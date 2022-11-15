距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/15,
    政治

    每日圖說選舉｜表態支持同志及平權議題，台北市候選人比例最高

    每日圖說選舉｜表態支持同志及平權議題，台北市候選人比例最高

    我們想讓你知道的是

    九合一選舉進入倒數時刻，候選人政見紛紛出爐，哪些政策方向與問政焦點會影響你投票的意願呢？彩虹平權大平台發起彩虹選民投票指南計畫，統計全台響應性平友善政治的候選人，哪個縣市最高？又有哪個公職響應最熱烈？讓我們一起來看看。

    距11月26日九合一選舉還有兩週，許多公職候選人除了勤跑市場與街道，也提出未來政見願景，爭取選民支持。非營利組織彩虹平權大平台日前推出PrideWatch 彩虹選民投票指南計畫，致力建立「友善政治」環境，向各公職候選人發出性別友善問卷，邀請候選人表態支持同志及平權議題，並將性別友善政策納入未來問政規劃，建立友善政治環境。截至11月3日為止，總計有221位候選人回填問卷響應，佔全台候選人約1.12%。

    各縣市性別友善候選人排名

    根據彩虹平權大平台統計，全台221位響應性別友善候選人問券的公職人員當中，以縣市議員響應的數量最多，總計有182位，其餘響應的有17位縣市長候選人、11位村里長候選人、10位鄉鎮市民代表及1位鄉鎮市長。若比較各公職響應及未響應（或未回應）的數值，縣市長候選人響應的佔比有17.8%，是所有公職最高。

    若從縣市來看，六都公職人員響應的比例較高，其中又以台北有4.14%的候選人響應最多，而高雄是當中唯一未進入前10名的直轄市。

    彩虹平權大平台在官網中闡述，推動PrideWatch 彩虹選民投票指南計畫，讓選民可以檢視各候選人在性別議題的立場及問政上的努力，期望透過平權立法的推動，串連地方友善議員舉辦聚會，便可以讓更多政治人物投入性別友善政策的推動與制定。

    （文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

    資料來源：整理自PrideWatch 彩虹選民投票指南計畫，於2022.11.03彙整頁面資訊，未出現在頁面統計之候選人可能為未響應、或未回應問卷。更多資訊請前往彩虹平權大平台官網閱讀。

    更多圖說選舉

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    核稿編輯：楊士範


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。