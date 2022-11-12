香港歌漂遠洋彼岸（三之一）：有一種鄉愁叫香港
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關於離散的香港流行曲並不是21世紀的專利。雖然可能冒犯到一些舊時代曲的擁躉，但我始終覺得現時關於離散的香港流行曲，影響力是史無前例的。
「截至今年中，有超過11萬人離港，去年數字亦近十萬人，預計未來這數字仍會增加。」一些新聞如是說。送別成為當下人人要上的一課，在離愁別緒瀰漫之際，正值中興的樂壇隱隱然有「離散」的命題。《Ciao》、《係咁先啦》、《留下來的人》、《風的形狀》、《給缺席的人唱首歌》，甚至是同輩之間時常唱頌的my little airport早年作品《你叫我譯一首德國歌詞》，相信特別令人感同身受。
離散者並不只是天災人禍下的產物。芝加哥大學音樂系教授波民（Phil Bohlman）在《牛津非常短講：世界音樂》就指出了三種離散者，（一）因宗教發生大流散，如猶太人，（二）歷史上從無固定的家國，像吉卜賽人，（三）因社會及經濟造成的衝突而去國。香港人屬於哪種，相信不用多言。
希臘街頭的敘利亞族群會表演樂舞arada，英國的南亞移民愛聽旁遮普民歌bhangra，香港人卻不像其他離散族群般有根深蒂固的傳統音樂文化作為與故鄉連繫的載體。所以，就音樂類型而言，流行音樂便成為了這種載體，擊響都市人失落的心弦，是很多離散港人表達情感的重要出口。
誠然，關於離散的香港流行曲並不是21世紀的專利。每次有移民潮，總有些呼應時代的作品。八十年代香港前途危機，許冠傑的《鐵塔凌雲》（實作於1972年）、《同舟共濟》、《洋紫荊》的遊子情懷、對香港的熱愛獲得很多共鳴；達明一派1987年的《今天應該很高興》則描寫好友四散的惆悵，同專輯的《今夜星光燦爛》、《迷惘夜車》，也是一時之作。
雖然可能冒犯到一些舊時代曲的擁躉，但我始終覺得現時關於離散的香港流行曲，影響力是史無前例的。
第一，這波移民潮規模遠勝昔時，有人舉家移民，有人隻身勇闖他鄉，聽說還有人在機場打電話辭職。身邊總有認識的人離開，聽到這些離別主題的音樂，難免戚戚然。
第二，現今串流、網上平台便利了歌曲的傳播。年輕一代出走者眾，但離開並不代表跟故鄉割裂，山海的距離並不窒礙他們聽流行曲。例如Rubberband今年憑《Ciao》奪得叱咤樂壇至尊歌曲大奬，主音6號就說，「無論你係選擇安定留喺度，定還是冒險去咗第度，呢首歌送晒畀所有喺香港，或者已經離開咗香港去到地球另一邊嘅香港人」。
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5G師資 X 技術社群！工業局全方位資源賦能，啟動5G應用未來
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5G應用場景日趨多元，要支撐市場達到百花齊放的榮景，更凸顯了相關跨域人才的缺乏與渴求，於此同時，帶領人才前進的業界師資們，是否也已完成自我賦能、加值，並準備好以新視野、新觀點打開新世代的發展力，將是5G產業開展下一個重要挑戰！
從桌上電腦到手機、再從手機到電視螢幕，無縫串接的3A大作電競遊戲，正真實在玩家身邊上演著；智慧工廠裡面每條產線正不停運轉著，或許能走向關燈工廠、也可能從中串接大量資訊，為產線做出更精準的預測，物聯網的落地早已無所不在。場景中百花齊放的應用，正仰賴著完備5G基礎建設帶來快速迭代的效應，元宇宙（Metaverse）也不再只是電影中的橋段，而是逐步走進你我生活的創新樣態。
多虧了5G，才能讓各種應用場景翻轉，但也因為5G的落地，凸顯出各產業在跨域人才的需求更甚以往，經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（以下簡稱5G+人才計畫）不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的資源與鏈結，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後繼續為培育5G人才努力。
為從實戰經驗累積5G創新應用師資們的實力，工業局準備了逾30小時的人才發展課程，課程內容規劃與臺灣諾基亞股份有限公司(以下簡稱Nokia)、高雄科技大學創新育成中心、國立陽明交通大學產業加速器及聯合創新加速器搭配合作，添增創新師資在新創孵育上的助力，內容相當豐富。以Nokia的課程為例，內容從如何運用5G新技術與應用，到創新業務開發及商務模式引進都有涉略，完成Nokia必修課程的師資們還可獲得原廠證書，以強化對於5G應用。
這回不只是紙上談兵，5G+人才計畫也注意到不少5G創新應用師資，對於5G的技術與場景應用仍有代溝，因此安排了各種實地參訪體驗，要以落地應用刻劃大家對5G想像的輪廓，並創造更多潛在的機會。
就以座落在鼓山區高雄港七號碼頭全新景點：「HOLO Park映像鹽埕」為例，在這個全球首座的7D浮空劇院裡，運用5G應用技術將時光印象虛實拼湊碎片，完整呈現出50年代「大舞台戲院」的輝煌時光，同時運用5G低延遲的技術特色，創造出光譜擬真技術讓人產生視覺錯位，不僅人物的補光捉影栩栩如生，最後還有真人跳出來跟大家揮手，讓與會的師資們見識到5G應用不再只是過去所認知的智慧工廠、智慧城市，文創場景也能在5G的巧手下有了全新變化與可能。
不只如此，從北到南皆可看見的「VIVELAND」，也是一處以5G、AIoT技術所打造出的VR實境樂園。在VIVELAND裡擁有VR設備整合技術、集結許多新款VR遊樂內容，打造出虛擬與真實零誤差、比真實更真實的體驗環境，讓遊戲玩家耳目一新；此外，擴增實境（AR）與混合實境（MR）等體驗區域，更提供了全方位的科技體感應用展示環境，讓5G不再只是工廠或實驗室裡的技術，而是能真實走進民眾生活的全新體驗，更帶給這群5G創新應用師資對5G有著更多元、更創新的想法。
技術社群是產學界的寶庫，師資挖寶的好工具
也因為5G的資訊不論從應用面或是技術面，國外的腳步都比國內要快上一些，因此為了讓師資能加快接收產業內的最新資訊，本計畫特別成立5G+技術社群，透過議題資訊分享、社群討論與技術學習，共同掌握5G產業動態與尖端技術資訊，更希望能匯聚產官學等5G業內專業人士一同教學相長，形成資源共享、知識分享的正向循環，並推動與國際標準組織、開源社群對接及跨域交流合作，讓更多人熟稔5G技術趨勢及標準，促成更多企業與人才關注5G技術社群及相關議題。
5G+技術社群裡鏈結了開放式無線接取網路聯盟（O-RAN）、開放式網路自動化平臺（ONAP）及開放網路基金會（ONF）等開源組織促進5G+技術社群的技術推動，也利用短影音與專欄文章讓師資們能隨時掌握5G最新脈動；同時也會擬定議題，讓5G企業、產業新星或系統軟體新創等進行深度技術交流，希望透過社群凝聚創造出從產業到人才不同面向，以及對5G產業應用的最新了解與掌握。
賦能師資，用跨域溝通激盪5G應用火花
當然，參與課程的師資們也需要腦力激盪。本計畫亦規劃了創新交流點子秀，鼓勵師資們帶領團隊參加，藉由點子秀團隊、企業夥伴、投資人、育成經理人及5G創新應用師資互動交流，加速推動5G創新應用加值與擴散，以展現師資推動輔導成果，同時激發更多的創意想法，讓師資們都能藉由跨域溝通一同為產業找出更多未來5G的可能性。
眼看著5G已經結合場域，創造出令人耳目一新的場景應用，而從南到北、從半導體到行銷產業，一群來自不同領域的師資們，也都積極的透過工業局5G+人才計畫，自我賦能5G的技術與知識，藉由對場域的認識、與各方同儕間的交流創造出5G更多創意的火花，期待在未來能成為加速5G發展道路上，重要跨域人才的那雙幕後推手。
第三屆5G+產業新星揚帆啟航計畫成果展，即將於11/30 (三)閃亮登場！
展區開放對5G有興趣的民眾參觀，展會3大亮點：有點子、有攤子、還有人才搶先媒合的場子，【玩學5G・3亮登場】邀你來放閃！
- 活動時間 | 2022/11/30 (三) 09:00-17:00
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