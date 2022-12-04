「台積電被美掏空論」在選舉中如何運作？民主實驗室分析資訊戰新模式：放大既有衝突再由KOL助擴散
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「台積電被美掏空論」在部分台灣媒體、政治人物及網路意見領袖的「共鳴」下，進一步傳播，最後形成「台積電被民進黨出賣給美國」的敘事，進而凸顯護國神山將不復存在推想，以及民進黨沒守護台灣人的利益的印象。
九合一大選結束，台灣民主實驗室發布境外資訊影響觀測報告指出，今年中國的攻擊模式改變，資訊操作更多以既有討論或可靠議題為主，先在微博等輿論場擴散、再由「共鳴者」在台灣內部擴散，進一步放大既有的社會衝突。
報告強調，中國未來可能會較少扮演資訊發起者，而是揀選已存在議題，或引述可靠來源，作為擴大者來加大影響，並等待自由市場的「共鳴者」發動；而惡意資訊來源則匿蹤在公民社會下的個人意見發表中，或者大量由境外產生的假帳號打帶跑。
攻擊模式：內部衝突被「共鳴者」放大
民主實驗室從9月起針對台灣各大社群媒體平台與資訊環境進行每日觀測，重點包括：與選舉或台灣時事有關，且為不實資訊；符合中國對台資訊戰的常見敘事；來自中國的行動者參與擴散。至今年11月25日，總共記錄近2900條可疑資訊，並以「台積電被美掏空論」，「高雄浮屍錄、桃園綁架案，蔡英文隻字未提」，「故宮打破明清瓷器」等3事件作影響評估，進而發現今年中國的攻擊模式以「粉紅」模式與「協力」模式為主。
「2022 台灣選舉：境外資訊影響觀測報告」中分析，此次九合一選舉由中國官方主動發布記者會、或官媒發起進入微博熱搜的議題，並未能有效傳入台灣輿論環境與台灣內部的議題結合；占多數的話題，反而是台積電赴美設廠、台灣地方治安與台北故宮打破瓷器等台灣內部的衝突議題。
「台積電被美掏空論」如何運作？
這份報告也以「台積電被美掏空論」為例，發現從去年12月，台灣開始有「台積電被美炸毀」的討論出現，台灣與中國行動者的皆有參與，資訊普遍流傳於Facebook及微博等社群媒體。今年4月起，偶有零星的「台積電被美掏空論」被提及，指「當台海地緣政治風險高升的時候，美國政府會採取行動，把台積電搬去美國」，但一開始並未廣泛傳播。
台積電赴美包機起飛消息傳出後，雖未在第一時間得到輿論廣泛迴響，但先有許多中國中央與地方官媒、微博以及Facebook匿名境外粉專，開始廣泛傳播，接著台灣的「行動者」也紛紛響應，今年10月這個觀點的討論熱度進一步升級，成為了11月選舉資訊操作的主打題材，包括政治人物、政治評論者、網路意見領袖及政治粉專等開始產生「共鳴」並且進行評論，甚至作為國會質詢內容以及選舉造勢的宣傳話題。
而這個操弄的敘事主要包括：「美國只在乎自身利益並把台灣視為工具，只想撤離台灣半導體人才並炸毀台積電，在台海發生戰事的時候將無意協防台灣」以及「民進黨深知台積電遷美將造成危機，但仍迎合美國、出賣台積電來滿足自身利益」。
當張忠謀證實三奈米製程將在美國生產的消息傳出後，也讓該敘事的力道加大。最終形成「台積電被民進黨出賣給美國」的敘事，一方面凸顯護國神山將不復存在的推想，使得台灣人對中國的軍事恫嚇更加恐懼，因為美國協防台灣的「主要理由」將被消除；另一方面，對民進黨的不信任也再度加深，認為民進黨沒有守護台灣人的利益。
由於反美議題是中國進攻的強項，此議題的影響可能較為巨大，即當執政黨越強調護國神山，可能反而會讓已深信「掏空」陰謀論的受眾更為反感。
未來境外勢力影響「去中心化」，放大既有衝突
報告認為，由於內容農場模式衰落，此次的操作模式與手法、也與過往不同。去中心化的製造內容，配合操作者放大既有衝突的模式，再一步與共鳴者如台灣媒體、匿名粉絲專頁、網路意見領袖和政治人物的論述結合，增加台灣民眾接收中國政治宣傳的機會。
共鳴者本身雖不參與操作者的行動，卻因為價值的相近，傳播了與操作者相同的敘事。其與中國的關連不是重點，而是在於其行動與操作者有共時性。台灣的輿論環境製造與擴大仍舊必須依靠台灣傳統媒體的涉入，故若台灣媒體對中國操作的議題共鳴越強，自然越會去放大中國敘事的影響力；報告中也舉出多個共鳴者：
- 傳統媒體，例如：聯合報、中時、東森新聞、TVBS、中天。
- 匿名粉絲專頁／帳號，例如：韓黑父母不崩潰、觸極者，以及參與分享的假帳號和 LINE 群組中的固定分享者。
- 網路意見領袖，例如：朱學恒、郭正亮、黃智賢。
- 台灣政治人物，例如：溫玉霞、蔡正元、鄭麗文。
未來的操作，中國可能會較少扮演資訊發起者，而是揀選已經存在的議題或是引述可靠來源，並作為擴大者來加大影響，並待自由市場的共鳴者發動，惡意的資訊來源從而匿蹤於公民社會下的個人意見發表中，或者大量由境外產生的假帳號打帶跑，都是可能需要關注的發展趨勢。
新聞來源
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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