反制美國晶片制裁，中國如何以電池原物料「鋰礦」為籌碼與白宮對弈？
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中國加工精煉了全球一半的鋰礦，而中企正積極收購最上游「鋰礦、鹽湖」，並利用它們為籌碼向美國的晶片禁令抗衡。
美中科技戰如火如荼，白宮擴大晶片禁令，限制中國人工智慧（AI）、5G通訊和低軌衛星等產業發展，而北京為了回擊，正擴大在電動車關鍵電池原物料——鋰礦的控制力，並持續向各地收購礦場，市場直指中國將以「鋰資源」為籌碼與美國對弈。
中國正大肆收購鋰原料
英國《金融時報》指出，多年來中國一直是最積極購買礦產的買家。雖然全球只有約13%的鋰礦開採在中國，低於澳洲和智利，但是它們的精煉廠卻加工了全球供應量一半以上。報導引述美國總統拜登（Joe Biden）的說法，美國正積極減輕關鍵礦物提煉產業依賴中國，因為這些原料牽涉到導彈武器，還有電動車等新能源產品而言至關重要。
然而，北京當局為了對抗美國的晶片制裁，正不斷地向全球收購鋰礦，作為反擊美國的重要籌碼。其中，如中礦、盛澤鋰業和藏格礦業等中企，試圖以入股方式介入，包含加拿大鋰礦商動力金屬、智利鋰業和加拿大超鋰等歐美公司。
此外，去（2021）年《澎湃新聞》報導，中國電動車巨頭比亞迪，已經和非洲6座鋰礦達成收購意向。6座礦山中礦石儲量達到了2500萬噸，精煉後碳酸鋰可達到100萬噸；
還有贛鋒鋰業去年也稱以1.9億英鎊收購英國礦企巴卡諾拉鋰業公司（Bacanora Lithium）股權，交易完成後，贛鋒將持有巴卡諾拉100%的股權。此前，贛鋒已經擁有位於澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭等國家共5座鋰礦的開採或包銷權。
中國企業正以國家戰略為目標，大肆收購下世代的白色石油——鋰礦。
鋰礦屬於有色金屬中的稀有金屬，經過冶煉加工後，可以製程多種鋰鹽產品，傳統上廣泛應用於玻陶、潤滑等領域，被稱為「工業味精」。由於鋰元素相對輕，電子轉換效率高，是天生的能源金屬，也是電池的理想材料。
隨著氣候變遷加劇，全球興起淨零碳排風潮，「鋰礦」的需求直線攀升。鋰資源從分類來看，主要有偉晶岩和鹽湖鹵水：前者，主要分為鋰輝石和鋰雲母，工藝已經成熟，整體來說採取成本低、品質也較穩定；後者，屬於湖相沉積型目前難以有效利用。
目前得以獨立開採的鋰礦床稀少，再加上沉積岩型通常「鋰含量不高」，儲存方式多變，導致難有效利用，不過，湖相沉積型總量巨大，仍引起各大礦商躍躍欲試。近年隨著提煉技術精進，湖相沉積型鋰礦具有極高戰略意義，
中國鋰加工市占率突破全球一半
2021年12月20日，中國有色金屬工業協會組織公布報告指出，以電池重要原料碳酸鋰計算，中國10年消費量不足5萬噸，現在則成長到20萬噸，消費量已佔全球60%，年均成長超過20%，預計2025年將超過100萬噸。
目前中國鋰礦資源，分別由天齊鋰業、鹽湖股份、寧德時代、贛鋒鋰業、洛陽鉬業和比亞迪所把持，不過，鋰原料除了在中國外，還包含澳洲、智利和阿根廷，產業集中度指數達到95%，而澳洲受惠技術領先，其中佔比達到55%是全球主要供應國。
鋰資源加工端，以中國企業贛鋒和天齊，合計佔比達到26.3%；下游鋰電產業鏈集中度，包含正極材料企業，鋰電池正極的主流材料「三元」和「磷酸鐵鋰」，中國為生產大國，最後終端電動車品牌，如比亞迪等也佔據市場，出貨量超越特斯拉，有主導全球的態勢。
不過，中國鋰產業也有許多缺陷。根據中國資產信息的2022年鋰行業研究報告顯示，中國在下游市場開發力度仍然不足，在許多應用領域，中國仍以歐美公司提供的產品為主；中國多數鋰電池企業缺乏國際化經營能力。
再加上，勞動力成本上漲，鋰離子電池製造行業屬於勞動密集型產業，中國人口紅利消失後，原本的優勢將不復存在。另一個重要危機是，鋰、鈉同屬於元素週期表IA族鹼金屬元素，在鋰極度短缺的情況下，具有相同屬性的鈉，還擁有標準電勢高、比容量高的特性，市場也越來越重視元素豐度更高的鈉電池，因此納具有顛覆鋰產業的潛力。而在可預見的未來各國在原物料的戰爭，勢必將越演越烈。
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核稿編輯：翁世航
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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