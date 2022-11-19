《以溫柔擁戴你的獨一無二》：那些我們曾全心全意投入的奔赴，是時光奪不走的冠冕
我們想讓你知道的是
在現今快速變遷的世界裡，大家都在關注未來十年可能會有什麼樣的改變，甚至積極地追趕這些改變，但同樣重要的問題是，未來十年，有什麼不會改變？比起那些被時代所帶走的，所留下的，有時反而更值得關注，因為那才是真正屬於我們的獨特資源優勢。
文：林沁
懸崖上的水教堂
二○一九年秋季，公司籌備了近一年的跨境電商平台正式上線。二○二○年初，新冠肺炎病毒在歐美爆發，突如其來的疫情使各行各業面臨前所未有的生存危機，也加快了我們從新媒體業轉型進入電商領域的腳步。一邊面對媒體廣告業的近憂和遠慮，一邊迎接製造業供應斷鍊的挑戰，原本溫和的「慢轉型」計劃，被環境推動成快速升級的變化。
我想，在逆風而行的創業旅程中，我們有幸能獲得最大的安慰，不是有人為你擋風遮雨，而是有人懂你的掙扎，並且和你一樣倔強。對我而言，有一個身在遠方、心在咫尺的合作夥伴，一直是那樣一個值得慶幸的存在。
位於峇里島的最南端，被懸崖海景環繞的一間水教堂別墅，是我們合作多年的事業夥伴。身為當地旅遊觀光業和婚禮產業的翹楚，水教堂在疫情爆發後受到極大的衝擊，在短短一週的時間裡，失去了未來一整年近百分之九十的場地預約，瞬間剩下空蕩蕩的房間和團隊無處安放的鬥志。
情人崖傲然屹立，依舊守護著一覽無遺的印度洋，但潔白的水教堂裡卻不再迴盪著祝福的詩歌，森林裡的玻璃屋亦不再夜夜亮起垂墜的掛燈，唯有帶著清甜香氣的黃心緬梔花，仍溫暖地綻放在每個寧靜的角落，用希望與重生的花語，等待著歡笑聲再次填滿這個屬於愛的安歇之地。
有些人即便在風雨中飛翔，仍不忘捎出朝陽的消息，縱使在黯淡的憂傷谷中掙扎，也願意成為別人的光。水教堂的創始團隊，就是如此溫柔的夥伴。
「我很支持你們轉型，雖然以後你們的主力如果放在網路商店這一塊的話，我們能合作的機會就少了，但我覺得你們的決定是對的。」她用一貫優雅成熟的語調，誠懇地對我說。雖然已在峇里島定居創業了二十餘載，她的舉手投足間仍自然流露出一種屬於日本女性的端莊氣質，傳遞出嫻靜安寧的力量。
「等疫情好轉、邊境開放，我們還是會繼續推廣海外婚禮，帶新人去你們那裡。如果你們有任何新的企劃，我們也一定會盡全力支持。」我想起這些年來與她相互扶持的情誼，難掩心中的不捨。
回憶創業初期，公司的業務開發四處碰壁，在加拿大本地投遞出的合作邀約均被婉拒，空有夢想的零資金新創，在現實的挑戰下瀕臨崩塌。正當我們在努力尋找市場定位的時候，她來自遠方的青睞為我們開啟了一條超乎想像的道路，跳脫本地的利基市場框架，走向連結國際藝術的世界村藍圖。國際化的品牌定位為我們帶來來自各國的奇妙連結，在跨文化的B2B商務交流、品牌策略和客製化的B2C海外婚禮及婚姻諮詢過程中，我也順著工作上的需求，收穫了關係教練的資歷。我會永遠感激她起初單純的信任，讓我看見夢想還有更多可能。
「因為不知道日子什麼時候會好起來，我們只好讓自己先好起來，才能跟得上未來的變數。有些事不是熬過就好，就怕熬過之後，一切都不一樣了。如果需要捲土重來，我們也未必有當年的體力和跟得上這個時代的能力。」她感慨地說。
「時代可以淘汰技能，也可以留存下許多無法被取代的經歷和資源。如今的妳不只是一個有勇氣的開創者，更是一個有智慧的建造者。後疫情時代所需要的資源，或許正好是妳這二十幾年來默默在建造的人才、文化和設備。」我認真地說，深深相信多年前她能從日本來到峇里島，在一片荒蕪的懸崖邊上開創異國領土，打造出一處山海秘境，並將青春的清泉傾倒在此，一點一滴耕耘出豐碩甜美的文化果實，如今，她仍有同樣的韌性，能在疫情的考驗下度過難關，再創巔峰。
在現今快速變遷的世界裡，大家都在關注未來十年可能會有什麼樣的改變，甚至積極地追趕這些改變，但同樣重要的問題是，未來十年，有什麼不會改變？比起那些被時代所帶走的，所留下的，有時反而更值得關注，因為那才是真正屬於我們的獨特資源優勢。
「我一直很相信每個人都有獨一無二的宿題，我們的責任就是找到它，然後專注地把它做好。創業所需要的不是最傑出的人，而是最適合的人。比如有的創業家是問題解決者，有的是產品發明家，但有點類似妳說的，我覺得我的宿題就是建造，所以從一開始建造場地，再來建造團隊，然後又花了二十年的時間，在建造一種超越語言和國界的自由多元文化。不管疫情後的時代是什麼樣子，我想我還是會繼續做這樣的事，然後相信它們會成為可以留存的資源。」她堅毅地說。
後來，他們決定在疫情期間透過婚禮佈置的線上課程，持續建造多元藝術文化，把多年來的經驗和手藝，傳遞到世界各個角落。水教堂仍然在等待復甦的季節，卻未曾停止建造文化的使命。
那些我們曾全心全意投入的奔赴，是時光奪不走的冠冕。當我們懂得欣賞逆旅中煉淨出的清亮，定能看見明天還有值得沸騰的託付。
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書籍介紹
本文摘錄自《以溫柔擁戴你的獨一無二》，時報文化出版
作者：林沁
百萬婚創平台創辦人、IG貼文破萬點讚數
Jas林沁首本文學創作
27篇來自世界各個角落、真實存在的深刻故事，
包含世間的煎熬與良善，燦爛與遺憾。
透過Jas的文字，為歷經風霜的你帶來暖陽，讓潮濕的心被溫柔環繞。
在不同的際遇裡，用別人的歷練，鍛鍊自己的修練；也用自己的遺憾，成全別人的答案
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我們想讓你知道的是
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|支援形狀Mask及圖片Mask
|支援形狀Mask、圖片Mask及手繪Mask並支援關鍵影格
|不支援遮罩
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|功能完備
|功能普通
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