反制美國晶片制裁，中國如何以電池原物料「鋰礦」為籌碼與白宮對弈？

美中科技戰如火如荼，白宮擴大晶片禁令，限制中國人工智慧（AI）、5G通訊和低軌衛星等產業發展，而北京為了回擊，正擴大在電動車關鍵電池原物料——鋰礦的控制力，並持續向各地收購礦場，市場直指中國將以「鋰資源」為籌碼與美國對弈。

中國正大肆收購鋰原料

英國《金融時報》指出，多年來中國一直是最積極購買礦產的買家。雖然全球只有約13%的鋰礦開採在中國，低於澳洲和智利，但是它們的精煉廠卻加工了全球供應量一半以上。報導引述美國總統拜登（Joe Biden）的說法，美國正積極減輕關鍵礦物提煉產業依賴中國，因為這些原料牽涉到導彈武器，還有電動車等新能源產品而言至關重要。

然而，北京當局為了對抗美國的晶片制裁，正不斷地向全球收購鋰礦，作為反擊美國的重要籌碼。其中，如中礦、盛澤鋰業和藏格礦業等中企，試圖以入股方式介入，包含加拿大鋰礦商動力金屬、智利鋰業和加拿大超鋰等歐美公司。

此外，去（2021）年《澎湃新聞》報導，中國電動車巨頭比亞迪，已經和非洲6座鋰礦達成收購意向。6座礦山中礦石儲量達到了2500萬噸，精煉後碳酸鋰可達到100萬噸；

還有贛鋒鋰業去年也稱以1.9億英鎊收購英國礦企巴卡諾拉鋰業公司（Bacanora Lithium）股權，交易完成後，贛鋒將持有巴卡諾拉100%的股權。此前，贛鋒已經擁有位於澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭等國家共5座鋰礦的開採或包銷權。

中國企業正以國家戰略為目標，大肆收購下世代的白色石油——鋰礦。

鋰礦屬於有色金屬中的稀有金屬，經過冶煉加工後，可以製程多種鋰鹽產品，傳統上廣泛應用於玻陶、潤滑等領域，被稱為「工業味精」。由於鋰元素相對輕，電子轉換效率高，是天生的能源金屬，也是電池的理想材料。

隨著氣候變遷加劇，全球興起淨零碳排風潮，「鋰礦」的需求直線攀升。鋰資源從分類來看，主要有偉晶岩和鹽湖鹵水：前者，主要分為鋰輝石和鋰雲母，工藝已經成熟，整體來說採取成本低、品質也較穩定；後者，屬於湖相沉積型目前難以有效利用。

Photo Credit：AP / 達志影像 2022年10月24日，智利在阿塔卡馬沙漠的鋰礦發現含有碳酸鋰的鹽水池。Sociedad Qu'mica y Minera de Chile （SQM)）正在擴大其採礦業務，以滿足全球對碳酸鋰日益增長的需求。

目前得以獨立開採的鋰礦床稀少，再加上沉積岩型通常「鋰含量不高」，儲存方式多變，導致難有效利用，不過，湖相沉積型總量巨大，仍引起各大礦商躍躍欲試。近年隨著提煉技術精進，湖相沉積型鋰礦具有極高戰略意義，

中國鋰加工市占率突破全球一半

2021年12月20日，中國有色金屬工業協會組織公布報告指出，以電池重要原料碳酸鋰計算，中國10年消費量不足5萬噸，現在則成長到20萬噸，消費量已佔全球60%，年均成長超過20%，預計2025年將超過100萬噸。

目前中國鋰礦資源，分別由天齊鋰業、鹽湖股份、寧德時代、贛鋒鋰業、洛陽鉬業和比亞迪所把持，不過，鋰原料除了在中國外，還包含澳洲、智利和阿根廷，產業集中度指數達到95%，而澳洲受惠技術領先，其中佔比達到55%是全球主要供應國。

鋰資源加工端，以中國企業贛鋒和天齊，合計佔比達到26.3%；下游鋰電產業鏈集中度，包含正極材料企業，鋰電池正極的主流材料「三元」和「磷酸鐵鋰」，中國為生產大國，最後終端電動車品牌，如比亞迪等也佔據市場，出貨量超越特斯拉，有主導全球的態勢。

不過，中國鋰產業也有許多缺陷。根據中國資產信息的2022年鋰行業研究報告顯示，中國在下游市場開發力度仍然不足，在許多應用領域，中國仍以歐美公司提供的產品為主；中國多數鋰電池企業缺乏國際化經營能力。

再加上，勞動力成本上漲，鋰離子電池製造行業屬於勞動密集型產業，中國人口紅利消失後，原本的優勢將不復存在。另一個重要危機是，鋰、鈉同屬於元素週期表IA族鹼金屬元素，在鋰極度短缺的情況下，具有相同屬性的鈉，還擁有標準電勢高、比容量高的特性，市場也越來越重視元素豐度更高的鈉電池，因此納具有顛覆鋰產業的潛力。而在可預見的未來各國在原物料的戰爭，勢必將越演越烈。

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核稿編輯：翁世航