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    2022/11/12,
    商業

    台南地獄展 vs. 高雄文博會，誰才是2022全台展覽聲量王者？

    台南地獄展 vs. 高雄文博會，誰才是2022全台展覽聲量王者？
    Photo Credit: 高雄市政府提供

    我們想讓你知道的是

    以現今各大展覽想要成功宣傳與推廣，能否炒熱社群話題成關鍵，截至今年10月底，熱門展覽、博覽會中，以臺南的「地獄展」最為熱門，高雄的文博會與設計展也不惶多讓，從中我們可以學到哪些社群操作的啟發呢？

    文：陳亞柔

    今年六月，一度洗版社群版面的「地獄展」掀起一股看展風潮，台灣Facebook社群單日討論貼文曾一度高達436篇，而爆紅現象也回流線下，最後據台南美術館統計，這場展覽的參觀人次飆破18萬！

    以現今各大展覽想要成功宣傳與推廣，能否炒熱社群話題成關鍵，截至今年10月底，熱門展覽、博覽會中，以台南的「亞洲的地獄與幽魂展（地獄展）」最為熱門，十足的話題性透過媒體快速傳播，將看展推向一種潮流；聲量居次的則為高雄「台灣文博會」，展出六個LINE人氣貼圖IP的巨型充氣裝置，吸引一票粉絲目光。

    第三名，則是同在高雄登場的「台灣設計展」，雖然話題性較少，但憑藉文博會的熱度與市長的宣傳力，成功守下排名席位。

    以下為2022展覽/博覽會資訊社群文章數統計（截至10月底）：

    2022 展覽/博覽會資訊 社群文章數統計 (截至十月底)
    Photo Credit: QSearch
    2022 展覽/博覽會資訊 社群渠道來源統計
    Photo Credit: QSearch

    搜索Facebook、Instagram、YouTube與各大論壇、媒體社群上，有關「展覽、博覽會」（以下簡稱展覽）的資訊貼文（包含「時間、地點、售票」等關鍵字），並除去不相關的雜訊後，能看到今年後半年的討論文章相比前半年多，每月文章數皆突破1.4萬，且多集中於Facebook占整體約七成。

    這可能也代表台灣漸漸走出疫情、生活更正常化，會多人聚集的展覽活動也漸漸回溫、人潮回流。

    展覽/博覽會 臉書貼文數據
    Photo Credit: QSearch

    有關展覽的討論多在Facebook社群，因此我們將主要觀察Facebook上的相關數據。

    今年截至10月底，展覽資訊的討論貼文數據皆較去年同期高，貼文數與聲量分別成長18%、33%，去年受疫情三級警戒政策影響，展覽舉辦受限，年中聲量探低；今年展覽則不受影響討論聲量回溫，加上「亞洲的地獄與幽魂展」的高人氣加持，帶起展覽資訊的整體聲量。

    恐怖「地獄展」話題性十足，透過媒體曝光聲量奪冠

    亞洲的地獄與幽魂展又稱「地獄展、殭屍展」，於06月25日至10月16日在台南市美術館二館展出，此展覽是由法國凱布朗利博物館所推出，介紹數世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像，展覽內容包含日本、泰國等各國鬼怪，並結合台灣本土鬼怪傳說，展出各式傳統文物、藝術作品，讓觀眾對於鬼怪文化有更豐富的見解。

    亞洲的地獄與幽魂展 臉書貼文數據
    Photo Credit: QSearch

    館方在開展前兩周釋出首波消息，引起許網友討論與媒體報導掀起一波聲量，開展首日則以媒體報導「大批人潮湧進陽氣太盛館方暫停售票民眾穿道士服發符咒」等話題將聲量推到最高點，單日貼文約440篇，總留言數破2萬、總分享數近9千，討論熱度約維持一周。

    地獄展聲量主要來自媒體占整體42%，其次為KOL占整體21%，前十熱門粉專就有六個媒體粉專，其中以三立新聞發布84篇貼文最多，足見媒體在此活動的影響力。最熱門粉專則是台南美術館，單一粉專就佔有整個展覽聲量18%的高比例！在社群聲量中保有一定的曝光。

    亞洲的地獄與幽魂展 臉書貼文數據
    Photo Credit: QSearch

    地獄展的爆紅也引發一些紛爭，像是部分宗教人士以「為孩子們把關、展覽散布恐懼」等理由要求撤展，但網友多力挺館方表示「可以選擇不去看、有些人比鬼可怕」，議員黃捷也發聲力挺應尊重多元文化，相關文章皆上榜熱門貼文。有關撤展與文化的議題，分別占整體7%、13%的討論聲量。

    除了上述兩個議題外，從文字雲也能發現，民眾對於「平安符糯米」等驅邪物品的貼文反應熱烈，有種越發驅邪物品，越有逼真害怕的興奮感！另外，限定的「午夜場」場次搭配Cosplay活動也帶起部分聲量，十足的話題性透過媒體宣傳，加上KOL的口碑帶起一股「流行」，使地獄展拿下今年至今討論聲量最高的席位。

    台灣文博會「原創角色巨大充氣裝置」最吸睛，「旅伴召集令」雖有病毒式傳播，但未能有效掀起討論度

    台灣文博會全名「台灣文化創意設計博覽會」（以下簡稱文博會），今年展期為8月5日至8月14日在高雄舉辦，展區分為「品牌商展、文化策展區」兩部分，並透過輕軌串聯高雄城市各大據點，以「群島共振Resonance Island」為主題，訴說我們共振出珍貴的台灣，我們都是這座島嶼的形狀。

    臺灣文博會 臉書貼文數據
    Photo Credit: QSearch

    文博會在開展一個月以前，就由市長陳其邁預告活動帶起討論聲量，七月中開始已有不少媒體貼圖角色積極宣傳文博會，直至開展前一周藉由高人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」的巨型充氣角色照掀起熱議，聲量達到巔峰。

    文博會的討論聲量多來自KOL占整體35%，包含多個高人氣貼圖角色，如ㄇㄚˊ幾兔貓爪抓BugcatCapoo等，聲量居次的是政治人物、再者才是媒體，而從熱門粉專來看，市長與市政府的粉專仍最具高影響力，貼圖角色粉專上榜六名，而文博會官方粉專則排名第六保持能見度。

    臺灣文博會 臉書貼文數據
    Photo Credit: QSearch

    今年文博會的一大亮點，無疑是「聊療漂漂河」（愛河）上六個LINE貼圖角色的「巨大充氣裝置」！六個高雄原創IP夾帶高人氣宣傳，相關話題占總聲量近三成的高比例，而文博會兩大展區的討論聲量，以主打文創品牌、IP授權的「品牌商展」大幅領先主題館、工藝館等「文化策展」，顯見民眾對於文創品牌更有興趣。

    而一夕爆紅的「旅伴召集令」心理測驗，作為文博會宣傳手法之一，根據官方說法，此測驗單周體驗人次破400萬，在Facebook、Instagram限時動態等各大社群也廣為流傳，讓文博會以不同的形式增加曝光與討論，但臉書公開粉專的相關貼文僅260篇，占文博整體討論約2%聲量，較為可惜。


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