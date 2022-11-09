2022/11/09,
印太

緬甸衝突與暴力事件未見趨緩，美國、歐盟加大對緬甸軍政府制裁

緬甸衝突與暴力事件未見趨緩，美國、歐盟加大對緬甸軍政府制裁
圖為2021年3月27日，緬甸人民在「軍人節」舉旗示威。Photo Credit: Reuters / 達志影像

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美國財政部在8日發布聲明指出，緬甸軍火商Kyaw Min Oo促成緬甸軍政府的武器交易和採購，此外，Kyaw Min Oo還利用其公司「Sky Aviator Company Limited」促進緬甸軍用飛機升級和維護。美國財政部表示，受制裁的Kyaw Min Oo和其公司在美國擁有或控制的所有財產均會被凍結。

美國在8日（週二）對一名涉嫌代表緬甸軍政府促成武器交易和採購的軍火商及其公司實施制裁。同日，歐盟也制裁了19名緬甸高級官員和武裝部隊將領等人，並禁止他們在歐洲旅行。

美國財政部在8日發布的聲明中指出，緬甸商人Kyaw Min Oo與緬甸軍政府關係密切。而在2021年2月軍政府發動政變前，Kyaw Min Oo就一直代表緬甸軍方促成武器交易和採購，並充當中間人安排外國高級將領訪問緬甸。

此外，Kyaw Min Oo還利用其公司「Sky Aviator Company Limited」促進緬甸軍用飛機的升級和維護。聲明指出，「Sky Aviator Company Limited」是一家由Kyaw Min Oo創立的公司，曾代表緬甸軍方促成武器交易，包括飛機零件進口。

美國財政部表示，受制裁的Kyaw Min Oo和其公司「Sky Aviator Company Limited」在美國擁有或控制的所有財產均會被凍結。

路透社》和《半島電視台》報導指出，美國財政部財政部次長尼爾森（Brian Nelson）說，「從（軍政府發動）軍事政變以來，Kyaw Min Oo從軍方對緬甸人民造成的暴力和苦難中獲利 。」他也表示，美國財政部重申美國政府承諾繼續加大對緬甸軍政府政權及其支持者的壓力，直到他們改變路線並允許恢復民主為止。

除了美國加強對緬甸軍政府施壓，歐盟也在近期持續對緬甸軍政府和其關係人士的制裁行動。

美聯社》指出，歐盟在8日對緬甸19名高級官員和武裝部隊將領實施制裁，並禁止他們在歐洲旅行，其中包括投資暨對外經濟關係部長Kan Zaw、最高法院首席大法官Htun Htun Oo、軍方高層，以及與武裝部隊有關的商人。此外，歐盟也凍結緬甸國家領導委員會（State Administration Council）在歐洲的資產。

歐盟總部在8日發表的一份聲明中表示，「歐盟對（緬甸）暴力持續升級以及向曠日費時的衝突演變深感關切，這類衝突已蔓延到全國，並對區域具有影響。」歐盟強調，「會努力將所有政變以來侵犯人權、犯下戰爭罪和危害人類罪的人繩之以法。」

報導指出，歐盟此次實施的新製裁措施代表目前共有84人和11個實體（如機構、公司或組織）成為歐盟的目標。另外，歐盟也實施武器禁運，並禁止使用可用於內部鎮壓或監控通信的設備。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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