《漫畫之王陳福財的新加坡史》：漫畫藝術的顛峰之作，用虛構追求真實的新加坡現代史
我們想讓你知道的是
這是一本極具創造性的漫畫，劉敬賢以陳福財的晚年口述、生平經歷和繪製的漫畫作品等三條線，搭配照片、素描、畫中畫，以立體又細緻的方式，重新講述了新加坡建國的歷史。雖是虛構的傳記，卻塑造出非常真實的人物，而劉敬賢的批判敘事也與現實世界緊密貼合。
作者：劉敬賢（Sonny Liew）
書籍介紹
本文摘錄自《漫畫之王陳福財的新加坡史》，貓頭鷹出版
作者：劉敬賢（Sonny Liew）
譯者：黎湛平
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漫畫藝術的顛峰之作
用虛構追求真實、足以平衡主流史觀、你所不知的新加坡現代史
- 榮獲美國漫畫界最高榮譽艾斯納「最佳作家／畫家」、「最佳出版設計」、「最佳美國版國際漫畫亚洲作品」等三大獎
- 《經濟學人》《華盛頓郵報》《出版人週刊》年度好書
- 本書由新加坡、美國、法國、瑞典、中國等多國翻譯出版
- 採循原書設計，以特殊開本印刷，完整呈現漫畫風格與細節
- 中文世界唯一未經刪節、完整翻譯出版
大時代的小人物
漫畫家陳福財出生於1938年的新加坡，受手塚治虫影響，立志成為一名漫畫家。成長於新加坡政治社會動盪時期，打從少年時代起就將新加坡的建國故事畫進漫畫裡，並經常融入對時局的解讀。例如以動物為主角的漫畫《136小隊》，帶頭的猴子即是象徵日軍侵佔新加坡時率先逃跑的白人指揮官。他還創造出了《阿發超級鐵人》與《蟑螂俠》等腳色，他們是新加坡獨立建國和社會經濟改革過程中，幫助人民的超級英雄化身。
陳福財是個如你我一般平凡的小人物，靠漫畫勉強維生，身邊親友一一離去，即使到國外參加漫畫展也備受冷落，但他從未喪失對漫畫的熱情，以及用漫畫傳達關懷與觀點的初衷。不過，在此向各位看倌聲明，這位漫畫家其實是本書作者劉敬賢筆下的虛構人物！
戲說新加坡史
本書作者劉敬賢也是一名新加坡漫畫家，曾在美國漫畫產業DC和漫威工作，為了畫自己想畫的漫畫，他返回漫畫產業不發達的新加坡，繪製屬於家鄉的故事。今日新加坡雖是世界金融中心，但長期一黨獨大，以威權體制與嚴刑峻罰聞名，往往讓人覺得經濟層面很先進，但政治社會還停留在過去。他認為有必要以不同視角去詮釋新加坡的過去與未來。
劉敬賢以畫中畫的形式，創造了陳福財這個漫畫家及其漫畫作品。我們在《入侵》這篇漫畫裡看見李光耀早年與左派領導人林清祥合作以脫離英國獨立的故事。在虛構人物陳福財的補述中，也可一窺當年馬來亞與新加坡合併背後的政治盤算，以及林清祥與李光耀最終決裂且入獄的真貌。
在這些層層疊疊的虛實交錯裡，對新加坡歷史有了多層次的不同解讀。可以說，今日新加坡是如何建國，今日的特殊體制是怎麼誕生的，以及2016年政治強人李光耀過世後，新加坡的路線又會開往哪個方向，都可以在這本漫畫中得到一些啟示與答案。
極為真實的虛構自傳
這是一本極具創造性的漫畫，劉敬賢以陳福財的晚年口述、生平經歷和繪製的漫畫作品等三條線，搭配照片、素描、畫中畫，以立體又細緻的方式，重新講述了新加坡建國的歷史。雖是虛構的傳記，卻塑造出非常真實的人物，而劉敬賢的批判敘事也與現實世界緊密貼合。此外，配合陳福財的人生閱歷，其畫中畫的多幅作品也展現出不同年齡時期的風格與技巧。也許正因為是漫畫，才能達成如此淺顯易懂卻極為深刻的表現形式。
出版即勝利，新加坡出版與言論自由的敲門磚
在新加坡，漫畫產業一直不被重視，但在2017年本書卻榮獲美國漫畫界的奧斯卡獎，而且一次領回了三大獎項。不過，因為作者在漫畫中賦予太多非官方的歷史解讀，引發官方緊張，讓本書的補助一度遭到撤銷，沒想到卻成為超級暢銷書。這個事件也印證了新加坡至今依舊緊張的政治氛圍。若要了解今日新加坡從何而來，了解新加坡的社會文化，這都不可錯過這本兼具藝術與歷史的精采大作。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
我們想讓你知道的是
原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！