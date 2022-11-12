《漫畫之王陳福財的新加坡史》：漫畫藝術的顛峰之作，用虛構追求真實的新加坡現代史

作者：劉敬賢（Sonny Liew）

Photo Credit: 貓頭鷹出版

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書籍介紹

本文摘錄自《漫畫之王陳福財的新加坡史》，貓頭鷹出版

作者：劉敬賢（Sonny Liew）

譯者：黎湛平

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漫畫藝術的顛峰之作

用虛構追求真實、足以平衡主流史觀、你所不知的新加坡現代史

榮獲美國漫畫界最高榮譽艾斯納「最佳作家／畫家」、「最佳出版設計」、「最佳美國版國際漫畫亚洲作品」等三大獎

《經濟學人》《華盛頓郵報》《出版人週刊》年度好書

本書由新加坡、美國、法國、瑞典、中國等多國翻譯出版

採循原書設計，以特殊開本印刷，完整呈現漫畫風格與細節

中文世界唯一未經刪節、完整翻譯出版

大時代的小人物

漫畫家陳福財出生於1938年的新加坡，受手塚治虫影響，立志成為一名漫畫家。成長於新加坡政治社會動盪時期，打從少年時代起就將新加坡的建國故事畫進漫畫裡，並經常融入對時局的解讀。例如以動物為主角的漫畫《136小隊》，帶頭的猴子即是象徵日軍侵佔新加坡時率先逃跑的白人指揮官。他還創造出了《阿發超級鐵人》與《蟑螂俠》等腳色，他們是新加坡獨立建國和社會經濟改革過程中，幫助人民的超級英雄化身。

陳福財是個如你我一般平凡的小人物，靠漫畫勉強維生，身邊親友一一離去，即使到國外參加漫畫展也備受冷落，但他從未喪失對漫畫的熱情，以及用漫畫傳達關懷與觀點的初衷。不過，在此向各位看倌聲明，這位漫畫家其實是本書作者劉敬賢筆下的虛構人物！

戲說新加坡史

本書作者劉敬賢也是一名新加坡漫畫家，曾在美國漫畫產業DC和漫威工作，為了畫自己想畫的漫畫，他返回漫畫產業不發達的新加坡，繪製屬於家鄉的故事。今日新加坡雖是世界金融中心，但長期一黨獨大，以威權體制與嚴刑峻罰聞名，往往讓人覺得經濟層面很先進，但政治社會還停留在過去。他認為有必要以不同視角去詮釋新加坡的過去與未來。

劉敬賢以畫中畫的形式，創造了陳福財這個漫畫家及其漫畫作品。我們在《入侵》這篇漫畫裡看見李光耀早年與左派領導人林清祥合作以脫離英國獨立的故事。在虛構人物陳福財的補述中，也可一窺當年馬來亞與新加坡合併背後的政治盤算，以及林清祥與李光耀最終決裂且入獄的真貌。

在這些層層疊疊的虛實交錯裡，對新加坡歷史有了多層次的不同解讀。可以說，今日新加坡是如何建國，今日的特殊體制是怎麼誕生的，以及2016年政治強人李光耀過世後，新加坡的路線又會開往哪個方向，都可以在這本漫畫中得到一些啟示與答案。

極為真實的虛構自傳

這是一本極具創造性的漫畫，劉敬賢以陳福財的晚年口述、生平經歷和繪製的漫畫作品等三條線，搭配照片、素描、畫中畫，以立體又細緻的方式，重新講述了新加坡建國的歷史。雖是虛構的傳記，卻塑造出非常真實的人物，而劉敬賢的批判敘事也與現實世界緊密貼合。此外，配合陳福財的人生閱歷，其畫中畫的多幅作品也展現出不同年齡時期的風格與技巧。也許正因為是漫畫，才能達成如此淺顯易懂卻極為深刻的表現形式。

出版即勝利，新加坡出版與言論自由的敲門磚

在新加坡，漫畫產業一直不被重視，但在2017年本書卻榮獲美國漫畫界的奧斯卡獎，而且一次領回了三大獎項。不過，因為作者在漫畫中賦予太多非官方的歷史解讀，引發官方緊張，讓本書的補助一度遭到撤銷，沒想到卻成為超級暢銷書。這個事件也印證了新加坡至今依舊緊張的政治氛圍。若要了解今日新加坡從何而來，了解新加坡的社會文化，這都不可錯過這本兼具藝術與歷史的精采大作。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九