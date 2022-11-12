【小說】《今貝世界》選摘：打開信封，厚厚的信紙摺得好好的，輕輕一抖，掉出一顆子彈！

文：丁予嘉

1997年3月，小紐再次約麥可，這次是喝咖啡，麥可赴約。

「丁哥，我有個大計畫，需要你的幫忙。」小紐開門見山。

「這小子終於要掀牌了！」麥可想。

原來，小紐的公司要炒一檔股票，布局很深，週線、月線都做好了，砸了不少銀子，按技術面看，傻子都知道股價要漲。股友社、丙種（地下錢莊，借錢給買股票的人，自己偶爾也下場配合炒股）也放出消息，但是力道不強，買盤不積極，離小紐要倒貨的價位還有很大一段差距。小紐要麥可出一篇基本面的報告，推薦外資大量買進，趁機倒貨給外資。

「這種報告我們不寫的！」麥可斷然回絕。

「你我認識多年，而且我們會出比市場行情更高的價錢，斟酌斟酌吧！」小紐也不掩飾了。

「少來這套！不寫就是不寫！」麥可憤憤地離開。

第二天，股市中午收完盤，麥可去公司旁邊的小上海吃午餐，悶悶地吃了一籠小籠包後，快步走回辦公室，準備下午要開會的資料。

「麥可，你同學紐先生剛來過，留下一封文件，我放在你桌上。」祕書說。

「他媽的，這小紐何時變成我同學了！」走進辦公室，麥可想著。

打開信封，信封裡，厚厚的信紙摺得好好的，輕輕一抖，掉出一顆子彈！「這傢伙玩真的！」麥可試著平復驚嚇，想了想，他拿起電話，「YT嗎？下午四點，來我公司旁的咖啡廳，有事跟你說！」掛了電話，麥可心裡還在波濤洶湧，「怎麼什麼鳥事都發生在我身上！報警嗎？出報告嗎？」腦子裡亂紛紛的，百轉千迴，麥可卻完全拿不定主意。這回可不是高中時賭輸錢那痛不欲生的經歷可以比擬，這次是真的有性命危險。

「你別這麼拗！幫他寫報告就得了嘛。」YT完全不管子彈的事，事不關己地勸著麥可。

「那家爛公司，我們根本沒cover，怎麼叫分析師寫！」思緒一轉，「你是怎麼認識小紐的？媽的，只會給我添麻煩！」麥可生氣地說：「你去緩一緩小紐，股市最近是會漲的，叫丙種、股友社加把勁就OK了，別來搞我們外資客戶！」

小紐是某大幫派的大堂主，YT手下的一位美女營業員跟客戶發生金錢糾紛，找YT幫忙，YT經由小紐的小弟，認識了小紐，擺平了糾紛，所以，小紐說什麼，YT就聽什麼。

麥可知道找YT沒用，正愁雲慘霧地煩心著，手機響了，「麥可嗎？我小紐啊。晚上10點，聚一下，八樓見。」最後，小紐不忘補上一句：「你一個人來，放心！」

麥可掛了電話，心裡道：「我命休矣！」

下班後，麥可先回家吃晚飯，並向司機表示不用車了，讓司機休息。飯後，自己坐了計程車去八樓。卻看見大樓前停滿了警車，至少有10輛，還有一輛救護車，心想，「這不是臨檢啊。」大樓入口處還拉上了封鎖線，管制進出。麥可下了計程車，詢問在一旁看熱鬧的人群，這是怎麼回事？原來，接近9點的時候，酒店尚未營業，八樓的大廳被人開了八搶，沒有人受傷，歹徒也無影無蹤。

麥可的手機又響了，「八樓被開槍，可能是衝著我來的，今晚不約了，我再打給你。」小紐急促地說：「麥可，你一定要好好配合，代誌大條囉！」說完，沒給麥可回話的機會，小紐就把電話掛了。

「這是個什麼世界！我好好做事，帶給社會正確的投資觀念，踏實研究、杜絕短線、洞察趨勢、鼓勵長投，我錯了嗎？這樣的鳥事也找上我。」麥可無助地想著，「在股市裡，沒有誰可以呼風喚雨、喊水結凍的，而我為了這個虛名，卻要付出生命的代價。」

其實，麥可不知，人性本貪，起了貪念，就得找方法實現貪念。麥可只是小紐這幫人或是任何人的工具而已，為了貪，人什麼事都做得出來。

接下來幾天沒有絲毫動靜。那家爛公司的股票波動劇烈，成交量也大，看似有人出貨，有人接手。又過了半個月，白曉燕撕票案發生，震驚全國，台灣的治安又亮起紅燈，黑道、白道原本的平衡，一夕之間，被擄人凶嫌駭人聽聞的殘忍惡行打破，警方除了全力緝捕凶嫌以外，也對黑道大哥們進行比「一清專案」更嚴厲的緝查、逮捕。麥可一定是做了好事，或祖上有德，小紐等黑道幫派份子也都藏得銷聲匿跡，甚或被捕入獄。

小紐被抓進去的第二天，YT就飛到美國去了，說是去洛杉磯陪伴年邁的父親，其實是躲了起來。YT在電話裡告訴麥可，小紐就是槍殺他大哥唐復生的凶手，他接受警方賄賂，窩裡反，據說拿到5000萬的現金，就利用這筆錢開始炒股票，YT則是他的炒股軍師。沒想到魔高一尺，道高一丈，警方、檢方聯合，不但逮捕小紐歸案，更沒收全數贓款，還給台灣銀行，一石三鳥。

書籍介紹

本文摘錄自《今貝世界》，商周出版

作者：丁予嘉

貪，欲物也。從貝。今聲。

──《說文解字》

今貝世界，細說現代的貪，描繪追逐權、利、名、女色的種種醜態，揭露人性貪婪的各色面貌。

一份不具合理性的權威報告，就可以讓人非法獲利數十億；一道口頭命令，就得以逼迫合法業者賣出資產、承擔虧損；一己私利作祟，就寧可出手阻撓，致使擴大金控市值的收購案破局……

一名耿直青年、三十餘年職場經歷，挺過亞洲金融風暴、台灣債市危機，在利字當頭、紙醉金迷、價值觀扭曲的異世界中，他放眼所及，盡是無窮止盡的貪婪、難解的人心……各種追名逐利的手段，著實令人「嘆為觀止」。

國票金控前總經理丁予嘉的首部長篇小說，以自身經歷為本，第一手描繪金融圈現實的人與事。

Photo Credit: 商周

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航