國慶表演無人機產自中國？國科會澄清無資安疑慮，國防部長保證絕不使用中製產品
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由台灣創新公司主導的國慶焰火表演，日前被指用中國生產的無人機，此外投資該公司的雷虎科技不久前進軍國防產業的消息，令許多立委擔心國家安全是否產生疑慮。經過查證後，重要零件來自於歐美國家，不至於產生資安問題，國防部長邱國正也表示絕不會讓中國產品進入國防產業，並信心直言，「國軍不會束手就擒，我們有因應的方式。」
國慶煙火晚會無人機表演遭爆疑似使用中國製無人機，表演中所出現的中科院字樣，更讓外界紛紛關切軍方是否涉入其中。中科院院長張忠誠今（9）日早上回應，廠商使用的無人機與技術無關中科院，兩方並沒有實際合作關係。另外，國防部也表示會嚴格把關軍規無人機，不讓中國製品進入國防事業。
事件引爆點
《中央社》報導，國防部長邱國正等人上午以「國軍所屬空置土地巡察維護及運用」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。
國民黨立委魯明哲昨（8）日質疑今年國慶焰火晚會的無人機表演，由國家隊成員「台灣希望創新公司」所主導，然而此無人機卻是中國公司「高巨創新」（EMO）的產品。
根據《聯合新聞網》報導，魯明哲提到行政院2020年就規定，公務資訊產品包括無人機，不能用中國產品，而據他調查，這批無人機不僅在民航局查無資料、NCC射頻查無資料、報關也沒紀錄，是否可能是廠商走私的產品？
台灣希望創新董事陳冠如所投資代表的法人「雷虎科技股份有限公司」，已通過國防部審議專案，將進軍國防工業。
即使雷虎科技解釋，對於「台灣希望創新公司」只是投資性質，並不參與經營管理及零組件的提供，然而以上種種因素仍使人不禁懷疑，是否有資安及國安漏洞。
對此，行政院長蘇貞昌表示會啟動調查程序，民間管制或許沒有這麼嚴格，但仍有相關規範，若事件屬實，則「寧可不要這個表演」。
後續發展
《中央社》報導指出，民進黨立委羅致政今天關切，無人機展演時出現國家中山科學研究院的英文名稱「NCSIST」字樣，且有國機國造「騰雲號」圖騰，廠商疑使用的中國製無人機技術是否有中科院參與。
中科院長張忠誠回應，中科院確實有委請廠商透過無人機在空中秀出中科院字樣，但廠商所使用的無人機及技術均無涉中科院。
隨後，羅致政詢問，軍方是否能保證未來所使用的無人機不會涉及中國製造的零件與技術。對此，張忠誠則回應，「中科院負責的六型無人機軍規型的，絕對不會參與這個民間的陸資的。」
《中央社》報導，民進黨立委張廖萬堅、何欣純等人也相繼質詢國慶煙火晚會無人機的資安問題，國科會主委吳政忠對此統一回應，無人機中的通訊軟體、導航晶片、飛控晶片與全球定位系統較有資安問題的考量，馬達、電池、外殼等則無資安疑慮。
而經過吳政忠本人與政委羅秉成了解情況後，據廠商解釋，此次的無人機產品只有馬達、電池、外殼為中國製，飛控晶片是出自歐洲之手、導航晶片則是美國高通的產品，倘若廠商所言不假，將不會有把相關訊號傳到中國的疑慮。
雷虎科技公司爭議
針對雷虎科技即將進入國防產業，國防部長邱國正在會前受訪與備詢時也強調，不容許任何中國原物料進入，國軍會層層把關，若有民間廠商加入，都會有查核標準程序，同時也將安全查核人員納入編組，確保不會使用中國產製的零組件。
《NOWnews》報導，邱國正表示軍規無人機由中科院製作，民間可以運用的國軍也就納入，但納入的條件是非中國製品，保秘方式要照軍方規定，層層編組把關一切都照規定處理，再有風風雨雨都照規定，他們沒有問題。
另外，《公視新聞網》提到，許多立委擔心中共效仿北韓，派出大規模空中兵力，邱國正表示，中國現在認為台海之間沒有中線，國軍不堅持中線，仍不能退讓。
面對國民黨立委江啟臣的質疑台灣是否有能力抵禦中國突如其來越過中線的行為，邱國正直言「一分鐘待命」，並表示國軍絕不會束手就擒，「我們有因應的方法」。
無人機發展
《中央社》報導，針對台灣無人機的發展，吳政忠表示，台灣在機電、通訊領域本就有優勢，只要台灣將無人機的資安領域發展好，有了國際資安驗證，商機可期。
關於建立資安驗證機制，吳政忠說，數位發展部電信技術中心將介接國際標準，未來針對無人機的導航晶片、飛控晶片、全球定位系統甚至整機，都有必要建立資安檢測機制。
吳政忠接著補充，若是電信技術中心無法檢測的項目，國科會科技辦公室將協調數位部與民間的資安檢測單位協作，也建立第三方驗證制度，如此才有公信力，未來也規劃要在數位部底下設置相關單位。
新聞來源
- 疑中國無人機國慶晚會展演 軍方澄清無涉中科院（中央社）
- 國慶晚會展演無人機疑中製 國科會：無涉資安（中央社）
- 國慶煙火無人機隊「全是中國產品」 藍委：公司將進軍國防工業（聯合新聞網）
- 進軍國防工業？雷虎：堅持「國機國造」（聯合新聞網）
- 國慶無人機表演遭爆用中國零件 蘇揆下令徹查（公視新聞網）
- 國慶「中製無人機」在蔡英文頭上飛！邱國正：軍規禁中製（NOWnews）
延伸閱讀
- 台灣2023年國防預算大增13.9％，無人機研發成「不對稱作戰」新亮點
- 中共無人機拍金門崗哨清晰影片流傳：國防部將部署無人機防禦系統，學者籲設置防空氣球
- 無人機擾台暫歇？廈門禁飛小型航空器10天，國軍公布干擾槍反制無人機畫面
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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