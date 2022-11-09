國慶表演無人機產自中國？國科會澄清無資安疑慮，國防部長保證絕不使用中製產品

國慶煙火晚會無人機表演遭爆疑似使用中國製無人機，表演中所出現的中科院字樣，更讓外界紛紛關切軍方是否涉入其中。中科院院長張忠誠今（9）日早上回應，廠商使用的無人機與技術無關中科院，兩方並沒有實際合作關係。另外，國防部也表示會嚴格把關軍規無人機，不讓中國製品進入國防事業。

事件引爆點

《中央社》報導，國防部長邱國正等人上午以「國軍所屬空置土地巡察維護及運用」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

國民黨立委魯明哲昨（8）日質疑今年國慶焰火晚會的無人機表演，由國家隊成員「台灣希望創新公司」所主導，然而此無人機卻是中國公司「高巨創新」（EMO）的產品。

根據《聯合新聞網》報導，魯明哲提到行政院2020年就規定，公務資訊產品包括無人機，不能用中國產品，而據他調查，這批無人機不僅在民航局查無資料、NCC射頻查無資料、報關也沒紀錄，是否可能是廠商走私的產品？

台灣希望創新董事陳冠如所投資代表的法人「雷虎科技股份有限公司」，已通過國防部審議專案，將進軍國防工業。

即使雷虎科技解釋，對於「台灣希望創新公司」只是投資性質，並不參與經營管理及零組件的提供，然而以上種種因素仍使人不禁懷疑，是否有資安及國安漏洞。

對此，行政院長蘇貞昌表示會啟動調查程序，民間管制或許沒有這麼嚴格，但仍有相關規範，若事件屬實，則「寧可不要這個表演」。

後續發展

《中央社》報導指出，民進黨立委羅致政今天關切，無人機展演時出現國家中山科學研究院的英文名稱「NCSIST」字樣，且有國機國造「騰雲號」圖騰，廠商疑使用的中國製無人機技術是否有中科院參與。

中科院長張忠誠回應，中科院確實有委請廠商透過無人機在空中秀出中科院字樣，但廠商所使用的無人機及技術均無涉中科院。

隨後，羅致政詢問，軍方是否能保證未來所使用的無人機不會涉及中國製造的零件與技術。對此，張忠誠則回應，「中科院負責的六型無人機軍規型的，絕對不會參與這個民間的陸資的。」

《中央社》報導，民進黨立委張廖萬堅、何欣純等人也相繼質詢國慶煙火晚會無人機的資安問題，國科會主委吳政忠對此統一回應，無人機中的通訊軟體、導航晶片、飛控晶片與全球定位系統較有資安問題的考量，馬達、電池、外殼等則無資安疑慮。

而經過吳政忠本人與政委羅秉成了解情況後，據廠商解釋，此次的無人機產品只有馬達、電池、外殼為中國製，飛控晶片是出自歐洲之手、導航晶片則是美國高通的產品，倘若廠商所言不假，將不會有把相關訊號傳到中國的疑慮。

國科會主委吳政忠指出，無人機的馬達、電池、外殼為中國產製，但關鍵零組件則為歐美國家製造，無資安、國安等疑慮｜Photo Credit: 中央社

雷虎科技公司爭議

針對雷虎科技即將進入國防產業，國防部長邱國正在會前受訪與備詢時也強調，不容許任何中國原物料進入，國軍會層層把關，若有民間廠商加入，都會有查核標準程序，同時也將安全查核人員納入編組，確保不會使用中國產製的零組件。

《NOWnews》報導，邱國正表示軍規無人機由中科院製作，民間可以運用的國軍也就納入，但納入的條件是非中國製品，保秘方式要照軍方規定，層層編組把關一切都照規定處理，再有風風雨雨都照規定，他們沒有問題。

另外，《公視新聞網》提到，許多立委擔心中共效仿北韓，派出大規模空中兵力，邱國正表示，中國現在認為台海之間沒有中線，國軍不堅持中線，仍不能退讓。

面對國民黨立委江啟臣的質疑台灣是否有能力抵禦中國突如其來越過中線的行為，邱國正直言「一分鐘待命」，並表示國軍絕不會束手就擒，「我們有因應的方法」。

邱國正強調不允許任何中國原料進入國軍設備，國軍會層層把關｜Photo Credit: 中央社

無人機發展

《中央社》報導，針對台灣無人機的發展，吳政忠表示，台灣在機電、通訊領域本就有優勢，只要台灣將無人機的資安領域發展好，有了國際資安驗證，商機可期。

關於建立資安驗證機制，吳政忠說，數位發展部電信技術中心將介接國際標準，未來針對無人機的導航晶片、飛控晶片、全球定位系統甚至整機，都有必要建立資安檢測機制。

吳政忠接著補充，若是電信技術中心無法檢測的項目，國科會科技辦公室將協調數位部與民間的資安檢測單位協作，也建立第三方驗證制度，如此才有公信力，未來也規劃要在數位部底下設置相關單位。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺