每日圖說選舉｜表態支持同志及平權議題，台北市候選人比例最高
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九合一選舉進入倒數時刻，候選人政見紛紛出爐，哪些政策方向與問政焦點會影響你投票的意願呢？彩虹平權大平台發起彩虹選民投票指南計畫，統計全台響應性平友善政治的候選人，哪個縣市最高？又有哪個公職響應最熱烈？讓我們一起來看看。
距11月26日九合一選舉還有兩週，許多公職候選人除了勤跑市場與街道，也提出未來政見願景，爭取選民支持。非營利組織彩虹平權大平台日前推出PrideWatch 彩虹選民投票指南計畫，致力建立「友善政治」環境，向各公職候選人發出性別友善問卷，邀請候選人表態支持同志及平權議題，並將性別友善政策納入未來問政規劃，建立友善政治環境。截至11月3日為止，總計有221位候選人回填問卷響應，佔全台候選人約1.12%。
根據彩虹平權大平台統計，全台221位響應性別友善候選人問券的公職人員當中，以縣市議員響應的數量最多，總計有182位，其餘響應的有17位縣市長候選人、11位村里長候選人、10位鄉鎮市民代表及1位鄉鎮市長。若比較各公職響應及未響應（或未回應）的數值，縣市長候選人響應的佔比有17.8%，是所有公職最高。
若從縣市來看，六都公職人員響應的比例較高，其中又以台北有4.14%的候選人響應最多，而高雄是當中唯一未進入前10名的直轄市。
彩虹平權大平台在官網中闡述，推動PrideWatch 彩虹選民投票指南計畫，讓選民可以檢視各候選人在性別議題的立場及問政上的努力，期望透過平權立法的推動，串連地方友善議員舉辦聚會，便可以讓更多政治人物投入性別友善政策的推動與制定。
（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）
資料來源：整理自PrideWatch 彩虹選民投票指南計畫，於2022.11.03彙整頁面資訊，未出現在頁面統計之候選人可能為未響應、或未回應問卷。更多資訊請前往彩虹平權大平台官網閱讀。
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核稿編輯：楊士範
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5G師資 X 技術社群！工業局全方位資源賦能，啟動5G應用未來
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5G應用場景日趨多元，要支撐市場達到百花齊放的榮景，更凸顯了相關跨域人才的缺乏與渴求，於此同時，帶領人才前進的業界師資們，是否也已完成自我賦能、加值，並準備好以新視野、新觀點打開新世代的發展力，將是5G產業開展下一個重要挑戰！
從桌上電腦到手機、再從手機到電視螢幕，無縫串接的3A大作電競遊戲，正真實在玩家身邊上演著；智慧工廠裡面每條產線正不停運轉著，或許能走向關燈工廠、也可能從中串接大量資訊，為產線做出更精準的預測，物聯網的落地早已無所不在。場景中百花齊放的應用，正仰賴著完備5G基礎建設帶來快速迭代的效應，元宇宙（Metaverse）也不再只是電影中的橋段，而是逐步走進你我生活的創新樣態。
多虧了5G，才能讓各種應用場景翻轉，但也因為5G的落地，凸顯出各產業在跨域人才的需求更甚以往，經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（以下簡稱5G+人才計畫）不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的資源與鏈結，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後繼續為培育5G人才努力。
為從實戰經驗累積5G創新應用師資們的實力，工業局準備了逾30小時的人才發展課程，課程內容規劃與臺灣諾基亞股份有限公司(以下簡稱Nokia)、高雄科技大學創新育成中心、國立陽明交通大學產業加速器及聯合創新加速器搭配合作，添增創新師資在新創孵育上的助力，內容相當豐富。以Nokia的課程為例，內容從如何運用5G新技術與應用，到創新業務開發及商務模式引進都有涉略，完成Nokia必修課程的師資們還可獲得原廠證書，以強化對於5G應用。
這回不只是紙上談兵，5G+人才計畫也注意到不少5G創新應用師資，對於5G的技術與場景應用仍有代溝，因此安排了各種實地參訪體驗，要以落地應用刻劃大家對5G想像的輪廓，並創造更多潛在的機會。
就以座落在鼓山區高雄港七號碼頭全新景點：「HOLO Park映像鹽埕」為例，在這個全球首座的7D浮空劇院裡，運用5G應用技術將時光印象虛實拼湊碎片，完整呈現出50年代「大舞台戲院」的輝煌時光，同時運用5G低延遲的技術特色，創造出光譜擬真技術讓人產生視覺錯位，不僅人物的補光捉影栩栩如生，最後還有真人跳出來跟大家揮手，讓與會的師資們見識到5G應用不再只是過去所認知的智慧工廠、智慧城市，文創場景也能在5G的巧手下有了全新變化與可能。
不只如此，從北到南皆可看見的「VIVELAND」，也是一處以5G、AIoT技術所打造出的VR實境樂園。在VIVELAND裡擁有VR設備整合技術、集結許多新款VR遊樂內容，打造出虛擬與真實零誤差、比真實更真實的體驗環境，讓遊戲玩家耳目一新；此外，擴增實境（AR）與混合實境（MR）等體驗區域，更提供了全方位的科技體感應用展示環境，讓5G不再只是工廠或實驗室裡的技術，而是能真實走進民眾生活的全新體驗，更帶給這群5G創新應用師資對5G有著更多元、更創新的想法。
技術社群是產學界的寶庫，師資挖寶的好工具
也因為5G的資訊不論從應用面或是技術面，國外的腳步都比國內要快上一些，因此為了讓師資能加快接收產業內的最新資訊，本計畫特別成立5G+技術社群，透過議題資訊分享、社群討論與技術學習，共同掌握5G產業動態與尖端技術資訊，更希望能匯聚產官學等5G業內專業人士一同教學相長，形成資源共享、知識分享的正向循環，並推動與國際標準組織、開源社群對接及跨域交流合作，讓更多人熟稔5G技術趨勢及標準，促成更多企業與人才關注5G技術社群及相關議題。
5G+技術社群裡鏈結了開放式無線接取網路聯盟（O-RAN）、開放式網路自動化平臺（ONAP）及開放網路基金會（ONF）等開源組織促進5G+技術社群的技術推動，也利用短影音與專欄文章讓師資們能隨時掌握5G最新脈動；同時也會擬定議題，讓5G企業、產業新星或系統軟體新創等進行深度技術交流，希望透過社群凝聚創造出從產業到人才不同面向，以及對5G產業應用的最新了解與掌握。
賦能師資，用跨域溝通激盪5G應用火花
當然，參與課程的師資們也需要腦力激盪。本計畫亦規劃了創新交流點子秀，鼓勵師資們帶領團隊參加，藉由點子秀團隊、企業夥伴、投資人、育成經理人及5G創新應用師資互動交流，加速推動5G創新應用加值與擴散，以展現師資推動輔導成果，同時激發更多的創意想法，讓師資們都能藉由跨域溝通一同為產業找出更多未來5G的可能性。
眼看著5G已經結合場域，創造出令人耳目一新的場景應用，而從南到北、從半導體到行銷產業，一群來自不同領域的師資們，也都積極的透過工業局5G+人才計畫，自我賦能5G的技術與知識，藉由對場域的認識、與各方同儕間的交流創造出5G更多創意的火花，期待在未來能成為加速5G發展道路上，重要跨域人才的那雙幕後推手。
第三屆5G+產業新星揚帆啟航計畫成果展，即將於11/30 (三)閃亮登場！
展區開放對5G有興趣的民眾參觀，展會3大亮點：有點子、有攤子、還有人才搶先媒合的場子，【玩學5G・3亮登場】邀你來放閃！
- 活動時間 | 2022/11/30 (三) 09:00-17:00
- 活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號）
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