍攝記錄各種海廢表面千奇百怪的生物。說不定淨灘達人如你，也有私藏不公開的海漂熱點，適合進行這個特殊調查，一起加入我們的跨國偵探計畫吧！
註釋
- Gall, S. C., & Thompson, R. C. (2015). The impact of debris on marine life. Marine pollution bulletin, 92(1-2), 170-179.
- Thiel, M., &Gutow, L. (2004). The ecology of rafting in the marine environment. I. The floating substrata. Oceanography and Marine Biology: an annual review, 42, 181-264.
- 「大洋旅人」英文版網站。中文資源或推廣合作請聯繫澄洋 info@indigowaters.org
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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