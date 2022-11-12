【小說】《今貝世界》選摘：打開信封，厚厚的信紙摺得好好的，輕輕一抖，掉出一顆子彈！
我們想讓你知道的是
「這是個什麼世界！我好好做事，帶給社會正確的投資觀念，踏實研究、杜絕短線、洞察趨勢、鼓勵長投，我錯了嗎？這樣的鳥事也找上我。」麥可無助地想著，「在股市裡，沒有誰可以呼風喚雨、喊水結凍的，而我為了這個虛名，卻要付出生命的代價。」
文：丁予嘉
1997年3月，小紐再次約麥可，這次是喝咖啡，麥可赴約。
「丁哥，我有個大計畫，需要你的幫忙。」小紐開門見山。
「這小子終於要掀牌了！」麥可想。
原來，小紐的公司要炒一檔股票，布局很深，週線、月線都做好了，砸了不少銀子，按技術面看，傻子都知道股價要漲。股友社、丙種（地下錢莊，借錢給買股票的人，自己偶爾也下場配合炒股）也放出消息，但是力道不強，買盤不積極，離小紐要倒貨的價位還有很大一段差距。小紐要麥可出一篇基本面的報告，推薦外資大量買進，趁機倒貨給外資。
「這種報告我們不寫的！」麥可斷然回絕。
「你我認識多年，而且我們會出比市場行情更高的價錢，斟酌斟酌吧！」小紐也不掩飾了。
「少來這套！不寫就是不寫！」麥可憤憤地離開。
第二天，股市中午收完盤，麥可去公司旁邊的小上海吃午餐，悶悶地吃了一籠小籠包後，快步走回辦公室，準備下午要開會的資料。
「麥可，你同學紐先生剛來過，留下一封文件，我放在你桌上。」祕書說。
「他媽的，這小紐何時變成我同學了！」走進辦公室，麥可想著。
打開信封，信封裡，厚厚的信紙摺得好好的，輕輕一抖，掉出一顆子彈！「這傢伙玩真的！」麥可試著平復驚嚇，想了想，他拿起電話，「YT嗎？下午四點，來我公司旁的咖啡廳，有事跟你說！」掛了電話，麥可心裡還在波濤洶湧，「怎麼什麼鳥事都發生在我身上！報警嗎？出報告嗎？」腦子裡亂紛紛的，百轉千迴，麥可卻完全拿不定主意。這回可不是高中時賭輸錢那痛不欲生的經歷可以比擬，這次是真的有性命危險。
「你別這麼拗！幫他寫報告就得了嘛。」YT完全不管子彈的事，事不關己地勸著麥可。
「那家爛公司，我們根本沒cover，怎麼叫分析師寫！」思緒一轉，「你是怎麼認識小紐的？媽的，只會給我添麻煩！」麥可生氣地說：「你去緩一緩小紐，股市最近是會漲的，叫丙種、股友社加把勁就OK了，別來搞我們外資客戶！」
小紐是某大幫派的大堂主，YT手下的一位美女營業員跟客戶發生金錢糾紛，找YT幫忙，YT經由小紐的小弟，認識了小紐，擺平了糾紛，所以，小紐說什麼，YT就聽什麼。
麥可知道找YT沒用，正愁雲慘霧地煩心著，手機響了，「麥可嗎？我小紐啊。晚上10點，聚一下，八樓見。」最後，小紐不忘補上一句：「你一個人來，放心！」
麥可掛了電話，心裡道：「我命休矣！」
下班後，麥可先回家吃晚飯，並向司機表示不用車了，讓司機休息。飯後，自己坐了計程車去八樓。卻看見大樓前停滿了警車，至少有10輛，還有一輛救護車，心想，「這不是臨檢啊。」大樓入口處還拉上了封鎖線，管制進出。麥可下了計程車，詢問在一旁看熱鬧的人群，這是怎麼回事？原來，接近9點的時候，酒店尚未營業，八樓的大廳被人開了八搶，沒有人受傷，歹徒也無影無蹤。
麥可的手機又響了，「八樓被開槍，可能是衝著我來的，今晚不約了，我再打給你。」小紐急促地說：「麥可，你一定要好好配合，代誌大條囉！」說完，沒給麥可回話的機會，小紐就把電話掛了。
「這是個什麼世界！我好好做事，帶給社會正確的投資觀念，踏實研究、杜絕短線、洞察趨勢、鼓勵長投，我錯了嗎？這樣的鳥事也找上我。」麥可無助地想著，「在股市裡，沒有誰可以呼風喚雨、喊水結凍的，而我為了這個虛名，卻要付出生命的代價。」
其實，麥可不知，人性本貪，起了貪念，就得找方法實現貪念。麥可只是小紐這幫人或是任何人的工具而已，為了貪，人什麼事都做得出來。
接下來幾天沒有絲毫動靜。那家爛公司的股票波動劇烈，成交量也大，看似有人出貨，有人接手。又過了半個月，白曉燕撕票案發生，震驚全國，台灣的治安又亮起紅燈，黑道、白道原本的平衡，一夕之間，被擄人凶嫌駭人聽聞的殘忍惡行打破，警方除了全力緝捕凶嫌以外，也對黑道大哥們進行比「一清專案」更嚴厲的緝查、逮捕。麥可一定是做了好事，或祖上有德，小紐等黑道幫派份子也都藏得銷聲匿跡，甚或被捕入獄。
小紐被抓進去的第二天，YT就飛到美國去了，說是去洛杉磯陪伴年邁的父親，其實是躲了起來。YT在電話裡告訴麥可，小紐就是槍殺他大哥唐復生的凶手，他接受警方賄賂，窩裡反，據說拿到5000萬的現金，就利用這筆錢開始炒股票，YT則是他的炒股軍師。沒想到魔高一尺，道高一丈，警方、檢方聯合，不但逮捕小紐歸案，更沒收全數贓款，還給台灣銀行，一石三鳥。
書籍介紹
本文摘錄自《今貝世界》，商周出版
作者：丁予嘉
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貪，欲物也。從貝。今聲。
──《說文解字》
今貝世界，細說現代的貪，描繪追逐權、利、名、女色的種種醜態，揭露人性貪婪的各色面貌。
一份不具合理性的權威報告，就可以讓人非法獲利數十億；一道口頭命令，就得以逼迫合法業者賣出資產、承擔虧損；一己私利作祟，就寧可出手阻撓，致使擴大金控市值的收購案破局……
一名耿直青年、三十餘年職場經歷，挺過亞洲金融風暴、台灣債市危機，在利字當頭、紙醉金迷、價值觀扭曲的異世界中，他放眼所及，盡是無窮止盡的貪婪、難解的人心……各種追名逐利的手段，著實令人「嘆為觀止」。
國票金控前總經理丁予嘉的首部長篇小說，以自身經歷為本，第一手描繪金融圈現實的人與事。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
我們想讓你知道的是
2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
善用數位理財工具，早一步看到未來市場趨勢
對於投資人而言，投資路上往往需要經驗、知識才能有良好成果。但在變動的環境中，想要洞察先機，就得善用輔助工具，相較傳統帳戶，數位帳戶結合演算法及大數據，更能依據個人資訊及投資目標，提供客製化的投資建議，幫助投資人早一步看到未來市場趨勢。
寶可孟以自身慣用的永豐銀行數位帳戶「DAWHO」為例，說明數位帳戶不僅在手機上就能操作，不需跑實體分行，一隻手指頭就能完成行動支付、理財、開戶等流程外，還可以操作換匯、作為買賣台股或美股之交割戶、申辦信用卡，若搭配永豐DAWHO現金回饋信用卡，海外最高可享有8%現金回饋。
寶可孟進一步提到，純網銀與數位帳戶最大不同的差別，在於「純網銀受到法規限制，目前僅能承作存提款、轉帳、金融卡及信用貸款。」反觀數位帳戶較沒有這些限制，可使用DAWHO數位帳戶線上申請房屋貸款，也可以透過DAWHO信託基金投資帳戶申購基金，甚至可用DAWHO數位帳戶作為台股及美股的交割戶頭。
另外，寶可孟也建議投資人，現在數位帳戶繁多，想要從中挑選適合自己使用的，可以從3個評價指標來看：
- 第1招：選自己喜歡的質感。從自己喜歡的數位帳戶的風格來選擇，用起來開心也很重要。
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「以我自己的DAWHO數位帳戶來說，我以1比2的比例配置，60萬在台股、140萬在美股。」寶可孟解釋，他以替自己存一筆退休金為目標操作，只進不出，將主力放在平均報酬率有10％美股全市場ETF；其餘則放在台股，以「二八法則」分配，將80%放在穩健標的、20％留給自己「拼手感」。
市場永遠有波動，投資人須以不變應萬變
面對市場波動，大俠武林提醒投資人：「市場波動永無止息。」長期投資人可採取資金控管、分批買進策略的「震盪布局法」，也就是不定期不定額的投資，「看當天有多少閒錢，就買多少零股，分批買到領息的那一天。」無論市場漲跌，投資人都能在市場布局，差別只在於布局股數不一。
「空頭市場其實是最好的布局時機。」大俠武林進一步解釋，市場長期處於漲勢，對小資族才不友善，當市場不斷漲，代表的是投資成本越來越高；反過來說，空頭市場時反而可利用便宜價格買進股票。對小資族來說，最好的投資策略關鍵第一步就是先投資自己，唯有投資自己，才能在投資市場上買進的資產變多，專注本業、努力加薪，才能提高自己的布局資金。
大俠武林認為，投資關鍵在於紀律，而非擇時，「因為股票市場不是數學題，而是心理戰。」空頭時投資人總是不敢入場，一旦市場反轉回升，卻又往往措手不及，幾乎沒有人猜得準市場低點，「唯有一種人能在低點買進大量股數，那就是紀律投資者。而市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，只是我們不知道會什麼時候發生。」
大俠武林建議，小資族可以投資ETF以及大型表現良好的績優股（長期10年EPS呈現上升趨勢、10年以上股息配發有上升）、債券、地段好的房地產。同時，小資族也可以使用永豐「智能理財ibrAin」，針對不同年紀、年收以及不同目標規劃的試算，決定投資年限、目標金額大小，從中選擇不同的扣款方式，再用長時間檢視配置是否歷經多次市場震盪後的年化報酬率能符合預期，「最重要的一步，仍在於精進本業、力求加薪，維持紀律、定期定額。」
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