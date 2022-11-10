蔣萬安「破釜沉舟」宣布辭立委，三個月內補選，徐巧芯、王鴻薇被點名是可能接棒人選

各界關注國民黨台北市長候選人蔣萬安是否會辭立委，蔣萬安今天在掃街拜票時，有媒體提問，他表示將正式請辭立委職務，展現破釜沉舟、一定要贏的決心，全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動。

蔣萬安：全心全意為台北打拼

蔣萬安指出，請辭是決心、態度的展現，台北市已停滯8年，面對世界變化很快，台北無法再空轉下去，他展現破釜沉舟、一定要贏的決心，宣布正式請辭立委職務，全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動。

在台北市長辯論會之後，各家民調紛紛出爐；根據台灣民意基金會今天公布最新台北市長民調，結果顯示，若明天投票，29.8%的台北市民會投給國民黨籍候選人蔣萬安，26.6%無黨籍黃珊珊，21.8%民進黨陳時中。

蔣萬安如今確定辭職立委，恐怕會對各黨帶有立委身分參選的候選人產生衝擊，例如國民黨南投縣長候選人許淑華、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應、台中市長候選人蔡其昌等。

前立委徐永明接受媒體訪問時就曾分析「且如果民進黨不隨蔣萬安起舞，那國民黨就可以說綠營對選情沒信心，所以蔣萬安應該會挑適當時機請辭，後續影響也會很大。」

三個月內補選，誰來接棒？

根據《公職人員選舉罷免法》第73條第1項規定，區域立委辭職後，應自辭職日發生之日起3個月內完成補選投票，但如果所遺留的任期不足1年，則不予補選。

蔣萬安今天宣布辭職，遺留下的任期超過1年，因此需要辦理補選。

據了解，中選會要先收到立法院給的辭職文書後，才可辦理後續程序，這可能因遇到假日，或是依該立委實際送抵立法院的時間，而有所延遲。而立法院目前還未收到辭職書，因此何時辦理立委補選，還需要後續程序確認後，依法由中選會委員會經審議程序後決定。

而蔣萬安辭職後，所遺留的台北是第3選區（中山松山）立委席次，補選將會提前開打；近期為藍營在此次選戰透過「爆料」進行政治攻防有功的現任台北市議員王鴻薇與徐巧芯，都被點名是可能接棒人選。

王鴻薇日前最早踢爆前新竹市長林智堅中華大學碩士論文疑涉抄襲，一連串後續效應最終導致林智堅退選桃園市長，重傷民進黨；而後資深媒體人周玉蔻公布1999年蔣孝嚴晶華酒店緋聞案女主角，引來前中國小姐張淑娟決定提告誹謗，到了按鈴申告當日，王鴻薇與周玉蔻兩人在台北地檢署前互嗆十分鐘。光是這兩起事件，就讓王薇鴻聲量爆增。

不過對此王鴻薇表示，「我絕對不會主動爭取這一席立委」，否則對自己的選民不是很公平；如果黨內有優秀的同仁有意願接棒蔣萬安參選這一席立委，「我會全力支持」，現階段全力爭取台北市議員連任，也直言相關傳言已經讓支持選民感到混亂。

而傳出也有意投入立委補選，且近來動作頻頻，在網路上升量極高被封為「女戰神」的徐巧芯，從一開始揭露陳時中競選總部名單，到爆料陳時中駕駛座車交通違規，再到爆料陳時中與女性牽手等風波；雖然多次被評為「潑髒水」但同樣也在網路上獲得極大聲量，

徐巧芯對於補選立委一事今天則簡單表示，自己現在比較擔心市議員連任問題，還有希望蔣萬安能夠選上，一切順利就好。

近來經常和徐巧芯在網路上打筆戰的網紅四叉貓， 則在第一時間發佈消息表示「恭喜徐巧芯高升，應該可以贏過王鴻薇」。

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核稿編輯：翁世航