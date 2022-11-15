每日圖說選舉｜表態支持同志及平權議題，台北市候選人比例最高

從桌上電腦到手機、再從手機到電視螢幕，無縫串接的3A大作電競遊戲，正真實在玩家身邊上演著；智慧工廠裡面每條產線正不停運轉著，或許能走向關燈工廠、也可能從中串接大量資訊，為產線做出更精準的預測，物聯網的落地早已無所不在。場景中百花齊放的應用，正仰賴著完備5G基礎建設帶來快速迭代的效應，元宇宙（Metaverse）也不再只是電影中的橋段，而是逐步走進你我生活的創新樣態。

多虧了5G，才能讓各種應用場景翻轉，但也因為5G的落地，凸顯出各產業在跨域人才的需求更甚以往，經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（以下簡稱5G+人才計畫）不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的資源與鏈結，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後繼續為培育5G人才努力。

為從實戰經驗累積5G創新應用師資們的實力，工業局準備了逾30小時的人才發展課程，課程內容規劃與臺灣諾基亞股份有限公司(以下簡稱Nokia)、高雄科技大學創新育成中心、國立陽明交通大學產業加速器及聯合創新加速器搭配合作，添增創新師資在新創孵育上的助力，內容相當豐富。以Nokia的課程為例，內容從如何運用5G新技術與應用，到創新業務開發及商務模式引進都有涉略，完成Nokia必修課程的師資們還可獲得原廠證書，以強化對於5G應用。

Photo Credit: 5G JUMP 工業局5G+人才計畫推動5G創新應用師資養成方案，引進Nokia等專業講師帶領創新應用師資們，掌握如何運用5G新技術與應用，也安排各種參訪及技術社群，強化對5G的認識與量能。

這回不只是紙上談兵，5G+人才計畫也注意到不少5G創新應用師資，對於5G的技術與場景應用仍有代溝，因此安排了各種實地參訪體驗，要以落地應用刻劃大家對5G想像的輪廓，並創造更多潛在的機會。

就以座落在鼓山區高雄港七號碼頭全新景點：「HOLO Park映像鹽埕」為例，在這個全球首座的7D浮空劇院裡，運用5G應用技術將時光印象虛實拼湊碎片，完整呈現出50年代「大舞台戲院」的輝煌時光，同時運用5G低延遲的技術特色，創造出光譜擬真技術讓人產生視覺錯位，不僅人物的補光捉影栩栩如生，最後還有真人跳出來跟大家揮手，讓與會的師資們見識到5G應用不再只是過去所認知的智慧工廠、智慧城市，文創場景也能在5G的巧手下有了全新變化與可能。

Photo Credit：5G JUMP Photo Credit：5G JUMP 參訪Holo Park映像鹽埕，讓師資們了解到文創場景也能在5G的巧手下有了全新變化與可能。

不只如此，從北到南皆可看見的「VIVELAND」，也是一處以5G、AIoT技術所打造出的VR實境樂園。在VIVELAND裡擁有VR設備整合技術、集結許多新款VR遊樂內容，打造出虛擬與真實零誤差、比真實更真實的體驗環境，讓遊戲玩家耳目一新；此外，擴增實境（AR）與混合實境（MR）等體驗區域，更提供了全方位的科技體感應用展示環境，讓5G不再只是工廠或實驗室裡的技術，而是能真實走進民眾生活的全新體驗，更帶給這群5G創新應用師資對5G有著更多元、更創新的想法。

技術社群是產學界的寶庫，師資挖寶的好工具

也因為5G的資訊不論從應用面或是技術面，國外的腳步都比國內要快上一些，因此為了讓師資能加快接收產業內的最新資訊，本計畫特別成立5G+技術社群，透過議題資訊分享、社群討論與技術學習，共同掌握5G產業動態與尖端技術資訊，更希望能匯聚產官學等5G業內專業人士一同教學相長，形成資源共享、知識分享的正向循環，並推動與國際標準組織、開源社群對接及跨域交流合作，讓更多人熟稔5G技術趨勢及標準，促成更多企業與人才關注5G技術社群及相關議題。

5G+技術社群裡鏈結了開放式無線接取網路聯盟（O-RAN）、開放式網路自動化平臺（ONAP）及開放網路基金會（ONF）等開源組織促進5G+技術社群的技術推動，也利用短影音與專欄文章讓師資們能隨時掌握5G最新脈動；同時也會擬定議題，讓5G企業、產業新星或系統軟體新創等進行深度技術交流，希望透過社群凝聚創造出從產業到人才不同面向，以及對5G產業應用的最新了解與掌握。

賦能師資，用跨域溝通激盪5G應用火花

當然，參與課程的師資們也需要腦力激盪。本計畫亦規劃了創新交流點子秀，鼓勵師資們帶領團隊參加，藉由點子秀團隊、企業夥伴、投資人、育成經理人及5G創新應用師資互動交流，加速推動5G創新應用加值與擴散，以展現師資推動輔導成果，同時激發更多的創意想法，讓師資們都能藉由跨域溝通一同為產業找出更多未來5G的可能性。

眼看著5G已經結合場域，創造出令人耳目一新的場景應用，而從南到北、從半導體到行銷產業，一群來自不同領域的師資們，也都積極的透過工業局5G+人才計畫，自我賦能5G的技術與知識，藉由對場域的認識、與各方同儕間的交流創造出5G更多創意的火花，期待在未來能成為加速5G發展道路上，重要跨域人才的那雙幕後推手。

第三屆5G+產業新星揚帆啟航計畫成果展，即將於11/30 (三)閃亮登場！

展區開放對5G有興趣的民眾參觀，展會3大亮點：有點子、有攤子、還有人才搶先媒合的場子，【玩學5G・3亮登場】邀你來放閃！ 活動時間 | 2022/11/30 (三) 09:00-17:00

活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號） 「玩學5G・3亮登場」頒獎典禮暨成果展

延伸閱讀：《5G新星-遠距世代的科技未來》特別報導專區

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