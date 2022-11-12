連兩年傳出學齡前幼童受困校巴致死案，日本幼托機構到底出了什麼事？

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

近年，日本屢傳幼兒園學童受困接送巴士，甚至有小孩子因此熱死的事件。從去（2021）年7月年僅5歲的倉掛冬生，困福岡縣中間市私立雙葉保育園接送巴士長達9小時，在將近攝氏55度高溫的車內中暑致死。今（2022）年9月，靜岡縣川崎幼稚園又發生年僅3歲的河本千奈受困校巴而死。

類似事件頻傳，背後到底出了什麼問題？又有哪些方法可以防止憾事再度發生？

福岡縣雙葉保育園接送巴士致死案

時間回到去年7月29日。

當時因為保育園人手不足，當天只有園長浦上陽子一個人開著接送巴士，接送學童們上學。抵達雙葉保育園後，由早已在保育園前就定位的保育士鳥羽詞子，引導孩子們從巴士上下車。

當時正好有一個小朋友在哭，保育士忙著照顧在哭泣的學童，擔任司機的園長也沒有確認巴士上是否還有小朋友，就把倉掛冬生一個人鎖在巴士內長達9小時。7月下旬的日本天氣相當炎熱，倉掛冬生小朋友被鎖在沒有冷氣、也沒有開窗的巴士裡，就這麼在巴士裡中暑致死。

本日（11/8）福岡地方法院認定，去年7月私立雙葉保育園接送巴士致死案，當時的園長以及保育士（通過日本國家考試的保育人員）怠忽職守、沒有盡到最基本的注意義務，被判業務過失致死罪有罪，管理整個保育園業務的園長更是責無旁貸。

法官雖然嚴厲批判被告，但也考慮到當時狀況以及2人長期在幼保方面長年盡心盡力工作，被告也向遺族道歉，而判前園長監禁2年、緩刑3年，保育士則要關1年6個月，緩刑3年。

判決出爐後，被告浦上陽子除了向遺族道歉，也向媒體表明表明，發生了這種事情自己不可能再從事幼教相關工作，只希望自己能真摯的面對自己應負的責任。

一年後換靜岡縣認定幼兒園出事

去年才剛發生福岡縣雙葉保育園接送巴士致死案，沒想到才過一年的時間，又發生類似事件。

今年9月，在靜岡縣牧之原市的認定幼兒園（認定こども園）川崎幼稚園，因為巴士司機休假，臨時換成理事長増田立義和代班的派遣員工接送孩子們上、下學。

理事長和代班的派遣員工把孩子接送到幼兒園後，沒有確認車上還有沒有小朋友，年僅3歲的河本千奈被留在巴士上，負責照顧河本千奈的老師雖然有發現河本千奈小朋友不在教室裡，卻擅自以為孩子今天請假，而沒有和其他工作人員或是家長確認。

年僅3歲的河本千奈小妹妹，就這樣死在校巴上。

人手不足導致幼托品質下降

近期類似事件頻傳，最主要的因素還是幼托工作人員缺乏照顧孩子的意識，沒有將孩子的安危擺在第一優先。再來才是遠因：幼托工作人員面臨人手不足的情況，幼托人員不足、專業駕駛人手也不夠，大家必須要互相兼職的情況，工作量過大就會導致幼托品質下降。

地方幼保工作人員慢性不足

以今年1月的統計來看，日本全國的保育士求供倍數（日文稱為「有效求人倍率」，指的是每一個求職者有多少家公司搶著要）的平均是2.92，對比同一時期所有職種的平均為1.14，明顯搶人搶很兇。

不僅如此，地方大學幼保相關科系的畢業生畢業後也有往都市集中的傾向，使得地方的幼保人員人手更不足。像是這次發生憾事的靜岡縣，同樣是今年1月的統計，靜岡縣內的保育士求供倍數來到4.40倍，遠遠超出全國平均的2.92倍。

此外，福島縣內一間一間認定保育園的主任保育士告訴《朝日新聞》，以前春季張貼求職訊息時，都會有人來應徵。但大概在6年前左右，媒體大幅報導都市幼保設施不足，很多新手爸媽找不到幼托機構讓孩子變成「待機兒童」之後，很多保育士都往可以賺到比較多錢的都市工作。不只很多保育士辭職去都市，畢業生也不願應徵地方的工作。

負擔較大、校巴沒有中央統一標準

除了幼保機構人手不足，幼保工作人員負擔太大、幼稚園校巴沒有中央統一標準也是遠因之一。

目前日本關於幼保服務人員的配比為：

每3名0歲幼童須配有1名幼托服務人員

每6名1-2歲幼童須配有1名幼托服務人員

每20名3歲幼童須配有1名幼托服務人員

每30名4-5歲幼童須配有1名幼托服務人員

這個配比從戰後1948年至今都沒有改變。如果比較各國每名工作人員需要照顧多少名4-5歲幼童，英國是每13名幼童就要配1名保育員，紐西蘭是每10名幼童配置1名保育員，德國是每9名幼童就要配1名保育員，就能看出日本的保育員每人需要照顧的幼童數，比西方國家多很多。台灣則是規定每15名3-6歲幼兒就得配置1名幼保服務人員。

至於幼稚園校巴，目前在日本的行政體制之下視為「保育以外的服務」，是各個家庭自己和保育機構簽訂的有償服務私人契約，所以校巴的營運相關工作全權交由各個幼保機構自行判斷。所以一台校巴應該要配置多少工作人員、具有什麼樣條件的人才可以開校巴，都由各個幼保機構自行決定，並沒有中央統一的標準。

兩個小朋友死在校巴裡，才終於讓日本動起來

事實上日本早在2007年就曾發生過北九州市小倉北區的一家保育園，將孩子留在巴士上致死的事件。近年類似事故頻傳，日本政府終於在靜岡縣河本千奈小妹妹死後動起來。

日本政府有意從明年4月起，要求全國幼托機構（保育所、幼稚園、幼托合併的認定こども園、特別支援學校等）共4萬4000台左右的學童，接送巴士必須要裝設防止學童被鎖在車上的安全裝置，違者可以處罰或勒令停業。

至於中、小學校或課後補習班（放課後児童クラブ），則因為學童年紀較大，比較不容易被關在巴士裡，所以並不硬性規定要加裝相關設備。上述不論是針對哪一個學齡層的教育機構，日本政府最高可以補助9成相關設備建置費用（每台車補助上限為20萬日圓）。